La primera acusación a "Chiqui"

22/12/2016 -

La respuesta a Mirtha Legrand en la mesa del programa chimentero "Intrusos", no es la primera que efectuó Daniel Scioli.

A poco de conocerse los cuestionamientos que había hecho Silvestre, el ex gobernador bonaerense había acusado a Mirtha de haber invitado a Silvestre con intencionalidad política, a lo que la conductora respondió de forma categórica. Y Mirtha no se quedó callada: "Nosotros no tenemos nada que ver. No le escapo a nada, le pongo el pecho a todo. Dijeron que era una cuestión política. ¿Ustedes creen que a mí alguien me puede manejar? ¿Creen que estoy a favor de Macri y en contra de Scioli?", se indignó la diva.