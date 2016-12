FÚNEBRES | 22 de Diciembre de 2016

22/12/2016 -

Fallecimientos

23/12/16

Félix Nicolás Torres

Almazán Juan José (Cap. Federal)

Carlota Mercedes Rivas

Velia Josefina Peretto

María Luz Cancinos

Víctor Hugo Cáceres

Ángel Augusto Flores

Manuel Omar Núñez (La Banda)

Inés del Valle Soria

Sepelios Participaciones

ABDALA DE FERNÁNDEZ, MARÍA CRISTINA Farm. (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/16|. Rodolfo Améstegui, su señora Lola Monti e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposo, hijos y hermano. Elevan oraciones en su memoria.

AGUIRRE, CRISTINA NORMA EDITH (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/16|. Teresita Santillán y personal y equipo de Salud de A. P. S. participan con dolor el fallecimiento de la compañera administrativa de la UPA Villa Esther. Ruegan oraciones en su memoria.

BERTINI, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/16|. No hay tiempo ni distancia que borre el amor de un padre. Su hija Patricia, su hijo político José, sus nietos Agustín, Luisina, Máximo y Santiago Vittar participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CÁCERES, VÍCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/16|. Sus hermanos Josefa, Atilio, cuñados, Antonio, sobrinos Walter, Rita, Cristina, Belén, Naty y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio de Los Romanos a las 11.30 hs. Casa de duelo P. L. Gallo 330 S.V. SERVICIO IOSEP - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

CANCINOS DE FERNÁNDEZ, MARÍA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/16|. Su hijo Claudio Fernández, hija política Patricia, nieta Lucía participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

CANCINOS DE FERNÁNDEZ, MARÍA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/16|. Sus hijos Claudio, Jorge y Roxana Fernández participan con profundo dolor su fallecimiento y brille para ella la luz que no tiene fin. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

CANCINOS, MARÍA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/16|. Sus hijos Claudio Jorge, Roxana hijos políticos, nietos y demás familiares participan su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. SERVICIO IOSEP - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

CANCINOS DE FERNÁNDEZ, MARÍA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/16|. Lidia E. Fernández, Carlos, José y Fernando Small, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida cuñada, elevando oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

CANCINOS DE FERNÁNDEZ, MARÍA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/16|. Sus consuegros Graciela y Carlos Huarachi y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones por su eterno descanso. sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

CANCINOS DE FERNÁNDEZ, MARÍA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/16|. Amanda y Rodolfo Michaut y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hijo Claudio y demás familiares en este triste momento elevando oraciones en su memoria.

CANCINOS DE FERNÁNDEZ, MARÍA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/16|. Integrantes de Tecnored participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su compañero Claudio y lo acompañan en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CORTEZ, TORCOATO ISIDRO (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/16|. Su esposa Estela, sus hijos hijo Rolando, Ramón, Clara, Rufino, Manuel, Abel, Luis, María, Juan Carlos; hijos pol. Teresa, Nelly, Graciela, Verónica, Argentina, Manina, Javier; nietos, bisnietos y demás fliares. Sus restos serán inhum hoy 11 hs. en el cementerio Los Flores. SERV. REALIZ. COCHERIA NORTE, La Plata 163.

GIMÉNEZ DE MIRANDA, AGRIPINA (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/16|. "El señor es mi pastor nada me puede faltar". Cristina del Valle Jiménez acompaña en este difícil momento a la supervisora Antonia Miranda y su hermana Isabel antes la pérdida de su madre. Las Termas.

GÓMEZ, LUISA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/16|. Sus hijos José, Lorena, Luis y demás fliares. Sus restos serán inhum. hoy a las 9 en el cementerio Pozo de Toba, Dpto. J. Felipe Ibarra. SERV. REALIZ. COCHERÍA NORTE, La Plata 163.

HERNÁNDEZ MESON, MARÍA CELINA (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/16|. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento de la señora madre de su matriculado Cr. Gregorio Makantassis. Descanse con el Señor esperando la resurrección.

HERNÁNDEZ MESON, MARÍA CELINA (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/16|. La H. Comisión Directiva del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento de la señora madre del Cr. Gregorio Makantassis. Elevamos una oración en su memoria y resignación para su familia.

HERNÁNDEZ MESON, MARÍA CELINA (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/16|. La presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, Cra. Patricia Ivone Orellana, participa con profundo dolor el fallecimiento de la señora madre del Colega, Cr. Gregorio Makantassis. Eleva oraciones en su memoria y resignación para su familia.

JUÁREZ, MARIA ADELA DEL CARMEN (Chela) (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/16|. "Señor, recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Su hermano Domingo, su esposa Piru, sus hijos Muqui, Vero, Lorenzo, Juan y Agustín participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Laprida.

JUÁREZ, MARIA ADELA DEL CARMEN (Chela) (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/16|. Los compañeros y amigos de la promoción 78 de la Esc. de Comercio de su hijo Carlos; Marta, Nena, Graziella, Lucia, Gladys, Susy, Eli, Mónica, Chicho, Oscar, Nando, Miguel, Pepe, Hugo, Manuel y Tory, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LUNA, LUIS ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/16|. Su hermano Pocho, su cuñada Elena, sus sobrinas Elizabeth, Mari, Silvia, Claudia y Sole y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LUNA, LUIS ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/16|. Luis Armando Sandoval, su esposa Elena Azar, sus hijos Santiago, Cecilia, Ana y respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PERETTO, VELIA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/16|. Su esposo Enrique Querzola, sus hijas Analía y Verónica, sus nietos Mariano, Matías, Lucía y Mateo y demás familiares participan su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. SERVICIO IOSEP - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

PERETTO, VELIA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/16|. "Más que una vecina una madre". Sus consuegros, siempre estarán presente en nuestra familia; Lucía, Miguel, Florencia y Mateo, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PRADOS RODRÍGUEZ, FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/16|. Dr. Néstor Omar Matarazzo, su esposa Norma Abdala sus hijos Diego y Ariel y sus respectivas familias y Milena Matarazzo, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

PRADOS RODRÍGUEZ, FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/16|. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento del señor padre de su matriculada Cra. Silvia Evelina Prados. Descanse con el Señor esperando la resurrección.

PRADOS RODRÍGUEZ, FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/16|. La Honorable Comisión Directiva del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento del señor padre de la Cra. Silvia Evelina Prados. Elevamos una oración en su memoria y resignación para su familia.

PRADOS RODRÍGUEZ, FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/16|. La Presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, Cra. Patricia Ivone Orellana, participa con profundo dolor el fallecimiento del señor padre de la colega, Cra. Silvia Evelina Prados. Eleva oraciones en su memoria y resignación para su familia.

PRADOS RODRÍGUEZ, FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/16|. "De polvo eres y en polvo te convertirás, vuelve a la casa del Señor y descansa en paz". Victoria Sampianito; Héctor Felipe Azar y familia; Eduardo Elean y familia, Daniel Ahuat y familia, Miguel A. Llugdar y familia, Mirta Llugdar e hija, Olga Llugdar y familia y José R. Llugdar y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

RAMOS ELWART, ELIANA GABRIELA (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/16|. Los Dres. Carlos Scaglione, Dra. Susana de Scaglione y sus hijos Sebastián Alexis y Aldana participan con profundo dolor el fallecimiento de la tan querida Eliana. Oraciones en su memoria.

RAMOS ELWART, ELIANA GABRIELA (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/16|. "Señor tu hija ya está ante tí, haz que brille para ella la luz que no tiene fin". Ex Compañeros de la primaria de su hermana Paula la acompañan en su dolor y toda su flia. Ruegan oraciones en su memoria.

RAMOS ELWART, ELIANA GABRIELA (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/16|. Elena Nallar y flia. acompaña con profundo dolor a Yanina y flia. Rogando por el eterno descanso del alma de su hermana Eliana.

RAMOS ELWART, ELIANA GABRIELA (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/16|. La C. D. del Servicio Voluntariados del Pami acompañan en el dolor a Antonio Ramos. Ex miembro de la C. D. y a su esposa Lila Elwart y flia. por el fallecimiento de su hija. Elevamos oraciones en su memoria.

RAMOS ELWART, ELIANA GABRIELA (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/16|. Cristina Sirena y familia participan con profundo dolor su partida y elevan oraciones en su memoria. Brille para ella la luz que no tiene fin.

RIVAS, CARLOTA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/16|. Su hija Mónica Elizabeth Tello, su hijo político Héctor Corvalán, sus nietos Héctor, Mariela, Pablo, Lucas y Melanie, sus nietos políticos Micaela, Emanuel y Fernanda, sus bisnietos Constanza, Mía y León participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán velados en Pedro L. Gallo 330, sala velatoria e inhumados hoy a las 10 en el cementerio Parque de la Paz.

RIVAS, CARLOTA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/16|. Su hija Myriam Clara Tello, su hijo político Carlos Lo Pinto, sus nietos Franco, Mariana y Leonardo, sus nietos políticos María José, Pablo y Camila, sus bisnietos Ciro, Allegra y Feliciano participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

RIVAS, CARLOTA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/16|. Sus hijas Mirian, Mónica, H. pol. Carlos, Rubén, nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 10 en el cementerio P. de la Paz. Casa de duelo P. L. Gallo 330 (SV) SERV. IOSEP - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

RIVAS, CARLOTA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/16|. Su cuñada Reina Tevés de Rivas y sus hijos Noemí, Ada, Teté, Roberto, Edgardo, Rubén y Cacho Rivas, sus sobrinos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, EULOLIA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/16|. "Brille para ella la luz que no tiene fin". Cuni, Peri y Fernando Cáceres y Domingo Abdalajad participan el fallecimiento de la madre de su amigo Hugo Farías y ruegan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, EULOLIA ROSA (q.e.p.d) Falleció el 19/12/16|. La comunidad Educativa del Int. Sgo Apóstol participa del fallecimiento de la abuela de nuestra compañera Lic. Paola Frías. Ruegan oraciones en su memoria.

SORIA, INÉS DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/16|. Sus hijos Omar, su hija política Silvina, nitos Noelia, Abel, Cristian y Gastón; nietos pol.: Verónica, Miriam, y Chito; bisnietos Ludmila, Aimara, Marcos, Leonel, Abi y Gael part. su fallec. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 en el cementerio La Piedad, casa de duelo Av. Aguirre (N) 1305, Bº Coch. NORCEN - SEP. SANTIAGO.

TORRES, FÉLIX NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/16|. Su esposa Valle García, sus hijas: Aída, Doris, Silvia, Daniela, Verónica y Alejandra, hijos pol., nietos y bisnietos, part. con dolor su fallec. y sus restos fueron inhumados ayer en el cement. de Maco. Caruso Cia. Arg. de SEG. S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

TORRES, FÉLIX NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/16|. Directivos y personal del Parque de la Paz participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Los Flores.

Invitación a Misa

BUENVECINO DE VILLALBA, VALLE BEATRIZ- VILLALBA, OSCAR RICARDO (q.e.p.d.) Fallecieron el 22/12/95 y 20/9/02|. Vivirán eternamente en nuestros corazones. Extrañamos mucho sus presencias, solo nos consuela saber que están en el reino celestial. Tus hijos Zully, Alfredo, Carlos, Luciano, Julio, hijos políticos, nietos y bisnietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica, al cumplirse un nuevo aniversario de sus respectivos fallecimientos.

CEJAS, NOELIA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/04|. Noe querida, hoy se cumple doce años de tu viaje sin retorno. Hoy será un día muy triste porque se harán presente todos esos buenos recuerdos. Cuánto lo quisiera evitar pero sé que es imposible. Hermana mía te fuiste en silencio no mediste una oportunidad para despedirnos. Solo tengo en mi mente aquel trágico día donde se truncaron nuestras vidas. Hermana, te amo y te amaré por siempre y no te olvidaré jamás. Tenlo por seguro. Su mamá Graciela, su hermano Sebastián, su cuñada Pamela y sus sobrinos Julián e Ileana invitan a la misa hoy a las 20.30 en la Pquia. San José, Bº Belgrano.

JUÁREZ LEY, ESTELA KARINA ( q.e.p.d.) Falleció el 22/12/10|. Mamá pasaron seis años de tu partida. Que difícil saber que ya no regresas, tengo momentos que me gustaría compartir con vos y no lo puedo, pero se que desde el cielo sos el ángel que me guía en cada minuto que te necesito (Damy). Su esposo Lito tijera y su hijo Damian invitan a la misa hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica.

NAVARRETE DE GÓMEZ, HERMINIA ESPERANZA (Espe) (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/15|. "Una sola cosa he pedido al Señor y esto es lo que quiero: Vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, para gozar de la dulzura del Señor y contemplar su templo". Sal. 26. Su esposo Ñato, sus hijos Mony y Marcelo, hijos políticos Tere, Carlín, sus nietos Mica, Yiyo, Lucas, Belén, Marce, Gonzalo, Lili, sus bisnietos Nuria, Alfonso, Joaquín, sus hijos de corazón Isabel, Koli, Noemí, Nair, Belén, Guilly; invitamos a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Pquia. Santo Cristo, Bº Libertad, al cumplirse un año de su partida a la casa del Padre Celestial.

PAZ, LUIS RICARDO (Titi) (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/16|. Sé que desde arriba guías nuestros pasos, la huella que dejaste entre nosotros, hace que estés siempre cerca como parte de nuestro ser. Se invita a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Pquia. Santa Rita, al cumplirse tres meses de su fallecimiento. Su esposa Mony, sus hijos Luchy Ema y Andrea y nieta Candelaria.

RUIZ DE GIANGRECO, OLINDA ETHEL (Pupi) (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/16|. Querida Pupi, te extraño, van pasando los días y meses desde que mis ojos dejaron de verte, mi piel de sentirte, mis labios de besarte y hablarte, extraño esas charlas amplias cuando viajábamos y paseábamos en el auto, nuestras salidas, las reuniones en familia, el festejo de nuestro cumple y aniversario. Organizabas todo con amor y te sentías la mujer más feliz, estás fiestas yo se que desde una estrella nos estarás mirando con esos ojos maravillosos. No es fácil superar este vacío, yo se que me dirías la vida continua, salí adelante como yo siempre te enseñé ante las grandes dificultades, porque con amor todo se puede. Te recordamos. Su esposo Teddy, sus hijos Pablo, Lorena, tu reina Guillermina e hijos políticos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

BRAGOS, HUGO RADAMES (q.e.p.d.) Falleció ela 20/12/16|. "Señor recíbelo en el reino celestial, cólmalo de bendiciones y dale el descanso eterno". La supervisora escolar de Nivel Primario, Dra. Sofía Ávila y directores de la Zona Nº 25, Dpto. Banda, con sus respectivas comunidades educativas participan con profundo dolor el fallecimiento del padre del director de la Esc. Nº 298 de Mistolito /Banda Prof. Sergio Bragos. Elevan oraciones en su memoria y por la resignación de su familia.

BRAGOS, HUGO RADAMES (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/16|. René Rolando Ibarra, Adriana Noemí González y Mariel Ibarra González, participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo y vecino, Acompañan a toda su familia. Ruegan una oración en su memoria.

BRAGOS, HUGO RADAMES (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/16|. La Cofradía Virgen del Valle de la Parroquia Santiago Apóstol participa con dolor si fallecimiento y acompañan a su esposa María Elena y sus hijos en este doloroso momento y ruegan por su eterno descanso.

BRAGOS, HUGO RADAMES (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/16|. "Señor: Feliz el que confía en ti". Amén. La "Cuna Madre de la Divina Gracia" de Sgo. Apóstol, de la Legión de María y sus seis Praisidias, participan la partida al Reino de los Cielos, del hermano Hugo, hijo legionario de María Sma. Supo ser, instrumento de servicio, en el afán de extender el reino de Dios, en esta tierra, ocupando la función de presidente de este consejo, hace algunos años, su paso por esta Institución quedara en el recuerdo de sus compañeros y amigos. Sus restos ya fueron sepultados, ayer en el cementerio Jardín del Sol. Ruegan oraciones a su memoria.

FLORES, ÁNGEL AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/16|. Su esposa Élida, hijos Héctor, Ángel, Lilia, Miguel, Dante, Eugenia; hnos. Dante, Víctor, Miguel, Soledad, hna. Pol. Luciana, Sergio, Elba y demás fliares. part. su fallec. Sus restos serán inhum. en el cement. La Misericordia a las 10. ORG. SEPELIO SANTIAGO.

GÓMEZ, HÉCTOR GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/16|. Sobrinos Blanca, Ricardo, Mabel, sobrinos nietos Ingrid, Joana, Marijó y demás fliares. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 en el cementerio La Misericorida. SERV. REALIZ. COCHERIA NORTE, La Plata 163.

NÚÑEZ, MANUEL OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/16|. Su compañera Lidia Amanquez, sus hijos María, Jorge, Omar, Miguel, Ariel, Rodrigo y Javier, su nieta Priscila, sus padres, hermanos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy a las 17 en el cementerio de Los Romanos, casa a velat. Los Romanos. EMPRESA SANTIAGO.

Invitación a Misa

BRAVO, JOSÉ ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/16|. Querido Rober: Es imposible no estar triste pero tu recuerdo nos hará sonreír, vivirás en nuestro corazones has ta que volvamos a estar juntos en la casa de Dios Padre. Tu esposa, tus hijos, hijo político, nietos y demás familiares invitan a la misa que se realizara hoy a las 20:30hs en la iglesia Sgo. Apóstol al cumplirse 9 meses de su fallecimiento.

GARCÍA, MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/16|. "Hay quienes traen al mundo una luz tan grande que incluso después de haberse ido, esa luz permanece". Gracias por ser esa luz en nuestras vidas. Seguimos iluminando y dando fuerza para seguir. A nueve días de su partida al encuentro con Dios. Su esposa, hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos invitan a la misa en el día de hoy a las 20 hs en la parroquia Cristo Rey.

GONZÁLEZ, JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/07|. Madre mía: hoy hace 9 días que no estas físicamente, se que Dios te tiene a su lado y yo te llevo en mi corazon. Gracias por iluminar el camino de mi vida. Tu hijo Víctor Sánchez y su esposa Mary, tus nietos: Nino, Ivana, Chongui y Ninia invitan a la misa que se realizara hoy en la iglesia Sgo. Apóstol a las 20:30 hs.

LOTO DE QUEIROLO, HONORATA (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/16|. "Felices los humildes de corazón porque de ellos es el Reino de los Cielos". Estarás por siempre en nuestros corazones. Sus hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, hijos políticos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Parroquia Cristo Rey, al cumplirse un mes de su fallecimiento, para rogar por el eterno descanso de su alma.

MOGLIA ,VÍCTOR RAÚL Dr. (Pachy) (q.e.p.d) Falleció el 22/12/15|. Pachy querido al cumplir un año de tu partida al Reino de los cielos, dejando este inmenso dolor y el gran vacío en el corazón de tus tíos Puchy y Chocho, tus primas: Rita, Teresita, Daniel y Hebe, Marcelo y flia., pidiendo al Señor nos de fortaleza para sobrellevar tu ausencia y rogando por tu descanso eterno nos unimos en oración con tu esposa Cristina y tu hijo Yoanis en la santa misa en tu memoria que se realizara hoy a las 20:30 hs en la Parroquia Santiago Apóstol.

TORREZ, MIGUEL RÓMULO (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/16|. "Hoy se cumplen nueve días de tu partida al Reino Celestial, al reencuentro con todos los seres queridos que están allí. No pasaste en vano por esta tierra: fuiste honesto, buen esposo, buen padre, buen amigo, buen hermano. Diste toda tu bondad sin medir, hasta el descuido de tu propia salud. Descansa en paz, hasta nuestro reencuentro cuando nos llame el Señor. Su familia invita a la misa que se oficiará en la parroquia Santiago Apóstol (La Banda) hoy a las 20,30hs. al cumplirse nueve dìas de su fallecimiento. Clodomira.

Agradecimientos

Recordatorios

ÁVILA, JULIO REINALDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/13|. Su hijo Jorge invita a la misa que se oficiará hoy a las 19 en la iglesia de Lourdes, al cumplirse 3 años de su fallecimiento.

ÁVILA, JULIO REINALDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/13|. Sus hijos Walter, Rubén, Jorge, Lorena y Julio; sus nietos Rocío, Pamela, Amira, Guadalupe, Maira, Gabriel, Zaira y Aldana invitan a la misa que se oficiará hoy a las 19 en la iglesia de Lourdes, al cumplirse 3 años de su fallecimiento.

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

ALMAZÁN, JUAN JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/16 en Cap. Federal|. Su padre José R. Almazán: sus hermanos Gogo, Norma, Rosi, Luci, Fina Almazán; cuñados; sobrinos. Participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria. Sus restos serán sepultados en Capital Federal.

ALMAZÁN, JUAN JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/16 en Cap. Federal|. Su hermana política Estela Birchner; sobrinos Raúl, Daniel, Ricardo y María Selva Almazán. Que el Señor te tenga a tu lado como nosotros en nuestro corazón. Se ruega una oración en su memoria.

MESA, JUAN JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 18/12/16|. Pila Herrera Arias, Sra. y flia. despiden al amigo leal y sincero de todas las horas, rogando por su eterno descanso.

NICOLAU, MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/16|. Olga Mercedes Galván y sus hijos Mercedes Verónica Hellman, María Florencia Hellman y flia., Federico Hellman y flia., acompañan en este triste momento a sus amigas Albita, Sole, Ale y flia., hacen extensivas sus condolencias a la flia. Nicolau. Señor dale el descanso eterno y que brille para el la luz que no tiene fin.

NICOLAU, MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/16|. Los padres de las alumnas Promoción 2016 del Colegio Belén acompañan a la querida preceptora Alba, rogando que Dios de consuelo a su familia.

NICOLAU, MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/16|. Los amigos de su hija Alba Victoria Moukarzel de Mdalel, Dr. Orlando A. Mdalel, Dra. María A. Mdalel de Vidal, Luis ÁNGEL Mdalel PARticipan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia en estos momentos de pesar.

NICOLAU, MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/16|. Rodo Sayago y flia. participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

NICOLAU, MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/16|. "Que el Señor todo Misericordioso, la reciba con sus brazos abiertos". Compañeros y amigos de la Junta de Calificaciones y Clasificaciones de Nivel Secundario, Vocales, Secretaria Técnica, Asesoría Legal, Informática, Clasificadores, Mesa de Entrada, Archivo, personal de maestranza acompañan en este duro momento a su amigo y colega, vocal Miguel Ángel Nicolau, por la pérdida de su padre.

NICOLAU, MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/16|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Teresita Nediani, Agustina y Miguel Moisés participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en este momento a su hijo Miguel. Ruegan una oración en su memoria.

NICOLAU, MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/16|. "Yo soy la resurrección y la vida, quien cree en Mí, aunque muera vivirá". CP. Julio Benjamín Salomón, su esposa Prof. Alba Abregú, sus hijos Luciana, Benjamín, José David y Daniel participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de sus amigos Gringo y Lita. Rogamos oraciones en su memoria y pronta resignación a su familia.

NICOLAU, MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/16|. Alicia de Morra, sus hijos Jorge, Diego y Lautaro y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este momento de pesar. Ruegan oraciones en su memoria.

NICOLAU, MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/16|. La Comunidad Educativa del Colegio Fundación Cultural "La Brasa", acompaña al Prof. Miguel Ángel Nicolau, ante la irreparable pérdida de su querido padre, elevando plegarias al Altísima por el descanso de su alma.

NICOLAU, MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/16|. Lic. María Mercedes Barraza de Galván y Prof. José Galván acompañan al Prof. Miguel A. Nicolau en tan doloroso momento.

NICOLAU, MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/16|. Lic. Mercedes L. Ferez, acompaña a su amigo Prof. Miguel A. Nicolau, es tan doloroso momento, elevando plegarias al Altísimo por el eterno descanso de su querido padre.

NICOLAU, MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/16|. Que el Señor le conceda paz y consuelo a la familia por tan impotente perdida. Él se brindo con mucho amor a sus hijos y nietos. Que Dios lo tenga en su gloria. Amigos de su hijo Miguel e hija política Lita, Griselda Zuaín, Pablo I, e hijos participan en su fallecimiento

NICOLAU, MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/16|. Tus amigas de siempre te acompañan en este duro momento y rezan por vos y tu familia. Valle Ávila, Ofelia Galeano, Silvia Frau, Gabriela Oliva, Clara y Diego Saavedra, Cristina Alluz y Marcelo y Nadia Acuña participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

NICOLAU, MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/16|. Andrés Chichí Medina y sus hermanos Pina, Ariel, Cuni, Pato y Marcelo participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hijo Miguel y demás familiares en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

NICOLAU, MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/16|. Los integrantes del Estudio Jurídico Cerro & Asociados: Dres. Francisco E. Cerro, Gabriel Horacio Lucena, Diego Luis Jiménez, Guadalupe Abalos Cerro, Gustavo Paz, Julio Villalba Cianferoni, José Ricardo Jiménez, Gonzalo Montenegro, Alberto Salido Rentería, Pablo Yñiguez; Adriana Sosa y Adela de Beltrán participan su fallecimiento y acompañan a su amiga y socia Dra. María Alejandra Canllo en su dolora pérdida.