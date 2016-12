Aprueban subas del 75% en facturación e impuesto para monotributistas

22/12/2016 -

El Senado dio media sanción a una suba del 75% en los montos de facturación e impuesto del Monotributo, contenido en el proyecto que modifica Ganancias. El componente impositivo y la facturación del Régmien Simplificado para Pequeños Contribuyentes o Monotributo no sufría cambios desde 2013 y sólo se habían actualizado los importes correspondientes a la seguridad social. La norma no incluyó cambios para los trabajadores autónomos que permanecen con importes no actualizados desde hace varios años. Así, con esta media sanción, la ley establece que ‘los montos máximos de facturación, los montos de alquileres devengados y los importes del impuesto integrado a ingresar, correspondientes a cada categoría de pequeño contribuyente, así como las cotizaciones previsionales fijas, se incrementarán anualmente en el mes de septiembre en la proporción de los dos últimos incrementos del índice de movilidad de prestaciones previsionales’. Con los cambios, la decisión de actualizar el gravamen no dependerá de la autoridad política de turno. El componente fiscal del monotributo crecerá el 75% en todas las escalas a partir de los cambios dispuestos en el proyecto que el gobierno acordó con oposición y sindicatos. Los cambios implican que el máximo de facturación aceptado para ser considerado monotributista pase de $ 400.000 a $ 700.000 en el rubro servicios, y de $ 600.000 a $ 1.050.000 en el rubro ventas de bienes muebles. El componente impositivo para la categoría mínima del Monotributo aumentará de $ 39 en la mínima a $ 68, y la máxima de $ 2.700 a 4.725. La primera categoría del monotributo corresponderá a una facturación máxima anual de $ 84.000 -7.000 mensuales-, por debajo del salario mínimo, vital y móvil que a partir de enero será de $ 8.000.