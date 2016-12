"Tatón" se ilusiona con el regreso

Fotos BALANCE. Carlos "Tatón" Cejas lideraba el Racing Bike México hasta la quinta fecha, pero sufrió una caída y no pudo coronar el año con el título.

"Tatón" Cejas sigue fuerte a pesar de los inconvenientes que se le presentaron en su carrera deportiva.

El piloto bandeño lideraba el Racing Bike México hasta la quinta fecha, pero todo se vino abajo de un día para el otro.

"Este año ha sido muy positivo, sobre todo la primera parte. Hasta la quinta fecha era puntero y había ganado dos carreras, pero sufrí una caída en Querétaro. Volví a la Argentina a recuperarme y en ese lapso, me fracturé la clavícula entrenando motocross. Y después no pude llegar a las otras dos fechas. Fue una fractura expuesta y tengo una placa y ocho clavos", comentó en diálogo con EL LIBERAL.

"Si no pasaba eso, estoy seguro de que lograbamos el campeonato. De todos modos, sumé la cantidad suficiente de puntos para quedarme con el subcampeonato detrás de Fabricio Perrén", agregó el bandeño.

La lesión no fue sencillo de superar. "La primera vez que me pasa de estar tanto tiempo sin andar en moto. Ya van tres meses sin correr. He vuelto a entrenar, pero tuve que parar porque no me sentía muy bien. Estaba un poco decaído, porque tenía ganas de salir campeón", comentó.

Consultado por el nivel del RBM, explicó: "El campeonato mexicano ha creciendo mucho. Hay muchos latinoamericanos, españoles, mexicanos y competidores fuertes como Fabricio Perrén o el colombiano Rigo Salazar. Las marcas apoyan mucho. Tengo varios sponsors".

Con respecto a lo que se viene en el 2017, reveló: "Vamos a tratar de cerrar con el mismo equipo (Yamaha LP) para competir en el campeonato mexicano. Y queremos hacer algunas carreras en los Estados Unidos en el Campeonato MotoAmérica, es un salto importante y sé que tenemos nivel para estar ahí".

"Tatón" se mostró entusiasmado frente a la posibilidad de sumarse al MotoAmérica. "Es parecido al Súper Sport del Mundial, son las mismas motos, más preparadas y un poquito más difícil el nivel", explicó.