Messi, el 2º mejor del mundo para una revista

23/12/2016 -

El capitán y símbolo del seleccionado argentino, Lionel Messi, fue elegido como el segundo mejor futbolista del mundo en 2016 en el ranking anual de los cien más destacados que elaboró la prestigiosa revista británica Four Four Two.

"Messi se volvió un estratega, capaz de decidir cuándo anotar y cuándo asistir", evaluó la publicación, que puso en lo más alto de la elección al portugués Cristiano Ronaldo.

Además, consideró que "el Messi moderno se volvió un líder, como lo demostró con su reciente decisión de liderar a sus compañeros del seleccionado en un boicot contra la prensa argentina".

En el ranking hay otros siete argentinos, de los cuales el único que integra el top ten es el delantero Sergio Agüero, en el noveno puesto, siendo la Argentina el único país con dos representantes entre los diez primeros. Luego aparecen Gonzalo Higuaín en el 15º lugar, Paulo Dybala en el 47º, Ángel Di María en el 52º, Javier Mascherano en el 53º, Mauro Icardi en el 71º y Éver Banega en el 94º.