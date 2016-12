FÚNEBRES | 23 de Diciembre de 2016

Hoy 22:28 - FALLECIMIENTOS





Germán Antonio Saldaño

Guillermo Gerez

Carina Celeste Zarate

BERTINI, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/16|. Su amigo Kuky Guzmán y familia acompaña a su familia en el dolor. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Ruega oraciones en su memoria.

BERTINI, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/16|. Josefina, Patricia, Paola, Gustavo, Alfredo y Liz acompañan a su hija Patricia y participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BERTINI, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/16|. Liz Saieg y flia. acompañan a su hija Patricia y participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BERTINI, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/16|. Sus amigos Cecilia Llapur, Claudia Vera, Claudia Murad, Susana Jacobo, Chiqui Suárez y Miguel Díaz acompañan a su hija Patricia en tan triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CORTEZ, TORCOATO ISIDRO (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/16|. El Consejo Educativo Institucional del Instituto San Pedro Nolasco participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de nuestro compañero Manuel Cortez. Acompañamos a su familia en este difícil momento y rogamos oraciones en su memoria.

CORTEZ, TORCOATO ISIDRO (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/16|. La comunidad educativa del Instituto San Pedro Nolasco participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de nuestro compañero Manuel Cortez. Acompañamos a su familia en este difícil momento y rogamos oraciones en su memoria.

GEREZ, GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/16|. Su madre Mirta, su padre Miguel sus hnos. Gustavo, Miguel, primos y demás familiares. Sus restos seran inhumados hoy 9h en el Cementerio Los Flores. Servicio realizado por COCHERIA NORTE La Plata 162 tel 4219787.

GIMÉNEZ DE MIRANDA, AGRIPINA (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/16|. La comunidad educativa de la Esc. Nº 837 de Villa Zanjón participa con profundo dolor el fallecimiento de la señora madre de la supervisora escolar de la zona Nº 33, señora Antonia Miranda. Se ruega una oración en su memoria.

HERNÁNDEZ MESON, MARÍA CELINA (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/16|. El presidente interventor del IOSEP CPN Raúl O. Ayuch; miembros del Consejo Gremial, síndico; gerente general, CPN Graciela Muratore de Corona; gerente de áreas; subgerentes de áreas participan del fallecimiento de la madre del Cr. Gregorio Makantassis por su constante colaboración espiritual a nuestra institución.

JUÁREZ, MARIA ADELA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/16|. El presidente interventor del IOSEP CPN. Raúl O. Ayuch; miembros del consejo gremial, sÍndico, gerente general CPN. Graciela Muratore de Corona; gerente de área; subgerentes de áreas; asesores de presidencia; médicos auditores; asesores legales; auditor interno; personal administrativo y de maestranza de casa central, participan del fallecimiento madre de nuestros compañeros Carlos Gómez y abuela de Ramiro Gerez.

PRADOS RODRÍGUEZ, FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/16|. "Paco" mi querido amigo y compañero de largas jornadas, cálidas y frías. Que el Señor te dé el descanso eterno. Lolo Suarez despide al amigo y ruega oraciones en su memoria.

RIVAS, CARLOTA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/16|. Ing. José Gigli y flia. acompañan a su familia en tan doloroso momento y ruegan oraciones en su memoria.

RIVAS, CARLOTA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/16|. Ciro V. Lo Pinto, Viviana Colombre e hijos Matías, Maximiliano, Félix y Maria con sus respectivas flias. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RIVAS, CARLOTA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/16|. Ana María Lo Pinto, Rubén Pérez e hijos Ivanna, Ana, Javier, Alejandro y Guillermina participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Miryam y Mónica por la irreparable pérdida de la querida Chicha.

SALDAÑO, GERMÁN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/16|. Sus padres: Toño y Vero, su hermana: Florencia, su hno. pol.: Charly, sus sobrinos: Enzo, Franchesco y Luz, part. con dolor su fallec. y sus restos fueron inhumados en el cement. Parque de la Paz. HAMBURGO, CIA DE SEGUROS S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

SALDAÑO, GERMÁN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/16|. El presidente interventor del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo Arq. José Argentino Cambrini y demás secretarios técnicos y personal participan con profundo dolor en el fallecimiento del joven Germán Saldaño, hijo del Sr. Luis Antonio Saldaño, compañero de trabajo, dan sus condolencias y acompañan a la familia.

SALDAÑO, GERMÁN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/16|. El secretario técnico de Administración y despacho y personal, participan con profundo dolor en el fallecimiento del joven Germán Saldaño, hijo del Sr. Luis Antonio Saldaño, compañero de trabajo, dan sus condolencias y acompañan a la familia.

SALDAÑO, GERMÁN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/16|. Los integrantes de la comisión directiva del Club IPVU y los compañeros de la oficina gestión de cobranza participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su padre (socio activo) en estos momentos de pesar.

SALDAÑO, GERMÁN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/16|. La comisión directiva y personal administrativo de la Biblioteca Popular Agustín Álvarez, acompañan a Verónica y familia en este momento de dolor por la pérdida de su hijo."Que brille para él la Luz que no tiene fin".

ZÁRATE. CARINA CELESTE (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/16|. Sus hijos, Milagros, Santiago, Nicolás y Pía, hijos pol. Macu Ávila, su nieta Zamira, su papá Nene Zarate, hnos Daniela y Pablo, hermanos pol. Ana y Carlos. Sus restos seran inhumados hoy 11 hs en el Cementerio Los Flores. Servicio realizado por COCHERÍA NORTE La Plata 162 tel 4219787.

ZÁRATE DE CASTRO, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/16|. Sus hijos: Esteban y Silvia, sus nietos: Pablo, Silvina, Belén, Ema, Romina y Mariana part. con dolor su fallec. y sus restos fueron inhumados ayer en el cement. de Maco. CARUSO CIA. ARG. DE SEGUROS S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.





CASALI, HUGO SANTE (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/15|. Querido Hugo, hoy se cumple 1 año de tu partida y te recordamos con mucho amor y cariño. Tu esposa Nelly Fernández, tus hijos Hugo, Luis, Jorge y Claudio Casali; hijas políticas y nietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Pquia. del Santo Cristo.

GÓMEZ DÍAZ, LUIS RODRIGO (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/11|. Rodri: hijo querido, 5 años atrás proyectábamos pasar una navidad distinta, ya que iba a ser la primera junto a tu hijita, tu "negra", decorando la casa para los festejos. En un cerrar y abrir de ojos todo cambió, partiste al cielo para convertirte en nuestro ángel, dejándonos un inmenso dolor que el cual nos acompaña desde ese día. Amado hijo, los rotundos ¿porqué a vos? No se terminan y jamás entenderemos eso. Rodri, aquí quedas con nosotros, en cada día con tus bellos recuerdos, tu sonrisa, tus abrazos, tu amor incondicional, tu todo. Fue corto tu tiempo, tanto por compartir, nos quedó pendiente, te extrañamos mucho, olvidar es una palabra que ya no conocemos, algo que no va a pasar, porqué vos. Mi dulce niño, no te fuiste, vives en nuestros corazones. Te amaremos siempre, danos fuerzas para seguir. Pronto volveremos a estar juntos. Tus padres Luis y Negri; tu hijita Zafi, tu ahijado Gabi, tu abu Pila, familiares, amigos y vecinos nos reuniremos hoy a las 20.30 en tu gruta, para recordar un año más de tu inesperada partida. Que brille para él la luz que no tiene fin.

GÓMEZ DÍAZ, LUIS RODRIGO (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/11|. Rodri, hermano querido: convivir con tu ausencia estos 5 años duele mucho, aceptar que te fuiste es difícil, se extraña todo de vos. Así el tiempo siga pasando, lo vivido juntos no se borrarán, la hermosa persona que fuiste calma algo esta distancia. Hermanito, danos fuerzas por nuestros padres, para poder seguir por esos niños que hoy nos roban sonrisas. Guía nuestros pasos y sabemos que orgulloso estás. Te amamos, tus hermanas Ale y Fabi; tu sobrinito "Rodri". Jamás serás olvidado.

GÓMEZ DÍAZ, LUIS RODRIGO (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/11|. Rodri: amado hijo de mi alma, en el transcurso de estos dolorosos cinco años, no me ha sido fácil vivir sin vos pero estoy aprendiendo, aunque cuesta sobrevivir a tu ausencia, a sobrellevar el dolor del vacío que siente mi corazón, a pensarte en las noches con la esperanza de verte en mis sueños, a guardar todo lo vivido a tu lado, como el tesoro más grande de mi vida. El recuerdo de aquel viernes gris en la que se ha apagado tu hermosa vida, no se borra de mi mente y aún oprime mi corazón. Sólo sé que en medio de mi confusión, mi refugio sos vos... y que vivirás eternamente en mí. Siempre te amaré, algún día te alcanzaré y ya no habrá separación por eso te digo hasta pronto y hasta siempre, tu madrina y tía Elva, que te extraña mucho. Nos reuniremos en tu gruta a las 20.30 para elevar nuestras oraciones.

GUZMÁN, FEDERICO NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció eel 23/12/02|. Hijo querido, hijo amado, cómo poder explicar lo que sucedió, cómo poder aceptar que ya no estás aquí, que Dios decidió que tu vida concluyera aquí y ese ángel que estuvo aquí en la tierra dando amor y alegría a todos, volviera a su hogar. Hoy no estás presente físicamente, pero tu espíritu vivirá por siempre en el corazón de todos aquellos que supiste querer. Señor, bendice el amor que Fede siempre nos tuvo en la tierra y haz que desde el cielo pueda seguir protegiéndonos en nuestro diario vivir, y que ese su espíritu inquieto que tenía nos llene de su amor en familia en esta Navidad dándonos su luz y paz. Amén. Jesús misericordioso dale el descanso eterno y brille para él la luz que no tiene fin". Al recordarse los catorce años de su trágica partida al reino del Señor nos uniremos en oración en la santa misa de la Catedral Basílica a las 20.30. Tus padres Eduardo Guzmán y Lidia Trullenque, hermanos Nico, Patricia, Teresita y Marcelo, cuñados y sobrinos.

MIGUEL, JORGE ENRIQUE Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/16|. Guigui, siempre estarás en nuestros corazones. Su esposa Elena, sus hijos Gloria, Jorge y Carlos, sus hijos políticos Juan, Verónica y Belén, sus nietos Lucas, Sofía, Alfonsina y María Paz invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Pquia. San José, Bº Belgrano, al cumplirse nueve días de su fallecimiento. Se ruegan oraciones en su memoria.

PERALTA, LUIS RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/11/16|. "Llevamos tu imagen, en lo más profundo de nuestros ser, como una estrella que nunca se apagará". Sus padres Luis Peralta y Elsa Figueroa, sus hijas Camilia y Flavia, tíos, primos y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. María Auxiliadora, Bº Los Inmigrantes, al cumplirse un mes de su fallecimiento. Se ruega una oración en su querida memoria.

SOSA DE ZERDA, PATROCINIA (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/05|. Sus hijos, Yolanda Zerda, Lic. Pola Zerda, Dr. Felix Zerda, Héctor Audino Zerda, Teresa Zerda, nietos y bisnietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20,30 en la parroquia San Jose del Bº Belgrano para rogar por su eterno descanso. Elevan oraciones en su querida memoria.

VOZZA SOLÁ DE CALVO, AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/01|. "Madre nuestra como te extrañamos, hoy te evocamos y te pedimos que desde el cielo nos des tu bendición. Sus hijos Tessy, Adriana, Jorge, Silvia, nietos, bisnietos y demás familiares invitan a la misa que se celebrará en su memoria hoy a las 20.30 en la iglesia La Merced, al cumplirse quince años de su fallecimiento. Se ruegan oraciones en su memoria.





FIGUEROA, CENOVIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 23/11/16|. Cenovia de mi corazón, cumples un mes de tu partida al cielo, los vientos traen nostalgias y perfumes de tristeza por tu ausencia, hija de mi alma, tu fuiste mansa y humilde de corazón, cual bella alma había dentro de ti tan bello más que el Sol. Tus dulces ojitos, dos luceros y en tus brazos tienes a Jesús. Mi Dios dame con tus manos una bendición, mi ángel adorado descansa en la paz de Jesús. "Besos al cielo", un abrazo eterno de tu querida mamá Teresa Figueroa.

LUNA, ARMANDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/01|. Armando a más de quince años que nos dejaste en este mundo sin decirnos una palabra te fuiste, sin un gemido. Nos cuesta mucho comprender tu partida silenciosa, solo Dios nos hizo comprender que estás gozando a su lado otra navidad pasaremos sin tu presencia física, pero espiritualmente te tenemos en nuestros corazones y en la mesa preparada en paz y amor. ¡Feliz Navidad! Tu esposa Elena e hijos y familia que descanse en paz.





EGEA, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/14|. "Cristo te llamó y son dos años sin vos. Que el Señor te tenga en la gloria Padre querido". Viviras por siempre en nuestras familias, Papi querido se te extraña mucho..... Tu esposa Ana, Tus hijos: Viviana, Daniel y Diego y familias invitan a la misa que se oficiara hoy a las 20:30hs en la Iglesia Santiago Apostol para rogar por su eterno descanso al cumplirse dos años de su partida. Que brille para él la luz que no tiene fin.

JORGE, CARLOS EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/85|. "Las palabras nunca alcanzan cuando lo que hay que decir desborda el alma". Hoy a 31 años de tu partida, te sentimos presente día a día, siempre te recordaremos, tu esposa, hijos y nietos, invitan a la misa a realizarse en el dia de hoy a las 20:30hs en la iglesia Sgo Apóstol.

JORGE, CARLOS EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/85|. Ha pasado el tiempo, sin embargo sigues presente en nuestros corazones. El recuerdo que perdura se muestra imborrable en tus seres queridos. Tu madre Tomasa de Jorge, tu hermano Beto Jorge y Elida Ledesma, sus hijos Uky y flia, Gaby y flia Juanchi y flia, Ferny y flia invitan a la misa al cumplirse un nuevo aniversario de fallecimiento en el dia de hoy a las 20:30 hs en la iglesia Sgo. Apóstol.





PANCERINI, JOSEFA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/13|. Hoy recordaré tu gira sin regreso con oración a Dios por tu eterno descanso a las 9:00 hs en el Jardin del Sol. Tu hija Juana Rosa Moreno.





DÍAZ VDA. DE FIAD, NÉLIDA NATIVIDAD (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/16|. Sus hijos Wilson y Mónica Fiad y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque Paz. Cob Caruso Cia Arg de Seguros. Servicio realizado por COCHERÍA NORTE La Plata 162 Tel 4219787.

DÍAZ VDA. DE FIAD, NÉLIDA NATIVIDAD (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/16|. Querida tía gracias, gracias por todo lo que nos supiste brindar. Sus sobrinos Charin y Cachilo participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Descansa en paz.

DÍAZ VDA. DE FIAD, NÉLIDA NATIVIDAD (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/16|. Su sobrino Daniel Alejandro Fiad, su esposa e hijos participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

DÍAZ VDA. DE FIAD, NÉLIDA NATIVIDAD (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/16|. Lucia de Westberg, sus hijos Haraldo, Lucia, Graciela, Inés, Enrique y Federico, participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

DÍAZ VDA. DE FIAD, NÉLIDA NATIVIDAD (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/16|. Su ahijado Enrique Westberg y familia, participan con hondo pesar su fallecimiento y acompañan en este triste momento a sus hijos Mónica y Willy.

DÍAZ VDA. DE FIAD, NÉLIDA NATIVIDAD (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/16|. Vivirás en el recuerdo de quienes tuvimos la suerte de disfrutar de tu bondad y la dulzura de tu sonrisa. Nélida Gutiérrez, Zulma Fiad, Fredi Fiad, y demás familiares. Participan con hondo pesar su fallecimiento.

DÍAZ VDA. DE FIAD, NÉLIDA NATIVIDAD (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/16|. Blanca Manzur, sus hijos Claudia y Mimí, su yerno Claudio y su nieto Santiaguito despiden con dolor a la vecina y amiga Nelly, hacen extensivo a sus familiares y piden a Dios pronta resignación para ellos. Sus restos fueron sepultados en el cementerio de la Ciudad de Loreto. Ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ VDA. DE FIAD, NÉLIDA NATIVIDAD (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/16|. "Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque muera vivirá". Su ahijado Enrique Westberg y familia participa con pesar su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, JUAN CARLOS (Pancho) (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/16|. "Que el Señor le dé el descanso eterno y brille para él la luz que no tiene fin". Su amigo Raúl Miranda "Tolito" participa con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo Pancho, acompaña a su familia en tan difícil momento.

NICOLAU, MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/16|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". La honorable comisión directiva y personal de la Mutual Santiagueña participan su fallecimiento y acompañan a su hijo Lic. Miguel Ángel Nicolau y demás familiares en estos momentos de dolor.





SAMBADE, PEDRO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/90|. Papá ya pasaron 26 años de tu inesperada partida, te atesoramos en nuestra memoria con el mismo cariño. Nos dejaste un gran ejemplo de trabajo, de fortaleza e inmenso sentido de familia. A pesar del tiempo, aun no logramos comprender lo que paso Su hijo Ricardo, su esposa Lita y sus nietos Dr. Raúl Ricardo, Profesor Juan José y Nena lo recuerdan con el amor de siempre y elevamos oraciones en su memoria y por su descanso eterno.