Fiscal General busca revocar la libertad a los tres exmagistrados del “afer cautelares”

Fiscal General busca revocar la libertad a los tres ex jueces del "afer cautelares

El fiscal General del Poder Judicial, Luis De la Rúa, manifestó que existe "riesgo procesal con los tres ex jueces libres" y en tal sentido intentará revocarles sendas excarcelaciones, mediante un recurso de queja ante el Superior Tribunal de Justicia. En diálogo con EL LIBERAL, el funcionario recordó que luego que la Cámara de Apelaciones concediera la libertad a los ex magistrados, "la Unidad Fiscal planteó un recurso de casación. Ante la denegatoria de admisibilidad, ahora fuimos en queja". Mientras el máximo cuerpo define si hace lugar, o no, al mismo, vía inmediata a la casación resistida, De la Rúa subrayó: "Entendemos que los ex jueces entorpecerían la investigación. Conocen los expedientes, a empleados, policías. Desde esa cercanía, hasta pueden intimidar a algún testigo", enfatizó el funcionario, en alusión a Lucrecia Martínez Llanos, Miguel Moreno y Ramón Tarchini Saavedra.