"No me moviliza el rencor"

22/12/2016 -

"Mirtha dio el tema por superado, y a mí no me movilizan el rencor ni las broncas. Tengo una gran voluntad para sobreponerme a muchas cosas, mi vida es un fiel testimonio de eso", dijo Scioli en Intrusos. Y volvió a referirse a su ex esposa, Karina Rabolini.

"Ese es uno de los temas que más me dolió, cuando se quiso instalar que era una simulación. (...) Karina es familia, hay lazos que son indestructibles desde lo humano. Siempre nos hemos apoyado en todo, más allá de cualquier circunstancia", afirmó. "Cuando uno está a dos puntos de ser presidente, te genera un vacío grande y tenés que ponerle garra para recuperarte".