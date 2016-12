Expulsan de un avión a un reconocido youtuber por hablar en árabe

Hoy 14:30 -

La empresa Delta Airlines quedó envuelta en una polémica luego de que un youtuber los acusara de que fue discriminado y bajado de un avión por hablar en árabe.

Adam Saleh asegura que antes del despegue del avión que lo llevaría desde Londres hasta Nueva York, fue expulsado por personal de la aeronave por el solohecho de hablar en otro idioma.

"Nos están expulsando porque hablamos un idioma diferente. ¡Es 2016! No puedo creer lo que veo. Hablo una palabra en otro lenguaje y se sienten incómodos, y ahora son seis blancos contra nosotros los barbudos", exclamó indignado el joven que filmó lo sucedido.

We got kicked out of a @Delta airplane because I spoke Arabic to my mom on the phone and with my friend slim... WTFFFFFFFF please spread pic.twitter.com/P5dQCE0qos