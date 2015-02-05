CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 23 de Diciembre 2016
A LAS 21.00 PESADILLA EN LA COCINA
Por El Liberal
Hoy 20:49 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 DISCOVERY KIDS
10.00 MORFI,TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
13.00 TELEFÉ NOTICIAS
13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 MORFI CAFÉ
14.45 MOISÉS. ESTO PASÓ EN EL CAPÍTULO ANTERIOR
15.45 EL SECRETO DE FERIHA
16.45 POR AMARTE ASÍ
17.45 DISCOVERY KIDS
18.15 LOS SIMPSONS
18.45 CASO CERRADO
20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL
21.00 PESADILLA EN LA COCINA
22.00 MOISÉS Y LOS DIEZ MANDAMIENTOS
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 MOISÉS Y LOS DIEZ MANDAMIENTOS (CONTINÚA)
23.30 LOS MILAGROS DE JESÚS
00.30 UPLAY
01.00 DIARIO DE MEDIANOCHE
01.30 PAUSA EN FAMILIAl
AMÉRICA
09.30 DESAYUNO
12.00 TE CUENTO AL MEDIODÍA
13.30 INTRUSOS
16.30 INFAMA
17.30 IMPUTADOS
19.00 AMÉRICA NOTICIAS
20.30 INTRATABLES
CANAL 9
15.00 LA VECINA
16.00 MUCHACHA ITALIANA
17.00 AMO DESPERTAR CONTIGO
18.00 LA PREVIA DE BENDITA
19.00 TELENUEVE
20.30 BENDITA
TELEVISIÓN PÚBLICA
11.00 PURA VIDA CADA DÍA
13.00 TV PÚBLICA NOTICIAS
14.00 COCINEROS
16.00 TOMATE LA TARDE
19.00 TV PÚBLICA NOTICIAS
20.00 DESORDENADOS
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 ÉSTE ES EL SHOW
18.00 ESPOSA JOVEN
18.30 SARAS Y KUMUD
19.15 LA MEJOR ELECCIÓN
20.00 TELENOCHE
21.30 A TODO O NADA, ESPECIAL PERROS
CANAL 14
12.00 FÓRUM
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 QUIÉN NOS ENTIENDE
14.00 NOTICIERO 7 1ª EDICIÓN
15.00 BÁSQUET POR EL 14: NICOLAS AVELLANEDA VS. RED STAR (FEM)
17.00 OTRA CANCHA
18.00 VA DE NUEVO
18.30 PAISANOS
19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
20.00 TICKET AL SHOW
21.00 TELÓN ABIERTO
21.30 NOTICIERO 7 2ª EDICIÓN
22.30 ESTUDIO ABIERTO
23.30 LA 40
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS PRIMERA EDICIÓN
13.30 LA FIJA
14.00 LIGA COMERCIAL
14.30 DEPORTE EXPRESS NUESTRO FÚTBOL
16.30 BMX SANTIAGO
17.00 POLI 24
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 FUTSAL
20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE
21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL
22.00 SIN PROTOCOLO
22.30 BACK IN TIME
23.00 EL MIRADOR
PELÍCULAS
CINEMAX
07.00 SEMBRADORES DE OPTIMISMO. FE Y ALEGRÍA- CARACAS
07.15 TURNER Y HOOCH
09.22 CHIHUAHUA. LA PELÍCULA
11.09 SEMBRADORES DE OPTIMISMO. FE Y ALEGRÍA- BOGOTÁ
11.24 SÚPER AGENTE 86
13.40 UN LUGAR LLAMADO NOTTING HILL
16.10 PENÉLOPE
17.58 EL ENCANTO DE LA BESTIA
19.43 SÚPER AGENTE 86
22.00 EL JUEGO DE ENDER
TCM
07.00 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)
07.30 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
15.45 MEJOR... IMPOSIBLE
18.30 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
19.30 ALF (TEMPORADA 4)
20.00 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)
20.30 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
21.00 LA CAÍDA DEL HALCÓN NEGRO
23.50 JACK FROST
TNT
08.26 VIDA SALVAJE
10.28 GOLPE BAJO. EL JUEGO FINAL
13.13 HARRY POTTER Y EL CÁLIZ DE FUEGO
15.19 LINTERNA VERDE
18.01 PIRATAS DEL CARIBE. EL COFRE DE LA MUERTE
19.58 17 OTRA VEZ
22.00 VENGANZA DESPIADADA
23.59 MI VILLANO FAVORITO 2
UNIVERSAL CHANNEL
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18: EL IMPOSTOR
10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18: EMOCIONES EXACERBADAS
11.00 CHICAGO FIRE: LA TOMÉ DE LA MANO
12.00 CHICAGO P.D: 300.000 ‘ME GUSTA’
13.00 CHICAGO P.D: UN TIRO OÍDO ALREDEDOR DEL MUNDO
14.00 CHICAGO MED: PREFERENCIAS INHERENTES
15.00 CHICAGO MED: LIBRE ALBEDRÍO
16.00 PURE GENIUS: PILOTO
17.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18:IRA INTERRUMPIDA
17.50 TRANSFORMERS: LA ERA DE LA EXTINCIÓN
21.00 LLUVIA DE HAMBURGUESAS
22.50 RITMO PERFECTO
01.00 CHICAGO FIRE: LA TOMÉ DE LA MANO
02.00 CHICAGO MED: PREFERENCIAS INHERENTES
03.00 CHICAGO MED: LIBRE ALBEDRÍO
STUDIO UNIVERSAL
10.00 FALDA REBELDE
11.50 CUÍDAME
13.50 K-9
16.05 FALDA REBELDE
18.00 UN SECRETO EN NAVIDAD
19.50 LA AYUDANTE MÁGICA
21.40 EL ÁRBOL EN EL TECHO
23.35 UNA MASCOTA PARA NAVIDAD
01.25 LA AYUDANTE MÁGICA
03.15 ACOMPAÑANTE
A DÓNDE IR
CASA DEL FOLCLORISTA (PARQUE AGUIRRE)
+HOY, A PARTIR DE LAS 23, “LA FIESTA DEL ACORDEÓN SANTIAGUEÑO”, CON LA ACTUACIÓN DE LOS TOBAS, BALLET HACIENDO PATRIA, CRISTIAN PÁEZ “EL PIANO DE LA CHACARERA”, ARMANDITO SANTILLÁN Y FREDDY PÁEZ, EL ACORDEÓN SANTIAGUEÑO.
LA POSTA (RUTA 34 Y AVDA. SAN MARTÍN, BELTRÁN)
+HOY, A PARTIR DE LAS 23, RODDY MONTENEGRO Y SU GRUPO, Y DARÍO CUELLO. DJ OMAR JUGO.
ESCUSA (BARRIO ALMIRANTE BROWN)
+HOY, A LAS 23, DEMI CARABAJAL.
BELLAS ALAS (AVDA. BELGRANO (S) 1807)
+HOY, A LAS 22.30, MARI CRIS. INVITADOS ESPECIALES: DANIELA ANRÍQUEZ, JOVITA SUBIRE Y QATRIO.
CASA POPULAR JACINTO PIEDRA (MORENO (N) 267)
+SÁBADO 24, DESPUÉS DEL BRINDIS, “LA NAVIDAD DE LOS PUEBLOS”, CON MIGUI CÁCERES, JUANCHY HAICK, DEL ESTERO, FEDE ABREGÚ, NIKO PETROS, JOSÉ HERRERO Y LA DANZA SANTIAGUEÑA CON FLOR IRASTORZA Y RODRIGO CÁCERES.
CINES
SUNSTAR
DOCTOR STRANGE (3D):
FANTASÍA (+ 13 AÑOS)
HOY- 16:30 (Cast)
ROGUE ONE (2D):
CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)
23/12 - 19:00 (Cast) 22:00 (Subt) -00:45 (Subt)
ROGUE ONE (3D):
CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)
23/12 - 18:00 (Cast) 21:00 (Subt) -00:00 (Subt)
TROLLS (2D)
AVENTURAS (ATP)
HOY -16:15 (Cast) 18:15
LA LLEGADA (2D)
CIENCIA FICCIÓN (SAM13)
23/12 - 20:10 (Cast) 22:35 (Subt) -01 (Subt)
LAS LOCURAS DE ROBINSON CRUSOE (2D):
ANIMACIÓN (ATP)
HOY 16:40 (Cast) 18:40
SULLY: HAZAÑA EN EL HUDSON (2D)
DRAMA (SAM13)
HOY AL 28/12- 20:40 (Cast)
FIESTA DE NAVIDAD EN LA OFICINA (2D)
COMEDIA (SAM13)
23/12 - 22:40 (Subt) 00:45 (subt)
ANIMALES FANTÁSTICOS Y DÓNDE ENCONTRARLOS (2D)
AVENTURAS. (SAM13)
HOY-17:30 (Cast)
PRESENCIA SINIESTRA
TERROR, (SAM13)
HOY AL 28/12- 20:10 (Cast)
ELLOS TE ESTÁN ESPERANDO SUSPENSO
23/12 - 22:15 (Subt) 00:40 (subt)
HÍPER LIBERTAD
TROLLS 2D ATP
17:30 (TODOS LOS DÍAS)
ROGUE ONE: UNA HISTORIA DE STAR WARS 2D
APTA 13 AÑOS
17:00- 19:30- 21:00- 22:30- (TODOS LOS DÍAS)
ROGUE ONE: UNA HISTORIA DE STAR WARS 3D
APTA 13 AÑOS
16:30 (TODOS LOS DÍAS)
PRESENCIA SINIESTRA 2D
APTA 13 AÑOS C/RESERVA
19:00 - 23:30 (TODOS LOS DÍAS)
LA LLEGADA 2D
APTA 13 AÑOS
20:00 - 22:20 (TODOS LOS DÍAS)