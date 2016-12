Fotos Ante el fiscal federal, policías ofrecidos por Moreno negaron las afirmaciones del exjuez en denuncia por caso Marito

La Fiscalía Federal de Instrucción Nº 1 de Santiago del Estero, a cargo de Pedro Simón, concretó las primeras medidas en torno a la causa que se originó a partir de la denuncia que realizó el ex magistrado Miguel Ángel Moreno ante el juez federal Claudio Bonadio. En su declaración, el ex juez vinculó el crimen del niño Marito Salto en Quimilí con un posible ajuste de cuentas por el tema narcotráfico, entre otras acusaciones. Como se recordará, el juez federal de Buenos Aires, Claudio Bonadio, se declaró incompetente y remitió el expediente con la denuncia de Moreno al Juzgado Federal local. Fue entonces que el juez federal local Guillermo Molinari decidió que sea el fiscal Simón quien lleve adelante la investigación. En ese contexto, según informaron calificadas fuentes, ayer el fiscal Simón tomó declaración testimonial a tres comisarios que estuvieron vinculados con la investigación que se realizó en la instrucción que comandó Moreno. Precisamente fue el ex juez quien los propuso como testigos reservados, ya que estos funcionarios policiales -según Moreno- le habían manifestado que el submundo de las drogas estaba estrechamente relacionado con el crimen del niño, entre otros temas. Sin embargo, ante la consulta del fiscal Simón, los tres comisarios negaron que existieran tales afirmaciones. Negaron que existiera una pista firme que vinculara al narcotráfico con el asesinato, y que esto sólo circuló en las redes sociales o en comentarios entre algunos pobladores de Quimilí. Incluso manifestaron al fiscal federal que el detenido "Rodi" Sequeira, no tenía antecedentes por causas de drogas sino por otros delitos. Además, los policías rechazaron el ofrecimiento del magistrado federal para que sean "testigos protegidos", al afirmar que no recibieron amenaza alguna. Antes de la denuncia presentada ante Bonadio, Moreno -quien se encuentra imputado por graves delitos en la millonaria defraudación a la provincia de Tucumán-, se había presentado ante la jueza Rosa Falco –ahora a cargo de la investigación del crimen del niño de Quimilí- y había negado conocer justamente los datos que más tarde incluyó ante el magistrado federal. Copia del expediente El fiscal Simón también solicitó a la jueza de transición Rosa Falco, una copia del expediente para analizar si hay hechos o circunstancias que relacionen a la droga con este caso. Para ello, libró un oficio a la magistrada provincial. Por otra parte, solicitó a las distintas fuerzas de seguridad, todos los antecedentes vinculados con las drogas que hayan tenido como escenario al departamento Moreno.