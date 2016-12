Fotos Tévez dio el sí y la fiesta sigue en Uruguay

23/12/2016 -

Luego de la ceremonia del civil, Carlitos Tévez y Vanesa Mansilla emprenderán un periplo que los llevará junto a todos los invitados hasta Carmelo, un pueblo balneario en Uruguay.

La boda religiosa será en el atardecer de hoy en la capilla uruguaya de Puerto Camacho, para culminar con una gran fiesta en un barrio privado cercano al hotel, llamado club de Campo el Faro con carpa gigante y bandas de cumbia.

El sábado seguirán los festejos alrededor de la piscina del hotel o en un salón interior, de acuerdo al clima, indica la programación. Los novios organizaron una cena navideña para la noche del 24 y el regreso de todo el grupo está previsto para el mediodía del domingo. La maratónica boda tendrá 260 invitados, abarcará dos países y durará cuatro días. Entre los invitados se encuentran el presidente Mauricio Macri y el exfutbolista Diego Armando Maradona. Según la "Ruta de viaje" que figura en el programa de la boda, los festejos se extenderán hasta el domingo 25, en coincidencia con la Navidad, y que le costarán al astro de Boca unos 500.000 dólares. Los novios e invitados partirán desde el puerto de Tigre en dos embarcaciones y, tras dos horas y media de viaje, llegarán a Carmelo, donde los esperará una recepción en un hotel de cinco estrellas donde se alojarán. En tanto, la ceremonia en el Registro Civil duró menos de 45 minutos y el talentoso futbolista, de 32 años, salió del lugar junto a su flamante esposa, que recibió la tradicional lluvia de arroz. Los primeros en llegar al lugar fueron el zaguero boquense Fernando Tobio, compañero y amigo personal de Tévez, y también el ex delantero "xeneize" Marcelo "Chelo" Delgado, con quien formó dupla de ataque en la brillante obtención de la Copa Libertadores de 2004. Luego arribó Daniel Angelici, el presidente de Boca, y más tarde el empresario futbolístico Guillermo Coppola y el del calzado Ricky Sarkany, entre otros. Fernando Gago fue uno de los primeros en arribar entre los futbolistas.

La periodista Alina Moine fue con su novio, "El Chapa" Retegui, director técnico del equipo masculino de hockey. ¿Y Guillermo y Gustavo Barros Schelotto, los técnicos de Boca? No fueron invitados... Sí el presidente, Mauricio Macri, y también Diego Maradona; la presencia de ambos está en duda.

En cambio, el titular del club de la Ribera, Daniel Angelici, será de la partida. "Carlitos no se va" "No se va, Carlitos no se va", fue la canción más entonada por los cientos de hinchas de Boca que se agolparon en el ingreso al Registro Civil para saludar al crack que atraviesa un excelente momento también a nivel futbolístico. A manera de agradecimiento, Tévez se acercó a los simpatizantes para firmar autógrafos y tomarse fotografías.

Así como llegaron se subieron al lujoso Porsche color negro para dirigirse al puerto de Tigre para después embarcar en un catamarán hacia la ciudad uruguaya de Carmelo, donde, a partir de hoy, habrá una gran fiesta que se extenderá hasta este domingo.

Luna de miel en Dubai

Este jueves 29 tomarán un vuelo hacia Dubai para comenzar la luna de miel. Si bien Boca regresará a los entrenamientos el 5 de enero, Tévez podría sumarse más tarde. Pero, primero debe decidir qué sucederá con su futuro deportivo.