FÚNEBRES | 24 de Diciembre de 2016

Hoy 22:25 - FALLECIMIENTOS





- Roque Belardo López

- Roberto Ledesma (Las Termas)

- Ricardo Serrano (Nueva York)

- Velia Josefina Peretto

- Saúl Eduardo Jaimes (La Banda)

- José Carrillo (La Banda)

Sepelios Participaciones

ARNEDO ARREDONDO, PEDRO MAXIMILIANO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/16|. Felicitas, Edmundo, María Teresa y Frasquita Martilotti participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su hermana Marga en estas circunstancias. Elevan oraciones en su memoria.

LÓPEZ, ROQUE BELARDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/16|. Su esposa Claudia Coronel, sus hijos Cristian, Morena, Paola, Sebastián y Benjamín; sus nietos Santino y Lisandro; su madre Marta Bravo, hnos., Julio, Darío, Rubén, Ana, Tito, Héctor y Gordillo y demás fliares. participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad.

PERETTO, VELIA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/16|. Sus primos Chelo y Alva Pavón y sus respectivas flias. participan su fallecimiento y acompañan a su flia. en estos momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

SALDAÑO, GERMÁN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/16|. Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Marta Zavaleta de Alberto y Arturo Justo Alberto participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

SERRANO, RICARDO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció en Nueva York el 22/12/16|. Su madre Lidia Estrella García, sus hermanos Carlos Hugo y Mario Fabián y sus respectivas familias participan con dolor su inesperada partida. Ruegan una oración en su memoria.

SERRANO, RICARDO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció en Nueva York el 22/12/16|. Su hermano Mario Fabián Serrano, su esposa Olga Dalino, sus hijos María Gimena y flia; Lucia Belén y Santiago Agustín participan con dolor su fallecimiento.

SERRANO, RICARDO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció en Nueva York el 22/12/16|. Su primo Julián Alberto Serrano, Ana María Asencio y sus hijos Joaquín, Marta y Martina; Josefina y Gonzalo; Julián y Rosario; participan con profundo dolor su fallecimiento.

SERRANO, RICARDO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció en Nueva York el 22/12/16|. Pedro Mulki y Beatriz Cisneros participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su madre Pelada y a sus hermanos.

SERRANO, RICARDO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció en Nueva York el 22/12/16|. Su amiga Graciela Soria de Albretch participa su fallecimiento con profundo dolor.

SERRANO, RICARDO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció en Nueva York el 22/12/16|. Nélida Ruiz de Serrano y sus hijos Daniel, Julián Alberto, Gustavo Enrique y Roberto participan el fallecimiento de su sobrino y primo Dr. Ricardo Serrano. Ruegan una oración en su memoria.

SERRANO, RICARDO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció en Nueva York el 22/12/16|. Dr. Daniel Serrano y sus hijos Ainelen María, Naiara María, Chiara y Danielito participan el fallecimiento de su primo y tío Dr. Ricardo Serrano. Ruegan una oración en su querida memoria.

SERRANO, RICARDO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció en Nueva York el 22/12/16|. Dr. Daniel Serrano y Ana Gel participan el fallecimiento de su primo Ricardo Serrano. Ruegan una oración en su memoria.

SERRANO, RICARDO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció en Nueva York el 22/12/16|. Nelly Ruiz de Serrano, sus hijos Daniel Eduardo, Julián Alberto, Gustavo Enrique, José Roberto y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de su sobrino y primo Ricardo y acompañan a su mamá Lidia Estrella García "Pelada" y sus hermanos Hugo y Mario y sus familias en este difícil momento que les toca vivir. Ruegan oraciones en su memoria.

SERRANO, RICARDO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció en Nueva York el 22/12/16|. Gustavo Enrique Serrano, su esposa Sandra Branca y sus hijos: Matías y Rocío; Paula y Mariano; Daniela y Justo y Ariel Serrano participan con profundo dolor el fallecimiento de su primo Ricardo y acompañan a su madre "Pelada" y sus hermanos Hugo y flia.; Mario y flia. Ruegan oraciones en su memoria.

ZEBALLOS, ELENA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/16|. Sus hijos, nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos seran sepultados hoy a las 9 en el cementerio La Piedad. Srv. Empresa Fúnebre Abraham Gubaira S. R. L. Sta. Fe 356.

ZEBALLOS, ELENA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/16|. Las amigas de su hija Adriana: Elena Guzmán, Lili Sayago y Ana Salvatierra participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ZEBALLOS, ELENA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/16|. Ana Salvatierra, su esposo Daniel Romano, sus hijos Patricio, Facundo y Rosario participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.





Invitación a Misa

ÁVILA VDA. DE MELIÁN, LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 24/2/16|. Querida madre, cuánto dolor tengo en este día, hoy es un día sagrado, tu cumples 10 meses, me cuesta mucho estar sin vos. Primera Navidad sin ti, me reconforta que descansas junto a Dios. Y seres queridos... madre fuiste una madre ejemplo de virtud, enseñanzas y respeto para todos. Te extrañamos. Descansa en paz mamá. Siempre estás con nosotros. Tu hija Mary, tus hermanos, nietos y bisnietos queridos invitan a la misa hoy a las 9.30 en la Catedral Basílica.

CORIA DE REYNOSO, ELDA (Choly) (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/14|. "Señor, has extendido tu mano para alcanzar la de mi madre, serena avanza tras tu llamado. En un beso nos has dicho que la marcha a la vida eterna ha comenzado". Su hija Alejandra, su hijo político Williams, su nieta Ludmila y demás familiares, invitan a la misa a realizarse el día 25/12, a las 20.30 hs en Catedral Basílica. Al cumplirse dos años de su fallecimiento.

CORONEL RUIZ, LUIS ANTONIO (Chacho) (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/08|. "Ay si yo pudiera hermano, encontrarme con la suerte, que disfrazada de duende, me concediera el deseo, de poder verte de nuevo, y para siempre tenerte". Sus hermanos Norma, Hna. Katty, Armando, Marta y Carmen; hnos. políticos, sobrinos y demás familiares invitan a la misa en la Catedral Basílica el domingo 25/12 a las 20.30 hs., con motivo de cumplirse 8 años de su partida al Reino Celestial.

CORONEL RUIZ, LUIS ANTONIO (Chacho) (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/08|. "Nostalgias de chacarera, se prenden a mi garganta, y en mi pecho se agiganta el grito amargo del vino, desde que no estás conmigo, hermano mío del alma". Su hermano Armando Coronel, su cuñada Susy Paz, sus sobrinos Sergio, Dany, Sofy y demás fliares. invitan a la misa en la Catedral Basílica el domingo 25/12 a las 20.30 hs., con motivo de cumplirse 8 años de su partida al Reino Celestial.

CORTEZ, MARÍA DEL VALLE MARISA (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/16|. Hace 9 días que no estás físicamente con nosotros... ¡Cuánto te extrañamos! Que vacío tan grande y difícil de llenar que dejaste... nos reconforta el saber que gozas del Reino de Dios. Fuiste una excelente madre, abuela, amiga y persona, llena de amor, de luz, de paz... siempre estuviste para todos los que necesitamos de ti. Te recordaremos siempre con el mismo amor que nos brindaste durante toda tu vida. ¡Que descanses en paz y brille para ti la luz que no tiene fin! Tu esposo Daniel Gómez, tus hijas María Teresa y Agustina Gómez, agradecen a todas las personas que nos acompañaron en el dolor por tan irreparable pérdida, e invitamos a la misa por sus 9 días que se oficiará el domingo 25 a las 20.30, en la iglesia Catedral Basílica.

FIGUEROA, JORGE MANUEL GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 24 /12/06|. Su esposa Gladys Caro, sus hijos Andrea, Gustavo y Javier, sus nueras Mariana y Carolina, sus nietos Javuchi, Martina y la Princesita, sus hermanos Susana y Carlos y demás familiares, invitan a la misa a oficiarse por el 10º año de su fallecimiento el día 25/ 12 a las 20.30 en la iglesia Sagrado Corazón de Jesús. Te recordamos con alegría.

GUARDO, EDELMIRA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/16|. A un mes de tu partida, el silencio se apoderó de nuestros corazones, a Dios pedimos que nos ayude a vivir con tus recuerdos. Tu hermana Clara Guardo, tu cuñado Pancho, sobrinos, sobrinos nietos agradecen a todas las personas que nos acompañaron en éste triste y doloroso momento e invita a la misa que se oficiará en la Catedral Basílica mañana a las 9 hs.

GUARDO, EDELMIRA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/16|. A un mes de tu partida al reino celestial, donde no hay dolor, solo paz y amor, pedimos por ti en la misa a oficiarse en la parroquia Santo Cristo Bº Libertad el día 25/12/16 a las 20 hs. Tu hermana Angélica, hno. político Masa y sobrinos.





Agradecimientos

Recordatorios

CHÁVEZ, AGUSTÍN OSCAR (Polo) (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/07|. Seguirás viviendo entre nosotros en el recuerdo, por siempre, estás en todos los momentos jamás te iras de nuestras memorias, en esta Nochebuena, estas cumpliendo un año más de tu natalicio ¡80años ¡Que lo cumplas muy feliz junto a Dios y a tus seres queridos que fueron llamados por el Señor a su santa Mansión, tus padres, hermanos Marta y Feliza Chávez.¡Polo querido que descanses en paz y que brille para usted la luz que no tiene fin. Elevaremos oraciones al eterno Padre. Tu esposa Celia, hijas Marisa, Susana, Yudith Chávez y sus respectivas flias.

GÓMEZ, MILAGRO DE JESÚS (Mochita) (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/07|. A mis padres y hermanos que están en los cielos y en especial a mi hermana amada. Pido a todos la bendición, mientras allá a lo lejos se escuchan las melodías energéticas de las palabras, yo aquí trato de aliviar mi tristeza y mi dolor, para una mejor concentración y control, hermana, mi seño, mi amiga aquí tengo todo presente desde el principio hasta el final, en que te fuiste, y me dejaste sola llorando sin consuelo, que todavía no puedo superar, he levantado un altar para ti en mi afligido corazón, así podré llevarte por donde deba caminar en mi vida de peregrina para hacerme compañía, hermana mía, tantos años de Navidades compartidas prácticamente toda una vida, donde todo era alegría, regalos, cartas de Navidad y el Niño Jesús, decorar el arbolito con el entusiasmo que nos daba la vida, donde todos juntos con la flia. celebramos esta fecha sagrada llenas de paz y de amor, al compartir la mesa familiar, pero ahora qué, tengo las manos vacías, como el corazón porque ya no está mi familia y mi esposo tampoco y quedamos entre el cielo y la tierra para recordarlos, cada vez que los sueño a ustedes, se me ilumina la vida, me llenan de fortaleza, lo cierto es que de tantos, ya no los tengo aquí, me encuentro sola y pensando en lo que fue ayer y lo que es hoy, los siento vivos a todos que me hacen compañía constantemente, para mí no es nada fácil, es como para pensar, mi vida cambió, es otra siendo la misma. El arbolito de Navidad lo armé, como vos acostumbrabas hacerlo, pero es celestial y seguiré haciéndolo en cada Nochebuena. Por todo ello, espero que una vez más, vengan en esta Navidad, en esta noche de paz y de amor en compañía de los ángeles celestiales a compartir la mesa navideña que está tendida como en otras Navidades y una copa por brindar, tu lugar está vacío, como vacía tengo mi alma, ya se siente la música celestial que está llegando justo a las 24 hs dándole la bienvenida al Niño Dios, son los ángeles con sus arpas, sus voces de fino cristal, resuenan en la media noche, el eco de su cantar, la paz de Dios con los hombres de buena voluntad. Bendita sea la fecha que une a todo el mundo en una conspiración de amor, honraré la Navidad en mi corazón y la conservaré por siempre, como algo brillante, la Navidad no es un momento, ni una estación, sino un estado de la mente, valorar la paz, el respeto y la generosidad es como comprender el verdadero significado de la Navidad. Hermana amada, ya te lo dije lo que vos hubieras dicho en esta Navidad, elevaré mi pensamiento a Dios y Jesús con rezos y plegarias para que tu alma siempre esté iluminada. Amén. Amén. Amén. Tu hermana que todavía no tiene consuelo, te amo. Farides Gómez de Orieta.

ORIETA, VIRGINIO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/14|. ¡Qué alma tan hermosa, subió a su Creador; que Dios esté contigo y la luz brille con más resplandor! Esposo mío, mi flor azul, mi ángel de cada instante mi presencia incógnita, mi amor infinito, dime, ¿desde qué plano del universo me contemplas? te he buscado por los caminos del cielo. ¡Qué hermoso hubiese sido encontrarnos! Hoy mientras el espíritu de la Navidad, ha hecho su entrada en la tierra, yo desde aquí con mi voz y mi palabra hecho llanto, estoy presente, como sin duda lo estás tú, al revivir todo aquello que está en mí y en ti, cuando vi partir el tren, cuando vi partir el tren, sentí como que me arrancaran el alma, si como con el arrancar del tren se morían todas las flores, que eran mi alegría y mi vida misma, como si me arrancaran los días azules y el gozo de amor a Dios y esa voluntad de minutos de sucesión que llamamos vivir, noches y días, días y noches y muchos días y muchas noches sin ti, sin poder mirarte, sin poder hablarte, sin nada. Tú eras la mano cordial y segura que siempre estreché con sentimiento de plena confianza en tu celeste lealtad de varón. Tú, eras la sola verdad de mi vida, tú lo eras todo para mí, razón suprema de mi vida, estás presente en mis pensamientos todos los días y todas las horas de cada día. Habíamos aprendido a caminar más allá del reino de nosotros mismos, nuestro "amor" fue la esencia de nuestras vidas para siempre, por ser duradero, hermoso y eterno por eso es inmortal, eras el equilibrio, tenías un corazón grande innato en ti. siempre pensando y queriendo ayudar, a los más pobres, a los más necesitados, dar albergue al peregrino, dar sangre de tu propio cuerpo, para dar vida a otro, había mucho amor en tu corazón, eras un buen esposo, el dinero no hacía la felicidad, estábamos conforme con lo que teníamos, pero estábamos felices igual, porque pensábamos que la felicidad no es tanto una meta o un destino, sino más bien la forma de andar por la vida, la manera de caminar por ese sendero que es la existencia, hoy mis recuerdos vuelven a los buenos tiempos en que todo era amor, paz, buen entendimiento y armonía, hemos estado siempre juntos en el corazón. Hoy solo queda la soledad de tu ausencia, donde estaba la alegría de tu vida. Sólo quedó el silencio de la muerte, pero soy paciente en el sufrir y en el dolor, siento que tengo el ama en mis manos y el cielo en mi corazón, tu presencia la siento, está y estará hasta el final y hasta el final mantendré vivos los recuerdos, has ganado por siempre la celeste gloria, seguirás reinando en mi vida eternamente, aunque estés muerto vivirás en mí por toda la eternidad. Tu arbolito de Navidad, está decorado en nuestro dormitorio. En esta noche tan sagrada, que el Niño Jesús alumbra al mundo con su luz, junto a su madre, la mesa estará siempre y en tu lugar habrá una copa por brindar, por el feliz nacimiento, y como siempre sé que estarás tú y los ángeles haciéndome compañía y nos decimos simbólicamente feliz Navidad, mi esposo amado, como en otras tantas navidades, la paz estará con nosotros. Elevo mis oraciones al Creador para que tu alma siempre permanezca en la luz. Amén, Amén, Amén. Tu esposa que no tiene consuelo. Farides Gómez de Orieta, tu vida llenó con tu ser mi camino y hoy al nacer de nuevo camino con mi hermana soledad. Qué, difícil es aceptar el No Tiempo a esta realidad. Qué difícil es andar sobre la nada, pisando esta apariencia y haciendo estos caminos que siempre tienen un principio y un fin. Qué difícil es vivir muriendo, por no aceptar la vida como un tránsito perecedero, como una hierba en medio de un prado, tocado por la mano de las estaciones. Es muy difícil ciertamente, ante una realidad que nos trasciende ante algo tan grande que nos desborda y a la vez nos calma de esperanza y amor, es difícil ciertamente. Qué bello era todo, amado mío donde tú y yo éramos una sola cosa y debo decirlo fuimos muy felices y ahora cuántas cosas nos separan, yo aquí abajo en la tierra, y tu allá en el cielo, donde el viento de las circunstancias, ha creado una muralla y como un perjuicio a nuestro caminar juntos, algún día, cuando mi tiempo y mi misión se acabe y mi nave se quede sin energía, estaremos juntos allá en el cielo y entonces andaremos por la eternidad libremente, los dos en uno como siempre. Señor tú que vibras por encima de la vida y la muerte de este plano, que caminas más allá de nuestro entendimiento, que conoces el camino de nuestros pasos, por ser desde otro nivel de conciencia, escucha las suplicas que te llegan desde mi contricto corazón de este ser querido que lo amo y lo amaré eternamente para que su alma permanezca siempre en tu luz. Amén. Amén. Sin consuelo su esposa Farides Gómez de Orieta.





Responsos

MELÍN, OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/15|. Negra querida, el Señor te llevó a su reino celestial y con vos un pedazo de nuestro corazón. Gracias por los momentos alegres que nos diste. Tu esposo Horacio, tus hijos Lili, Hernán y tu nieta Milu, invitan al responso a realizarse hoy en el cementerio la Piedad a hs 18, al cumplirse un año de su fallecimiento.

MELÍN, OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/15|. Tu hermana Delia, tu cuñado Beto, tus sobrinos invitan, al responso a realizarse hoy a las 18 hs en el cementerio la Piedad, con motivo de cumplirse un año de su fallecimiento.





Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

BRAGOS, HUGO RADAMES (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/16|. Franklin Orlando Abdala y flia, participan con pesar el fallecimiento del apreciado vecino, ruega oraciones por su eterno descanso. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Jardín del Sol.

CARRILLO, JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/16|. Sus hijos Juan y Gonzalo y Silvia Amaya, nietos Jimena, Tatiana, Maiu y Mia Tevez, Lautaro Carrillo participan su fallecimiento y sus restos serán inhumados a las 10 hs en cementerio La Misericordia. SEPELIO SANTIAGO.

JAIMES, SAÚL EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/16|. Su hermano Luis Sández, su esposa Viviana S. de Sández e hijos, participan con mucho dolor su partida y reugan oraciones en su memoria.

JAIMES, SAÚL EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/16|. Acompañan en tan difícil momento a su hija Paola, Dra. Claudia Acuña, Carlos Fein y familia. Que brille para él la luz que no tiene fin.

JAIMES, SAÚL EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/16|. Ramón Sayago y flia, participan con propfundo dolor el fallecimiento de su entrañable amigo Kique y ruegan oraciones en su memoria y paz para la familia.





Invitación a Misa

OCHETTI VDA. DE ROSALES, MERCEDES DEL VALLE (Gringa) (q.e.p.d.) Falleció 24/12/12|. Madre querida: hoy se cumple 4 años de tu partida a la Casa del Señor, Y... como duele tu ausencia. Sé que descansas en paz y desde allí nos iluminas y nos acompañan en todos los momentos de nuestras vidas. Tus hijos, hijos políticos, nietos, bisnietos, hermanos y todos los que te recuerdan con amor, le pedimos a Nuestro Señor y Nuestra Santa madre que te cubra con su manto Divino y goces de la paz eterna al lado de todos nuestros seres queridos que ya partieron e invitan a la misa que se oficiará hoy a las 19 en la Capilla Sta. Clara de Asís, Bº Misky Mayu. "Que brille para ella la luz que no tiene fin".

PAZ, MARIA YSOLINA (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/16|. "El Señor es mi pastor nada me puede faltar. Él me hace descansar en verdes prados ningún mal temeré". Tus sobrinos que siempre te recordarán. Maria Cecilia, Sofia Ahylen, Mirta, Hebe, Roberto Paz, Vicky, Daniel, Jose Asís, Ana Maria Moukarzel, Giselle, Candela, Cristian Moukarzel y Mimi Yñiguez, invitan a la misa en el día de hoy a las 20:30hs en la parroquia Cristo Rey con motivos de cumplir 9 días de su partida al Reino Celestial.

PAZ, MARIA YSOLINA (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/16|. "Yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí, aunque muera vivirá". Querida hermana vivirás eternamente en nuestros corazones. René, Mario, Virginia, Yola, hnas políticas Sara y Teresa, sobrinos y demás flias. gradecen profundamente a instituciones, amigos, vecinos y todas las personas que hicieron llegar sus condolencias e invitan a la misa con motivo de cumplir 9 días en la parroquia Cristo Rey a las 20:30hs.

ROJAS, MIGUEL ANGEL (Chuchita) (q.e.p.d) Falleció el 25/12/07|. Padre querido: 9 años pasaron ya pero tu recuerdo sigue intacto en nuestros corazones, cómo no recordarte!. Te cuento padre que al fin soy abuela de un ángel maravilloso. Se parece tanto a vos, es hermoso, tiene tu cara, tus ojos, tan bello. Padre desde aquí te mandamos muchos besos y abrazos estas fiestas no serán nada fácil al igual que las anteriores. Pondré lo mejor de mí aunque tu ausencia y la de mi madre se hagan presente. Tu hija Miriam, tu hijo político Ramón, tus nietos Tania y Enzo, tu nieto político Diego y bisnieto Luciano Magallanes, invitan a la misa realizarse el día 25/12/16 en la parroquia Nuestra Señora de La Salette a las 20:30hs.

ROJAS, MIGUEL ANGEL (Chuchita) (q.e.p.d) Falleció el 25/12/07|. Hoy recordamos tu partida con gran tristeza, al saber que otro año más no estás con nosotros. Tus hijas: Graciela, Mirian, Nora, hijos políticos, nietos, nietos politicos y bisnietos invitan a la misa que se oficiara al cumplirse 9 años de su fallecimiento en la parroquia La Salette el dia 25/12/16 a las 20.30hs.





Agradecimientos

Recordatorios

YOLDE, ORLANDO ROBERTO (Cacho) (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/16|. Papito hace 6 meses te fuiste dejando un gran vacío en nuestras vidas, el dolor es inmenso pero tenemos la esperanza de encontrarnos junto a nuestro Señor Jesucristo. Te amamos y estás siempre en nuestro corazón se ruega elevar una oración en su memoria. Tu esposa Carmen, tus hijos: Noelia y Roberto.





Responsos

MIRANDA, EMANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/15|. Podrás estar mas allá de la nubes pero jamás estarás lejos de nuestras vidas. Te llevamos en el alma y en nuestros corazones. Feliz Cumpleaños y Feliz Navidad estés donde estés. Silvia, Luciana, Andrea y Luis, invitan al responso hoy a las 10 hs en el cementerio jardín del Sol, con motivo de cumplirse un nuevo natalicio.

MIRANDA, EMANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/15|. Papito querido: Hoy es un día especial y queremos decirte que: vives en el viento, el sol, la lluvia que nos acaricia, en las estrellas que brillan de noche, en cada latido de nuestros corazónes, en nuestra sonrisa, en los pájaro que cantan. Vives en nuestros recuerdos y especialmente en nuestros corazones. La luna nos ha dicho que tus alas brillan con su luz de plata que siempre le preguntas por nosotros y sonríes al saber que te extrañamos, pero estamos bien. Estamos bien porque en cada logro, en casa uno de nuestros sueños perdura la huella del camino enseñado por vos. Hoy solo deseamos una escalera muy alta para subir hasta el cielo y decirte " Feliz Cumpleaños y Feliz Navidad" nuestro ángel mas amado. Por siempre en nuestros corazones. Tus hijos Agostina y Benjamín. En un nuevo natalicio invitamos al responso que se realizar hoy a las 10 hs en el cementerio Jardín del Sol.

ROJAS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/13|. Hoy hace tres años que te fuiste y tu ausencia aún duele. Se te extraña y se te ama cada día más. Su esposa Nora, tus hijos, nietos, hijos políticos, bisnietos, hermanos, sobrinos y hermanos políticos, invitan al responso el día 25/12 a las 9 hs en el cemet. Jardín del Sol y a la misa a las 20.30 hs en la parroquia Ntra. Sra. de la Salette.





Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

DÍAZ VDA. DE FIAD, NÉLIDA NATIVIDAD (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/16|. Mamita querida, fuente de vida, amor, dulzura, paciencia. Te fuiste cual reina, hermosa muñeca al encuentro de Dios Padre. Desde allí, junto a Mama Antula, será nuestro ángel de luz que nos bendecirá por siempre. Descansa en paz y que brille para vos la luz que no tiene fin. Sus hijos Willy y Mónica participan con profundo dolor su fallecimiento.

DÍAZ VDA. DE FIAD, NÉLIDA NATIVIDAD (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/16|. Su hermana política Sara Isabel Fiad y sus hijos Isabel, José Ramón, Graciela del Valle, María Mercedes y Fray Juan José y sus respectivas familias participan con gran dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

DÍAZ VDA. DE FIAD, NÉLIDA NATIVIDAD (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/16|. Tuve la dicha de poder disfrutar de tu bondad y dulzura. Su sobrina María Mercedes Herrera y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento.

DÍAZ VDA. DE FIAD, NÉLIDA NATIVIDAD (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/16|. Sus sobrinos CPN Jorge H. Vittar, su esposa CPN Inés Casaubón de Vittar e hijos Mauricio, María Soledad y Constanza participan con dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el Parque de la Paz.

DÍAZ VDA. DE FIAD, NÉLIDA NATIVIDAD (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/16|. "Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos gozarán de la Gloria del Señór". Sus sobrinos: Silvana Fiad, Miguel Atía y su hija María Candelaria Atía, participan con profundo dolor su fallecimiento.

DÍAZ VDA. DE FIAD, NÉLIDA NATIVIDAD (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/16|. "No lloren si me aman, que yo estaré en ustedes fortaleciéndolos". Sus sobrinos: María Inés Fiad, Miguel Canllo y sus hijos Jimena, Sebastián y flia.; Valentina y flia.; y Juan Francisco participan con dolor su fallecimiento.

DÍAZ VDA. DE FIAD, NÉLIDA NATIVIDAD (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/16|. "Que el Señor te reciba en sus brazos y te dé el descanso eterno". Su sobrino Sebastián Valdez Fiad, esposa Natalia Jensen e hijos Catalina y Mateo participan con profundo dolor su fallecimiento.

DÍAZ VDA. DE FIAD, NÉLIDA NATIVIDAD (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/16|. Sus sobrinos, hijos del corazón, lloran tu partida, con mucho dolor. Jamás te olvidaran Pilli, Oscar, David, Gordo Zanchez y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ VDA. DE FIAD, NÉLIDA NATIVIDAD (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/16|. Enséñale, Señor, tu camino y sus pasos seguirán tu huella con fidelidad, como lo hizo toda su vida. El personal directivo, docente y alumnos de la escuela Nº969 Divino Niño Jesús de la localidad de Ayuncha, participan el fallecimiento de la madre de la docente Diana Mónica Fiad.

DÍAZ VDA. DE FIAD, NÉLIDA NATIVIDAD (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/16|. En medio de las adversidades de este mundo, conservó la paz en su alma y en su corazón. Mirta Umaño, su esposo Roque y sus hijos Matías y Julieta Soria participan con dolor el fallecimiento y acompañan a Moni y Willy en este momento de dolor.

DÍAZ VDA. DE FIAD, NÉLIDA NATIVIDAD (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/16|. Sus sobrino Chicho Fiad y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

DÍAZ VDA. DE FIAD, NÉLIDA NATIVIDAD (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/16|. Jesús quiere que los seres humanos sean felices, juntos, unos con otros, en la mesa compartida Ramona Villalba de Jozami sus hijos Negrita, Cristi, Jota, Sandra, Mary y Abraham y sus respectivas familias ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ VDA. DE FIAD, NÉLIDA NATIVIDAD (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/16|. Tu partida hacia el Reino Celestial, nos hermanó en el dolor y en la desesperanza a quienes quisieran impedir esa partida por todos los medios. Pero comprendemos que Dios te ha elegido por tus virtudes y por ello aceptamos su Divina voluntad. Nunca te olvidaremos. La comunidad de la escuela Nº 1099 Pedro León Gallo, personal directivo, docente y de maestranza participa con dolor el fallecimiento de la madre de nuestra compañera Mónica Fiad.

LEDESMA ROBERTO (q.e.p.d) Falleció el 14/12/16|. Hay quienes traen al mundo una luz tan grande que incluso después de haberse ido, esa luz permanece. Un hombre bueno para transitar los caminos conocidos por dios, fuiste un ejemplo de vida como esposo, como padre, como abuelo y bisabuelo, siempre te recordaremos por lo que fuiste. Tu esposa Irma, tus hijos Marcela, María de los Ángeles, Agustín, Pedro, Rocío y Lara nietos y bisnieto Mili Leandro, Bautista, Bianca y Benjamín agradecen a la familia amigos y vecinos.

NICOLAU, MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/16|. Lic. Marga Tapia y Lic. Mercedes Tapia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en este duro momento al colega y amigo Miguel Ángel Nicolau por la pérdida de su padre. Choya.





Invitación a Misa

GARAY FRANCISCO ANTONIO (Paco)(q.e.p.d.) Falleció el 26/12/12|. "Cuando la vida te separa de un ser querido, el recuerdo de sus sonrisas es la mejor manera de seguir adelante". Su esposa Aída Flores de Garay, sus hijos Raquel, Adrian, Marcelo y Alejandra y sus nietos, invitan a la misa que se realizará este domingo 25 de diciembre a las 20,30 hs. en Parroquia Inmaculada Concepción de Frías.





Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

DÍAS, LIZ SOLEDAD DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/14|. Liz, querida y adorada hija, hoy hace dos años que te fuiste para siempre de nuestro lado y no se puede evitar dejar de llorar tu ausencia. La nostalgia nos invade cada segundo que pasa, trayendo a nuestra memoria tu querido recuerdo. Te llevamos en cada latido de nuestro corazón, en cada lágrima, en cada suspiro. Tu recuerdo continúa plasmado y nos hace sentir que todavía estas aquí, que no te has ido y nunca te irás porque te sentimos constantemente contemplándonos; no se muere el corazón cuando deja de latir, se muere cuando los recuerdos dejan de existir, Fuiste una persona maravillosa, encantadora, cariñosa, alegre y tu dulce sonrisa quedó grabada a fuego en nuestros corazones. Hace dos años que sentimos un dolor inmenso, porque, nos falta una parte importante en nuestras vidas. Hoy, sos el ángel que nos protegerá, y la estrella que nos alumbrará siempre con la luz que no tiene fin. Tus padres Olga y Omar Díaz, tus hijitas, Lucerito y Amalita, tus hermanos Davo, Nancy, Omar, Diego, Ale y Dey invitan al responso que se oficiara en su querida memoria hoy, a las 8 horas en el cementerio de Forres.