Icardi y Banega guiaron al Inter

Fotos CELEBRACIÓN. Mauro Icardi y Ever Banega se anotaron en la red, para una importante victoria del Inter ante la Lazio.

Los argentinos Éver Banega y Mauro Icardi convirtieron los tres goles con lo que Inter goleó ayer a Lazio por 3 a 0, de local, en la continuidad de la 18va. fecha de la Liga de fútbol de Italia.

Banega, ex Boca Juniors y Newell’s Old Boys, abrió el marcador, a los 9 minutos del segundo tiempo, e Icardi, a los 11m. y 21m. del mismo período, completó el 3 a 0 final.

Inter, que además tuvo de titular a Cristian Ansaldi, ex Newell’s, y donde ingresó en el final Rodrigo Palacio, ex Banfield y Boca, llegó a 30 puntos; en tanto que Lazio, que contó desde el inicio con Lucas Biglia, ex Argentinos Juniors e Independiente, se quedó con 34 unidades.

La fecha continuará hoy con Cagliari-Sassuolo; Fiorentina (Gonzalo Rodríguez y Mauro Zárate)-

Napoli; Palermo-Pescara; Roma (Diego Perotti y Federico Fazio)-Chievo Verona (Nicolás Spolli y Mariano Izco); Sampdoria (Matías Silvestre)-Udinese; Torino (Maximiliano López y Lucas Boyé)-Genoa (Nicolás Burdisso, Giovanni Simeone, Lucas Ocampos, Lucas Orban y Santiago Gentiletti).

Y la decimonovena jornada se completará el miércoles 8 de febrero de 2017 con dos encuentros: Crotone-Juventus y Bologna-Milan, debido a que el viernes se llevará a cabo la final por la Supercopa de Italia, que protagonizarán Juventus-Milan, equipos que por éso postergarán sus compromisos de esta fecha.

Juventus 42 puntos; Roma 35; Napoli y Lazio 34; Milan 33; Atalanta 32; Inter 30; Fiorentina 26; Torino, Chievo Verona 25; Udinese 24; Genoa 23; Sampdoria 22; Bologna y Cagliari 20; Sassuolo 17; Empoli 14; Crotone y Palermo 9; Pescara 8.