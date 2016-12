Carlitos y Vanesa, historia de amor a prueba de todo

Fotos Luego de firmar la libreta en San Isidro, el flamante matrimonio viajará con sus invitados a Carmelo (Uruguay), donde se realizará la ceremonia religiosa.

Carlos Tévez y Vanesa Mansilla son protagonistas de una historia que más bien se parece al de aquellos cuentos de hada. El futbolista y su mujer fueron novios desde 1997, cuando los dos tenían 13 años de edad. Se conocían desde Ciudadela, desde donde forjaron una historia de amor que, con el correr del tiempo, los puso a prueba y que, en el medio, hubo engaños y separaciones. Pero, como en todo cuentos de hadas, el final fue feliz. Y quien los unió para siempre fue la familia.

Y, como dice la canción, en cuestión de amores, a Carlitos nadie le va a ganar. En el 2005 mientras Vanesa estaba embarazada de su primera hija, Florencia, Carlitos jugaba en el Corinthians de Brasil y recibió la visita de la modelo Natalia Fassi. En aquel momento, la pareja se rompió y el futbolista no dudaba en mostrarse con su nueva amiga.

La relación con la mediática duró poco y Carlitos volvió a los brazos de Vanesa. La joven lo perdonó y se fue con él a Inglaterra, el nuevo destino para jugar al futbol, primero en el West Ham Unitedy luego en el Manchester United y después en el Manchester City. Y volvió a traicionar a Vanesa.

Con Vanesa nuevamente embarazada, el "Apache" tuvo un fugaz romance con Mariana Paesani, que se terminó cuando nació Katie. Él disfrutó de su soltería y tuvo una relación con Brenda Asnicar.

"Me porté muy mal con ella por culpa de la fama y mi juventud. Por eso quiero buscar la forma de conquistarla de nuevo, pero me la está haciendo very difficult", había dicho en ese momento Carlitos en el living de Susana, luego de cortar con Asnicar y darse cuenta que su verdadero amor era Mansilla.

La pareja no se separó nunca más y en febrero del 2014 tuvieron a su tercer hijo, Lito. Carlitos y Vanesa fueron creciendo juntos y transitando de la mano el camino, desde que eran unos jóvenes humildes y él tenía el sueño de triunfar en el fútbol, hasta que lo logró.

"¿Te querés casar conmigo?"

Qué mejor manera de coronar una historia de amor de tantos años, idas, vueltas y perdones que con una gran boda. Este año el futbolista le realizó un video a su pareja, para redoblar la apuesta y formalizar su unión: "Nadie sabe que sos mi mejor jugada, mi mejor campeonato y el mejor gol que hice en mi vida. En 14 años formamos la familia que tanto soñaste. Vos peleaste por mí, por Flor, por Katie y por Lito. Siempre dije que no me arrepiento de nada, te volvería a elegir. ¿Te querés casar conmigo?".