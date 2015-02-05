CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 23 de Diciembre 2016

A LAS 21.00 PESADILLA EN LA COCINA

Hoy 20:49 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 DISCOVERY KIDS

10.00 MORFI,TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

13.00 TELEFÉ NOTICIAS

13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 MORFI CAFÉ

14.45 MOISÉS. ESTO PASÓ EN EL CAPÍTULO ANTERIOR

15.45 EL SECRETO DE FERIHA

16.45 POR AMARTE ASÍ

17.45 DISCOVERY KIDS

18.15 LOS SIMPSONS

18.45 CASO CERRADO

20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL

21.00 PESADILLA EN LA COCINA

22.00 MOISÉS Y LOS DIEZ MANDAMIENTOS

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 MOISÉS Y LOS DIEZ MANDAMIENTOS (CONTINÚA)

23.30 LOS MILAGROS DE JESÚS

00.30 UPLAY

01.00 DIARIO DE MEDIANOCHE

01.30 PAUSA EN FAMILIAl

AMÉRICA

09.30 DESAYUNO

12.00 TE CUENTO AL MEDIODÍA

13.30 INTRUSOS

16.30 INFAMA

17.30 IMPUTADOS

19.00 AMÉRICA NOTICIAS

20.30 INTRATABLES

CANAL 9

15.00 LA VECINA

16.00 MUCHACHA ITALIANA

17.00 AMO DESPERTAR CONTIGO

18.00 LA PREVIA DE BENDITA

19.00 TELENUEVE

20.30 BENDITA

TELEVISIÓN PÚBLICA

11.00 PURA VIDA CADA DÍA

13.00 TV PÚBLICA NOTICIAS

14.00 COCINEROS

16.00 TOMATE LA TARDE

19.00 TV PÚBLICA NOTICIAS

20.00 DESORDENADOS

 EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 ÉSTE ES EL SHOW

18.00 ESPOSA JOVEN

18.30 SARAS Y KUMUD

19.15 LA MEJOR ELECCIÓN

20.00 TELENOCHE

21.30 A TODO O NADA, ESPECIAL PERROS

 


CANAL 14 

12.00 FÓRUM

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 QUIÉN NOS ENTIENDE

14.00 NOTICIERO 7 1ª EDICIÓN

15.00 BÁSQUET POR EL 14: NICOLAS AVELLANEDA VS. RED STAR (FEM)

17.00 OTRA CANCHA

18.00 VA DE NUEVO

18.30 PAISANOS

19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 TELÓN ABIERTO

21.30 NOTICIERO 7 2ª EDICIÓN

22.30 ESTUDIO ABIERTO

23.30 LA 40

CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS PRIMERA EDICIÓN

13.30 LA FIJA

14.00 LIGA COMERCIAL

14.30 DEPORTE EXPRESS NUESTRO FÚTBOL

16.30 BMX SANTIAGO

17.00 POLI 24

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 FUTSAL

20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL

22.00 SIN PROTOCOLO

22.30 BACK IN TIME

23.00 EL MIRADOR

PELÍCULAS

CINEMAX

07.00 SEMBRADORES DE OPTIMISMO. FE Y ALEGRÍA- CARACAS

07.15 TURNER Y HOOCH

09.22 CHIHUAHUA. LA PELÍCULA

11.09 SEMBRADORES DE OPTIMISMO. FE Y ALEGRÍA- BOGOTÁ

11.24 SÚPER AGENTE 86

13.40 UN LUGAR LLAMADO NOTTING HILL

16.10 PENÉLOPE

17.58 EL ENCANTO DE LA BESTIA

19.43 SÚPER AGENTE 86

22.00 EL JUEGO DE ENDER

TCM

07.00 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)

07.30 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

15.45 MEJOR... IMPOSIBLE

18.30 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

19.30 ALF (TEMPORADA 4)

20.00 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)

20.30 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

21.00 LA CAÍDA DEL HALCÓN NEGRO

23.50 JACK FROST

TNT

08.26 VIDA SALVAJE

10.28 GOLPE BAJO. EL JUEGO FINAL

13.13 HARRY POTTER Y EL CÁLIZ DE FUEGO

15.19 LINTERNA VERDE

18.01 PIRATAS DEL CARIBE. EL COFRE DE LA MUERTE

19.58 17 OTRA VEZ

22.00 VENGANZA DESPIADADA

23.59 MI VILLANO FAVORITO 2

UNIVERSAL CHANNEL

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18: EL IMPOSTOR

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18: EMOCIONES EXACERBADAS

11.00 CHICAGO FIRE: LA TOMÉ DE LA MANO

12.00 CHICAGO P.D: 300.000 ‘ME GUSTA’

13.00 CHICAGO P.D: UN TIRO OÍDO ALREDEDOR DEL MUNDO

14.00 CHICAGO MED: PREFERENCIAS INHERENTES

15.00 CHICAGO MED: LIBRE ALBEDRÍO

16.00 PURE GENIUS: PILOTO

17.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18:IRA INTERRUMPIDA

17.50 TRANSFORMERS: LA ERA DE LA EXTINCIÓN

21.00 LLUVIA DE HAMBURGUESAS

22.50 RITMO PERFECTO

01.00 CHICAGO FIRE: LA TOMÉ DE LA MANO

02.00 CHICAGO MED: PREFERENCIAS INHERENTES

03.00 CHICAGO MED: LIBRE ALBEDRÍO

STUDIO UNIVERSAL

10.00 FALDA REBELDE

11.50 CUÍDAME

13.50 K-9

16.05 FALDA REBELDE

18.00 UN SECRETO EN NAVIDAD

19.50 LA AYUDANTE MÁGICA

21.40 EL ÁRBOL EN EL TECHO

23.35 UNA MASCOTA PARA NAVIDAD

01.25 LA AYUDANTE MÁGICA

03.15 ACOMPAÑANTE

A DÓNDE IR

CASA DEL FOLCLORISTA (PARQUE AGUIRRE)

+HOY, A PARTIR DE LAS 23, “LA FIESTA DEL ACORDEÓN SANTIAGUEÑO”, CON LA ACTUACIÓN DE LOS TOBAS, BALLET HACIENDO PATRIA, CRISTIAN PÁEZ “EL PIANO DE LA CHACARERA”, ARMANDITO SANTILLÁN Y FREDDY PÁEZ, EL ACORDEÓN SANTIAGUEÑO.

LA POSTA (RUTA 34 Y AVDA. SAN MARTÍN, BELTRÁN)

+HOY, A PARTIR DE LAS 23, RODDY MONTENEGRO Y SU GRUPO, Y DARÍO CUELLO. DJ OMAR JUGO.

ESCUSA (BARRIO ALMIRANTE BROWN)

+HOY, A LAS 23, DEMI CARABAJAL.

BELLAS ALAS (AVDA. BELGRANO (S) 1807)

+HOY, A LAS 22.30, MARI CRIS. INVITADOS ESPECIALES: DANIELA ANRÍQUEZ, JOVITA SUBIRE Y QATRIO.

CASA POPULAR JACINTO PIEDRA (MORENO (N) 267)

+SÁBADO 24, DESPUÉS DEL BRINDIS, “LA NAVIDAD DE LOS PUEBLOS”, CON MIGUI CÁCERES, JUANCHY HAICK, DEL ESTERO, FEDE ABREGÚ, NIKO PETROS, JOSÉ HERRERO Y LA DANZA SANTIAGUEÑA CON FLOR IRASTORZA Y RODRIGO CÁCERES.

CINES

SUNSTAR

DOCTOR STRANGE (3D):

FANTASÍA (+ 13 AÑOS)

HOY- 16:30 (Cast)

ROGUE ONE (2D):

CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)

23/12 - 19:00 (Cast) 22:00 (Subt) -00:45 (Subt)

ROGUE ONE (3D):

CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)

23/12 - 18:00 (Cast) 21:00 (Subt) -00:00 (Subt)

TROLLS (2D)

AVENTURAS (ATP)

HOY -16:15 (Cast) 18:15

LA LLEGADA (2D)

CIENCIA FICCIÓN (SAM13)

23/12 - 20:10 (Cast) 22:35 (Subt) -01 (Subt)

LAS LOCURAS DE ROBINSON CRUSOE (2D):

ANIMACIÓN (ATP)

HOY 16:40 (Cast) 18:40

SULLY: HAZAÑA EN EL HUDSON (2D)

DRAMA (SAM13)

HOY AL 28/12- 20:40 (Cast)

FIESTA DE NAVIDAD EN LA OFICINA (2D)

COMEDIA (SAM13)

23/12 - 22:40 (Subt) 00:45 (subt)

ANIMALES FANTÁSTICOS Y DÓNDE ENCONTRARLOS (2D)

AVENTURAS. (SAM13)

HOY-17:30 (Cast)

PRESENCIA SINIESTRA

TERROR, (SAM13)

HOY AL 28/12- 20:10 (Cast)

ELLOS TE ESTÁN ESPERANDO SUSPENSO

23/12 - 22:15 (Subt) 00:40 (subt)

HÍPER LIBERTAD

TROLLS 2D ATP

17:30 (TODOS LOS DÍAS)

ROGUE ONE: UNA HISTORIA DE STAR WARS 2D

APTA 13 AÑOS

17:00- 19:30- 21:00- 22:30- (TODOS LOS DÍAS)

ROGUE ONE: UNA HISTORIA DE STAR WARS 3D

APTA 13 AÑOS

16:30 (TODOS LOS DÍAS)

PRESENCIA SINIESTRA 2D

APTA 13 AÑOS C/RESERVA

19:00 - 23:30 (TODOS LOS DÍAS)

LA LLEGADA 2D

APTA 13 AÑOS

20:00 - 22:20 (TODOS LOS DÍAS)

 
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