Una azafata enloqueció a Caniggia

22/12/2016 -

Mariana Nannis y Claudio Caniggia están juntos hace 28 años pero estarían pasando una fuerte crisis por una supuesta infidelidad por parte del exfutbolista. Caniggia estaría manteniendo amorosos chats con una azafata argentina, de 45 años, que trabaja para American Airlines, cubriendo el trayecto Buenos Aires-Miami. "Ella se llamaría Viviana y habría crecido en San Martín, en la provincia de Buenos Aires. Hay varios chats entre ellos pero yo les voy a mostrar hoy uno en que ella le dice: ‘Conozco a esta trabajé con ellos pero es otro rubro me parece. Estoy en la calle, bancá te aviso’ y él contesta: ‘Acá nadie habla en el tren, si podés te llamo cuando llegó al hotel. Me gustás mucho por otro lado, sabelo, no te agrandes’’. Las capturas de los chats vendría por parte del entorno de él y no de ella. ¿Lo escrachó la Nannis?.