Fotos Los campeones recordaron la conquista de la copa Beccar Varela

22/12/2016 -

FRÍAS, Choya (C) La vida y el paso de los años fueron lentamente reemplazando el cabello oscuro por el blanco (en el mejor de los casos), pero lo que no ha disminuido es el fuego de la pasión por el fútbol. Esto les pasó en estos días a quienes vistiendo la camiseta de la Liga Cultural del Fútbol hace 46 años conquistaron la Copa de la región Norte Beccar Varela en Orán, Salta, en donde compitieron un torneo con los mejores equipos del Norte Argentino. El 12 de julio de 1970 la Liga de Frías se enfrentaba con sus pares de Las Termas, Añatuya, Catamarca y de Orán (Salta). Los frienses les ganaron a los salteños y levantaron la tradicional copa. Poco menos de medio siglo después de esa conquista y, si bien muchos ya no están físicamente aunque el recuerdo de todos está presente, -fieles a costumbre de poder concretar la promesa todos los años- algunos de los deportistas de aquella época se volvieron a juntar. La casa de Pedro Páez fue el punto de encuentro y hasta allí llegaron algunos de los compañeros de equipo: Julio Andrada, Marcos Arias, el ‘Negro’ González, Savino Vergara, José ‘Chileno’ Bustos, Roberto Gómez, Carlos Zurita y los integrantes de aquel cuerpo técnico: José Peralta (entrenador), Coco Tapia (preparador físico), el Dr. Horacio Figueroa (médico del plantel) y el ‘Pila’ Castellano (utilero). Muchos recuerdos y divertidas anécdotas fueron el condimento de una cena entre amigos, pero fundamentalmente un momento de reflexión sobre la crisis por la que atraviesa el fútbol en la Argentina, y también en Frías, desde hace varios años y que por ahora no encuentra un rumbo fijo