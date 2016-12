Griselda Siciliani sigue desnudándose y sorprendiendo con su esbelta figura

Fotos "Yo siento que tengo la sensualidad a flor de piel", dijo la actriz.

22/12/2016 -

Griselda Siciliani terminó el año con todo, desnudándose para una producción con la revista El Planeta Urbano: "Fue un año muy feliz en lo laboral. No se si el mejor, porque siempre cuando termina cada año me parece el mejor. Esa es una parte mía optimista y también es una suerte, porque significa que siempre me tocan proyectos mejores, oportunidades que llegan y son increíbles. Lo que tuvo Nina es que para mí fue muy importante a nivel actoral y para el público también, lo que fue una gran coincidencia. La repercusión y lo popular es todo un ítem, además de lo artístico. Y, en ese sentido, Nina tuvo todo". Sobre su separación de Suar, reflexionó: "Yo jamás estaría con un hombre que me dice lo que tengo que hacer. Además, jamás expuse mi vida en pareja y nunca hubiera estado con alguien que se metiera con mi profesión".

Con respecto a la obra teatral Sugar, adelantó: "Se estrena en abril, con Nico Cabre y Fede D’Elía. Esa obra estuvo tres años seguidos en cartel y es una gran responsabilidad estar a cargo de reponerla". En cuanto a su carácter seductor, aseveró: "Yo siento que tengo la sensualidad a flor de piel, y eso no tiene tanto que ver con si estoy gorda, flaca, linda o fea".