CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 24 de Diciembre 2016

Hoy 20:14 -

CANAL 7



PROGRAMACIÓN DE HOY



10.55 PAUSA EN FAMILIA

11.00 DISCOVERY KIDS

11.30 TÓMBOLA MATUTINA

11.45 DISCOVERY KIDS (CONTINÚA)

13.00 LOS CREADORES

13.30 LOS SIMPSONS

14.00 MONO FECHAS

14.10 TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 LOS SIMPSONS

16.30 LA NIÑERA

18.30 CINE. LEJOS DE CASA

20.00 TÓMBOLA NOCTURNA

20.15 CINE. INSEPARABLEMENTE JUNTOS

22.00 MUSICALES

02.00 LA RECONSTRUCCIÓN

04.00 PAUSA EN FAMILIA





PROGRAMACIÓN DE CANAL 7 DEL 25/12/2016

10.55 PAUSA EN FAMILIA

11.00 SANTA MISA DE NAVIDAD

12.00 LA PEÑA DE MORFI

15.00 DISCOVERY KIDS

17.00 LOS SIMPSONS

18.45 CINE. LOS PINGUINOS DE PAPÁ

20.15 MOISES, EL RESUMEN

21.15 MOISÉS, EL ADELANTO

22.30 CINE. ABZURDAH (FILME ARGENTINO PROTAGONIZADO POR ESTEBAN LAMOTHE, EUGENIA SUAREZ, GLORIA CARRÁ)

00.00 FUEGO, PLACERES TERRENALES

01.00 PAUSA EN FAMILIA

AMÉRICA

18.00 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 SECRETOS VERDADEROS

21.45 ANIMALES SUELTOS CLÁSICO

CANAL 9

16.00 CINE

18.00 LOS 40 MUSIC AWARDS

19.00 IMPLACABLES

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 DE AQUÍ, DE ALLÁ

15.00 JUVENTUD

16.00 A CONFIRMAR

19.00 AMBIENTE Y MEDIO

20.00 EL MENTOR

21.00 TV PÚBLICA NOTICIAS

EL TRECE

16.45 CAMPEONATO DE PRIMERA DIVISIÓN

19.00 CINE TRECE

22.00 LA NOCHE DE MIRTHA





CANAL 14

12.00 BÁSQUET CAPITALINA

13.30 PASA EN SANTIAGO

14.00 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

15.30 RECORDANDO

17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

17.30 CHIKUCHIS

18.00 VA DE NUEVO

18.30 ANIMALANDIA

19.00 EN ARMONIA

19.30 PARA TODA MUJER

20.30 PAISANOS

21.00 PUNTO LÍMITE

22.00 RECORDANDO

23.30 ESPECIAL NAVIDAD SACHERA

CANAL 4

14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

15.00 PUERTO PESCA

15.30 SEGURIDAD VIAL

16.00 EDUCACIÓN Y CULTURA

16.30 MORENA TV

19.00 LA CABRITA EXPRESS

20.00 EN BOCA DE TODOS

20.30 MUNDO RALY

PELÍCULAS

CINEMAX

12.19 EL HOMBRE MÁS BUSCADO

02.48 ESPECIAL FESTIVAL DE CINE DE SAN SEBASTIÁN 2016

03.19 AMBICIÓN PELIGROSA

05.45 ANIMALES AL ATAQUE

07.40 LAS AVENTURAS DE BAILEY. HÉROE DE NAVIDAD

09.28 EL HERMANO DE SANTA

11.54 EL GRINCH

14.08 ESTARÉ EN CASA PARA NAVIDAD

15.56 EL ÁRBOL DE LOS DESEOS

17.43 UNA PRINCESA PARA NAVIDAD

19.35 EL HERMANO DE SANTA

22.00 EL GRINCH





TNT

02.42 30 DÍAS DE NOCHE

04.34 TNT BUZZ

06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE

07.01 UN VERANO EN PANTALONES

09.08 MATILDA

10.55 17 OTRA VEZ

12.51 MI VILLANO FAVORITO 2

14.48 TROYA

17.50 VIAJE 2. LA ISLA MISTERIOSA

19.36 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA MUERTE. PARTE 2

22.00 IRON MAN 3

00.33 LA MALDICIÓN DE LA FLOR DORADA





TCM

05.00 ALF (TEMPORADA 2)

05.30 ALF (TEMPORADA 2)

07.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

11.00 ALF (TEMPORADA 2)

11.30 ALF (TEMPORADA 2)

12.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

14.55 REALMENTE AMOR

17.35 JACK FROST

19.05 MIRA QUIÉN HABLA TAMBIÉN

21.00 LOS CAZAFANTASMAS

23.50 REALMENTE AMOR





SPACE

01.55 LA CASA DEL FIN DE LOS TIEMPOS

03.35 EL ATAQUE DE LOS ZOMBIES EN LA NIEVE

06.20 RIESGO TOTAL

08.24 EL ÚLTIMO BOY SCOUT

10.29 BLANCANIEVES Y EL CAZADOR

12.53 LA CHICA DE LA CAPA ROJA

14.50 INDIANA JONES Y LOS CAZADORES DEL ARCA PERDIDA

17.03 INDIANA JONES Y EL TEMPLO DE LA PERDICIÓN

19.26 INDIANA JONES Y LA ÚLTIMA CRUZADA

22.00 OUTPOST 2. INFIERNO NEGRO





UNIVERSAL CHANNEL

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE

11.00 PURE GENIUS

11.50 PURE GENIUS

12.50 PURE GENIUS

13.50 PURE GENIUS

14.50 EL REPORTERO 2. AL DIABLO CON LAS NOTICIAS

17.00 RITMO PERFECTO

19.10 LLUVIA DE HAMBURGUESAS

21.00 MI VILLANO FAVORITO

22.50 SHREK

00.40 SHREK 2

02.25 PURE GENIUS

03.25 PURE GENIUS

A DÓNDE IR

CASA POPULAR

JACINTO PIEDRA

(MORENO (N) 267)

+ HOY, DESPUÉS DEL BRINDIS, “LA NAVIDAD DE LOS PUEBLOS”, CON MIGUI CÁCERES, JUANCHY HAICK, DEL ESTERO, FEDE ABRGÚ, NIKO PETROS, JOSÉ HERRERO Y LA DANZA SANTIAGUEÑA CON FLOR IRASTORZA Y RODRIGO CÁCERES.





CLUB VÉLEZ SÁRSFIELD DE SAN RAMÓN

ESTE JUEVES Y VIERNES, A PARTIR DE LAS 22, SE REALIZARÁ LA GRAN PEÑA TINKUNAKUY SANTIAGUEÑO. EL JUEVES 29 ACTUARÁN ROXANA CARABAJAL, ENRIQUE MARQUETTI Y LA BRASA, LA REPERCUTA, LOS SIN NOMBRE, LOS LUGONES, HERENCIA BANDEÑA, CARLITOS ZILINSQUI Y LA CARANCHADA. ESE DÍA SE REALIZARÁ UN HOMENAJE A JUAN SAAVEDRA. EN TANTO, EL VIERNES 30 SE PRESENTARÁN “DEMI” CARABAJAL, FRANCO RAMÍREZ, LA PESADA SANTIAGUEÑA, PABLO CARABAJAL, ULTRAVIOLETA, MISHQUI SIMI Y UN GRAN CIERRE CON EL CONCIERTO DEL GUARACHERO SANTIAGUEÑO ALEJANDRO VÉLIZ.

CINES

SUNSTAR

DOCTOR STRANGER (3D):

FANTASÍA (+ 13 AÑOS)

16:30 (Cast)

ROGUE ONE (2D):

CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)

19:00 (Cast) 22:00 (Subt) -00:45 (Subt)

ROGUE ONE (3D):

CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)

18:00 (Cast) 21:00 (Subt) -00:00 (Subt)

TROLLS (2D)

AVENTURAS (ATP)

16:15 (Cast) 18:15

LA LLEGADA (2D)

CIENCIA FICCIÓN (SAM13)

23/12 - 20:10 (Cast) 22:35 (Subt) -01 (Subt)

LAS LOCURAS DE ROBINSON CRUSOE (2D):

ANIMACIÓN (ATP)

16:40 (Cast) 18:40

SULLY: HAZAÑA EN EL HUDSON (2D)

DRAMA (SAM13)

HASTA EL 28/12- 20:40 (Cast)

FIESTA DE NAVIDAD EN LA OFICINA (2D)

COMEDIA (SAM13)

23/12 - 22:40 (Subt) 00:45 (su

ANIMALES FANTÁSTICOS Y DÓNDE ENCONTRARLOS (2D)

AVENTURAS. (SAM13)

17:30 (Cast)

PRESENCIA SINIESTRA

TERROR, (SAM13)

HASTA EL 28/12- 20:10 (Cast)

ELLOS TE ESTÁN ESPERANDO SUSPENSO

22:15 (Subt) 00:40 (subt)

HÍPER LIBERTAD

TROLLS 2D

ATP

17:30 (TODOS LOS DÍAS)

ROGUE ONE: UNA HISTORIA DE STAR WARS 2D

APTA 13 AÑOS

17:00- 19:30- 21:00- 22:30- (TODOS LOS DÍAS)

ROGUE ONE: UNA HISTORIA DE STAR WARS 3D

APTA 13 AÑOS

16:30 (TODOS LOS DÍAS)

PRESENCIA SINIESTRA 2D APTA 13 AÑOS C/RESERVA

19:00 - 23:30 (TODOS LOS DÍAS)

LA LLEGADA 2D

APTA 13 AÑOS

20:00 - 22:20 (TODOS LOS DÍAS)