El dolor del suegro de Nicolás Vázquez

22/12/2016 -

La temprana e inesperada muerte de Santiago Vázquez en Punta Cana enlutó al mundo del espectáculo, a sus familiares y a su numeroso grupo de amigos. El viernes 16, el actor e instagramer falleció súbitamente durante sus vacaciones en el exterior. Sus restos fueron despedidos en una ceremonia íntima en el Jardín de Paz de Pilar. Sin poder comprender los duros golpes del destino, Hugo Accardi, el papá de Gimena, fue otra de las personas que no dudó en rendirle un sentido homenaje al hermano menor de su yerno y le escribió un emotivo mensaje en su blog personal, ya que la relación sentimental de su hija con Nicolás lo llevó a tener una estrecha relación con Santiago. "Santi, sonrisa franca, sincera, transparente, ¡cómo te atreviste a dejarnos sin palabras, sin silencios, sin aliento! Hace rato quiero dejar testimonio de mi sentir y me cuesta muchísimo escribirte", dijo el suegro de Nico. "Es increíble que quien está acostumbrado a deslizarse con su pluma hoy no pueda mantenerse en pie con ella. Cuánto dolor pendejo, cuánta tristeza me invade al saber que ya no tendré tus respuestas generosas, siempre llenas de adjetivos hacia mi persona", remarcó. "No puedo comprender tu temprana partida, me niego a entenderla. En tus padres y hermanos te seguiré viendo y abrazando, no lo dudes. Sólo resta agradecerte el haberme regalado ser parte de tus días, los que llevaré eternamente en mi corazón. Abrazo de almas", especificó Accardi.

En tanto, Gimena Accardi rompió el silencio en Instagram con un emocionante y doloroso mensaje. "Santi, mi amor. Qué especial sos. Tenerte todos estos años codo a codo, fue un regalo. Un privilegio, una enseñanza, fue hermoso. Mi amigo, hermano, cuñado, cómplice y compinche en todo", indicó.