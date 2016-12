Fotos El Senado aprobó la modificación de Ganancias y lo devolvió a Diputados

22/12/2016 -

El Senado aprobó por mayoría, sin el acompañamiento de parte del bloque del PJ-Frente para la Victoria, el proyecto para modificar el impuesto a las Ganancias que consensuó el Gobierno con la CGT y los gobernadores y lo devolvió a la Cámara de Diputados. Catorce senadores kirchneristas de un total de 42 que integran el bloque PJ-FPV, rechazó apoyar el proyecto, tal como lo promovió el jefe del espacio Miguel Angel Pichetto, y se dividió entre la abstención y el rechazo. El texto que se cerró el martes último tras arduas negociaciones resultó aprobado con 56 votos afirmativos pertenecientes al oficialismo, parte del bloque del PJ-FPV y senadores de otras expresiones minoritarias, tuvo dos votos negativos (Ruperto Godoy y Daniel Pérsico del PJ-FPV) y doce abstenciones del mismo espacio. El proyecto consensuado, que fue aprobado tras cuatro horas de debate, modifica la media sanción que la oposición logró imponer en la Cámara de Diputados en contra de los deseos del Gobierno. El jefe del bloque del PJ-FPV, Miguel Angel Pichetto, reconoció antes de la votación que el bloque se manifestaría dividido y optó por no cuestionar la media sanción de Diputados, donde sostuvo que se planteó "un debate que estaba en el seno de la sociedad y en los sectores del trabajo y además no podemos obviar que los tres candidatos a Presidente, el que más o el que menos habló de este tema, no es sólo en esta campaña sino en la campaña de 2013". El presidente de la comisión de Presupuesto, Juan Manuel Abal Medina (PJ-FPV) destacó al inicio del debate que el proyecto era "producto de un consenso importante que se logró a posteriori de la media sanción" de Diputados. Además apuntó que "hoy pagan 2,2 millones de trabajadores y jubilados y el año que viene serian 2,7 millones de argentinos los que pagarían este gravamen" si no fuera modificado, pero tras los cambios aseguró que pasarán a tributar "1,4 millones" de personas. Tras la media sanción, el proyecto fue girado a Diputados, que inmediatamente comenzó a tratarlo en la Comisión de Presupuesto y Hacienda que anoche emitió su dictamen para que la norma sea tratada y aprobada en la sesión extraordinaria de hoy, para concluir el tratamiento de un tema que generó polémica primero, y luego, un consenso mayoritario a partir del diálogo entre Gobierno, sindicatos, provincias y oposición.