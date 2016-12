Gallardo confirmó que seguirá un año más en River

Fotos GARANTÍA Marcelo Gallardo, ganador de seis títulos como entrenador de River Plate, continuará un año más

22/12/2016 -

Marcelo Gallardo confirmó ayer que seguirá "un año más" como director técnico de River Plate y remarcó que si no se tomaba "unos días para reflexionar" hubiera "cometido un error". En una conferencia de prensa que brindó en el estadio Monumental, el "Muñeco" despejó las especulaciones sobre su futuro y anunció que se queda "para redoblar apuestas".

"Gracias a que tuve días que me ayudaron para reflexionar, voy a seguir un año más", anunció Gallardo, quien reconoció que el viernes, el día después a la obtención de la Copa Argentina, pudo haber "cometido un error".

"Necesitaba estos días para ver lo que quería. Cometí el error de decir que me iba a tomar unos días para reflexionar, pero si no me los tomaba hubiera dicho que no seguía", reveló.

Gallardo conduce al "Millonario" desde junio de 2014 y obtuvo seis títulos: Copa Sudamericana 2014, Recopa Sudamericana 2015 y 2016, Libertadores 2015, Suruga Bank 2015 y Copa Argentina 2016.

"No podía desprenderme de un vínculo tan fuerte con el hincha, con esta dirigencia y con la institución en la que me siento feliz más allá de los cansancios", expresó.

"A nosotros nos fue bien en estos años, pero miro para el costado y la situación en el fútbol argentino no es la mejor y no nos agrada a los que estamos viviendo de este deporte", señaló el entrenador para contextualizar lo que reflexionó en los últimos días a los que catalogó como "difíciles".

"Ahora estoy feliz y contento porque tomé la decisión acertada", afirmó Gallardo, quien se tomará "diez días" de vacaciones para desconectarse de la "histeria e impaciencia" que atraviesa el fútbol.

"La histeria e impaciencia te exige resultados inmediatos y eso, a veces, desgasta, pero me gusta y no reniego porque afronto los desafíos", manifestó.

"Dejamos pasar cosas por alto como si fueron normales y no lo son. Eso me hace reflexionar", indicó y, a la vez, aceptó que si perdía la Copa Argentina "muchos medios hubieran puesto" su "cabeza a disposición".

River volverá al trabajo el 5 de enero para comenzar la pretemporada para afrontar el campeonato de Primera División y la Copa Libertadores de América.

"Me quedo para redoblar apuestas. Quiero armar un equipo competitivo. No sé si siempre vamos a ganar, pero lo vamos a intentar", apuntó.

En este sentido, el "Muñeco" subrayó que en el semestre se cumplieron los "objetivos" planteados a mitad de año con la consagración en la Recopa Sudamericana y la reciente Copa Argentina aunque admitió que la "irregularidad" en el torneo local "es una cuenta pendiente".