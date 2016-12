Isidre Esteve volverá a competir en el Dakar

Fotos PROYECTO El español volverá a competir en el Dakar

22/12/2016 -

Isidre Esteve presentó ayer en Madrid su proyecto para volver al Dakar, competición que no disputaba desde 2009, y regresa gracias al desarrollo del innovador "Cojín Inteligente".

El piloto español, que sufrió un grave accidente en 2007 que lo dejó en silla de ruedas, consiguió finalizar la edición del 2009 del Dakar pero acabando con dos úlceras por presión que le tuvieron parado durante un año y medio, algo que tratará de evitar en esta ocasión con el uso del cojín.

"Hace 8 años pensaba que jamás volvería a vivir este momento. Volver al Dakar es impresionante. Es la carrera que me ha dado todo. Esto empezó cuando en 2011 me encontré con José María Lloreda, y me dijo que teníamos que volver al Dakar. Y desde entonces se comprometió en desarrollar un cojín inteligente para volver a la carrera, y ese día es hoy", declaró el piloto Esteve.