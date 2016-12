Fotos En cinco locales céntricos decomisan mercadería varia

22/12/2016 -

La Dirección de Control Alimentario y Saneamiento Ambiental de la Municipalidad continúa controlando comercios en el centro de la ciudad, en los rubros de supermercado, rotiserías y bares. En esta nueva ronda de inspecciones hubo mercadería decomisada en al menos cinco establecimientos. De un total de 28 locales inspeccionados se comprobó que el 80% se encuentra habilitado y con las condiciones de higiene óptimas para realizar su actividad. Mientras que un 20% presentó irregularidades en la calidad de los productos, los cuales fueron decomisados por no estar aptos para la venta. Dentro de lo secuestrado, en la mayoría de los productos no aptos para el consumo humano, sobresalieron los perecederos y dependientes de la cadena de frío, tales como quesos, fiambres, lácteos y dulces de leche. Mientras que en los no perecederos se destacaron galletas, harinas, café y mermeladas. Por otro lado, en el rubro rotiserías y bares, se labraron 12 actas de infracción por los artículos 117-124 por falta de habilitación bromatológica, vestimenta sanitaria y certificados de buena salud, contemplados en la ordenanza 418/05 vigente. Desde la Dirección se recomienda a la población tener en cuenta el estado de los productos que consumen, y principalmente las fechas de vencimiento para evitar cualquier tipo de riesgo alimentario.