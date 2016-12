River tuvo un sorteo bastante favorable

Fotos GRUPOS. Tras el sorteo efectuado en Asunción, así quedaron conformadas las cuatro zonas de la edición 2017 de la Copa Libertadores de América.

22/12/2016 -

River Plate compartirá el grupo 3 de la edición 2017 de la Copa Libertadores de América con Emelec de Ecuador, Deportivo Independiente Medellín de Colombia y Melgar de Perú, según el sorteo del certamen realizado anoche en la sede de la Conmebol en Asunción, Paraguay.

San Lorenzo, por su parte, estará en la zona 4 con Universidad Católica (Chile), Flamengo (Brasil) y un equipo procedente de las fases previas; y Estudiantes de La Plata, con el regreso prometido a las canchas de quien es hoy su presidente, Juan Sebastián Verón, jugará en el grupo 1 con el actual campeón, Atlético Nacional de Medellín (Colombia), Barcelona de Guayaquil (Ecuador) y otro rival llegado de las instancias precedentes.

A Lanús le tocó el grupo 7 con Chapecoense, el equipo brasileño sacudido por una tragedia aérea en la que fallecieron 19 de sus jugadores y clasificado como campeón póstumo de la Sudamericana. También estarán Nacional de Uruguay y Zuliá, de Venezuela.

Godoy Cruz de Mendoza fue encuadrado en la llave 6 con Atlético Mineiro (Brasil), Libertad de Paraguay y Sport Boys (Bolivia). Y Atlético Tucumán, el sexto y último equipo argentino que participará del certamen, afrontará su debut continental en la Fase II con El Nacional de Quito, Ecuador. Para llegar a la instancia de grupos, los tucumanos deben superar esta rueda y otra posterior.

Por primera vez en la historia, los cabezas de serie se determinaron a través de un ranking y a partir de los octavos de final los cruces serán definidos por sorteos, al estilo Champions League de Europa, pudiendo cruzarse equipos del mismo país.

Los dos primeros de cada grupo pasarán a los octavos y el tercero de cada zona pasará a disputar la Copa Sudamericana.

Los grupos quedaron conformados de la siguiente manera:

Fase 1 (ida 23 de enero y vuelta 27 de enero): E1: Universitario de Sucre (BOL) vs. Montevideo Wanderers (URU). E2: Deportivo Municipal (PER) vs. Independiente del Valle (ECU). E3: Deportivo Capiatá (PAR) vs. Deportivo Táchira (VEN). Fase 2 (ida 31 de enero, 1 y 2 de febrero y vuelta 7,8 y 9 de febrero)-

C1: Atlético Paranaense (BRA) vs. Millonarios (COL). C2: Botafogo (BRA) vs. Colo-Colo (CHI). C3: Atlético Cerro (URU) vs. Unión Española (CHI). C4: Carabobo FC (VEN) vs. Junior (COL). C5: Atlético Tucumán (ARG) vs. El Nacional (ECU). C6: The Strongest (BOL) vs. E1. C7: Olimpia (PAR) vs. E2. C8: Universitario (PER) vs. E3.

-Fase 3 (14, 15 y 16 de febrero y vuelta 21, 22 y 23 de febrero): C1 vs. C8 (ganador 1), C2 vs. C7 (ganador 2), C3 vs. C6 (ganador 3) y

C4 vs. C5 (ganador 4).

Fase de Grupos (inicia el 7 de marzo y termina el 25 de mayo): Zona 1: Atlético Nacional (COL), Estudiantes de La Plata (ARG), Barcelona (ECU) y ganador 2.

Zona 2: Santos (BRA), Independiente de Santa Fe (COL), Sporting Cristal (PER) y ganador 3.

Zona 3: River Plate (ARG), Emelec (ECU), Independiente de Medellín (COL) y FBC Melgar (PER).

Zona 4: San Lorenzo (ARG), Universidad Católica (CHI), Flamengo (BRA) y ganador 1.

Zona 5: Peñarol (URU), Palmeiras (BRA), Jorge Wilstermann (BOL) y ganador 4.

Zona 6: Atlético Mineiro (BRA), Libertad (PAR), Godoy Cruz (ARG) y Sport Boys (BOL).

Zona 7: Nacional (URU), Chapecoense (BRA), Lanús (ARG) y Zuliá (VEN).

Zona 8: Gremio (BRA), Guaraní (PAR), Zamora (VEN) y Deportes Iquique (CHI).