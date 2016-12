"Si Messi me arma el equipo me voy"

22/12/2016 -

En el cierre de un año complicado para la Selección Argentina, Edgardo Bauza habló sobre lo que dejó este 2016 y analizó el futuro de su equipo con la cabeza puesta en el partido frente a Chile, en marzo en La Bombonera, por las Eliminatorias. Además, dejó en claro que nadie se mete en el armado de la lista: ‘A los que creen que Messi me arma el equipo no puedo salir a contestarles: si eso pasa, me voy a mi casa’.

De cara al futuro mencionó varios jugadores que pueden ser convocados, aunque aclaró que, de no haber imprevistos, la base será la misma: ‘No descarto la convocatoria de algunos jugadores que aún no han estado, tenemos una lista de 60 futbolistas. A Tevez le puede tocar volver a la Selección en cualquier momento, sabe lo que pienso de él.