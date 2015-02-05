CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 24 de Diciembre 2016
Por El Liberal
Hoy 20:14 -
CANAL 7
PROGRAMACIÓN DE HOY
10.55 PAUSA EN FAMILIA
11.00 DISCOVERY KIDS
11.30 TÓMBOLA MATUTINA
11.45 DISCOVERY KIDS (CONTINÚA)
13.00 LOS CREADORES
13.30 LOS SIMPSONS
14.00 MONO FECHAS
14.10 TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 LOS SIMPSONS
16.30 LA NIÑERA
18.30 CINE. LEJOS DE CASA
20.00 TÓMBOLA NOCTURNA
20.15 CINE. INSEPARABLEMENTE JUNTOS
22.00 MUSICALES
02.00 LA RECONSTRUCCIÓN
04.00 PAUSA EN FAMILIA
PROGRAMACIÓN DE CANAL 7 DEL 25/12/2016
10.55 PAUSA EN FAMILIA
11.00 SANTA MISA DE NAVIDAD
12.00 LA PEÑA DE MORFI
15.00 DISCOVERY KIDS
17.00 LOS SIMPSONS
18.45 CINE. LOS PINGUINOS DE PAPÁ
20.15 MOISES, EL RESUMEN
21.15 MOISÉS, EL ADELANTO
22.30 CINE. ABZURDAH (FILME ARGENTINO PROTAGONIZADO POR ESTEBAN LAMOTHE, EUGENIA SUAREZ, GLORIA CARRÁ)
00.00 FUEGO, PLACERES TERRENALES
01.00 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
18.00 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 SECRETOS VERDADEROS
21.45 ANIMALES SUELTOS CLÁSICO
CANAL 9
16.00 CINE
18.00 LOS 40 MUSIC AWARDS
19.00 IMPLACABLES
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 DE AQUÍ, DE ALLÁ
15.00 JUVENTUD
16.00 A CONFIRMAR
19.00 AMBIENTE Y MEDIO
20.00 EL MENTOR
21.00 TV PÚBLICA NOTICIAS
EL TRECE
16.45 CAMPEONATO DE PRIMERA DIVISIÓN
19.00 CINE TRECE
22.00 LA NOCHE DE MIRTHA
CANAL 14
12.00 BÁSQUET CAPITALINA
13.30 PASA EN SANTIAGO
14.00 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
15.30 RECORDANDO
17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
17.30 CHIKUCHIS
18.00 VA DE NUEVO
18.30 ANIMALANDIA
19.00 EN ARMONIA
19.30 PARA TODA MUJER
20.30 PAISANOS
21.00 PUNTO LÍMITE
22.00 RECORDANDO
23.30 ESPECIAL NAVIDAD SACHERA
CANAL 4
14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
15.00 PUERTO PESCA
15.30 SEGURIDAD VIAL
16.00 EDUCACIÓN Y CULTURA
16.30 MORENA TV
19.00 LA CABRITA EXPRESS
20.00 EN BOCA DE TODOS
20.30 MUNDO RALY
PELÍCULAS
CINEMAX
12.19 EL HOMBRE MÁS BUSCADO
02.48 ESPECIAL FESTIVAL DE CINE DE SAN SEBASTIÁN 2016
03.19 AMBICIÓN PELIGROSA
05.45 ANIMALES AL ATAQUE
07.40 LAS AVENTURAS DE BAILEY. HÉROE DE NAVIDAD
09.28 EL HERMANO DE SANTA
11.54 EL GRINCH
14.08 ESTARÉ EN CASA PARA NAVIDAD
15.56 EL ÁRBOL DE LOS DESEOS
17.43 UNA PRINCESA PARA NAVIDAD
19.35 EL HERMANO DE SANTA
22.00 EL GRINCH
TNT
02.42 30 DÍAS DE NOCHE
04.34 TNT BUZZ
06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE
07.01 UN VERANO EN PANTALONES
09.08 MATILDA
10.55 17 OTRA VEZ
12.51 MI VILLANO FAVORITO 2
14.48 TROYA
17.50 VIAJE 2. LA ISLA MISTERIOSA
19.36 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA MUERTE. PARTE 2
22.00 IRON MAN 3
00.33 LA MALDICIÓN DE LA FLOR DORADA
TCM
05.00 ALF (TEMPORADA 2)
05.30 ALF (TEMPORADA 2)
07.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
11.00 ALF (TEMPORADA 2)
11.30 ALF (TEMPORADA 2)
12.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
14.55 REALMENTE AMOR
17.35 JACK FROST
19.05 MIRA QUIÉN HABLA TAMBIÉN
21.00 LOS CAZAFANTASMAS
23.50 REALMENTE AMOR
SPACE
01.55 LA CASA DEL FIN DE LOS TIEMPOS
03.35 EL ATAQUE DE LOS ZOMBIES EN LA NIEVE
06.20 RIESGO TOTAL
08.24 EL ÚLTIMO BOY SCOUT
10.29 BLANCANIEVES Y EL CAZADOR
12.53 LA CHICA DE LA CAPA ROJA
14.50 INDIANA JONES Y LOS CAZADORES DEL ARCA PERDIDA
17.03 INDIANA JONES Y EL TEMPLO DE LA PERDICIÓN
19.26 INDIANA JONES Y LA ÚLTIMA CRUZADA
22.00 OUTPOST 2. INFIERNO NEGRO
UNIVERSAL CHANNEL
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE
10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE
11.00 PURE GENIUS
11.50 PURE GENIUS
12.50 PURE GENIUS
13.50 PURE GENIUS
14.50 EL REPORTERO 2. AL DIABLO CON LAS NOTICIAS
17.00 RITMO PERFECTO
19.10 LLUVIA DE HAMBURGUESAS
21.00 MI VILLANO FAVORITO
22.50 SHREK
00.40 SHREK 2
02.25 PURE GENIUS
03.25 PURE GENIUS
A DÓNDE IR
CASA POPULAR
JACINTO PIEDRA
(MORENO (N) 267)
+ HOY, DESPUÉS DEL BRINDIS, “LA NAVIDAD DE LOS PUEBLOS”, CON MIGUI CÁCERES, JUANCHY HAICK, DEL ESTERO, FEDE ABRGÚ, NIKO PETROS, JOSÉ HERRERO Y LA DANZA SANTIAGUEÑA CON FLOR IRASTORZA Y RODRIGO CÁCERES.
CLUB VÉLEZ SÁRSFIELD DE SAN RAMÓN
ESTE JUEVES Y VIERNES, A PARTIR DE LAS 22, SE REALIZARÁ LA GRAN PEÑA TINKUNAKUY SANTIAGUEÑO. EL JUEVES 29 ACTUARÁN ROXANA CARABAJAL, ENRIQUE MARQUETTI Y LA BRASA, LA REPERCUTA, LOS SIN NOMBRE, LOS LUGONES, HERENCIA BANDEÑA, CARLITOS ZILINSQUI Y LA CARANCHADA. ESE DÍA SE REALIZARÁ UN HOMENAJE A JUAN SAAVEDRA. EN TANTO, EL VIERNES 30 SE PRESENTARÁN “DEMI” CARABAJAL, FRANCO RAMÍREZ, LA PESADA SANTIAGUEÑA, PABLO CARABAJAL, ULTRAVIOLETA, MISHQUI SIMI Y UN GRAN CIERRE CON EL CONCIERTO DEL GUARACHERO SANTIAGUEÑO ALEJANDRO VÉLIZ.
CINES
SUNSTAR
DOCTOR STRANGER (3D):
FANTASÍA (+ 13 AÑOS)
16:30 (Cast)
ROGUE ONE (2D):
CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)
19:00 (Cast) 22:00 (Subt) -00:45 (Subt)
ROGUE ONE (3D):
CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)
18:00 (Cast) 21:00 (Subt) -00:00 (Subt)
TROLLS (2D)
AVENTURAS (ATP)
16:15 (Cast) 18:15
LA LLEGADA (2D)
CIENCIA FICCIÓN (SAM13)
23/12 - 20:10 (Cast) 22:35 (Subt) -01 (Subt)
LAS LOCURAS DE ROBINSON CRUSOE (2D):
ANIMACIÓN (ATP)
16:40 (Cast) 18:40
SULLY: HAZAÑA EN EL HUDSON (2D)
DRAMA (SAM13)
HASTA EL 28/12- 20:40 (Cast)
FIESTA DE NAVIDAD EN LA OFICINA (2D)
COMEDIA (SAM13)
23/12 - 22:40 (Subt) 00:45 (su
ANIMALES FANTÁSTICOS Y DÓNDE ENCONTRARLOS (2D)
AVENTURAS. (SAM13)
17:30 (Cast)
PRESENCIA SINIESTRA
TERROR, (SAM13)
HASTA EL 28/12- 20:10 (Cast)
ELLOS TE ESTÁN ESPERANDO SUSPENSO
22:15 (Subt) 00:40 (subt)
HÍPER LIBERTAD
TROLLS 2D
ATP
17:30 (TODOS LOS DÍAS)
ROGUE ONE: UNA HISTORIA DE STAR WARS 2D
APTA 13 AÑOS
17:00- 19:30- 21:00- 22:30- (TODOS LOS DÍAS)
ROGUE ONE: UNA HISTORIA DE STAR WARS 3D
APTA 13 AÑOS
16:30 (TODOS LOS DÍAS)
PRESENCIA SINIESTRA 2D APTA 13 AÑOS C/RESERVA
19:00 - 23:30 (TODOS LOS DÍAS)
LA LLEGADA 2D
APTA 13 AÑOS
20:00 - 22:20 (TODOS LOS DÍAS)