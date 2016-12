Para pasar una buena Navidad

24/12/2016 -

Disfrutar de los vínculos; del encuentro con en otro • Darnos permiso para el disfrute. Somos una cultura muy melancólica, siempre estamos pensando en lo que no logramos y en las faltas. • Abrir un espacio para recordar a los que no están, no tenerle miedo al dolor. En medio del brindis recordar a papá a mamá o a quien no esté y permitir la libre expresión de las emociones, sea eso dolor, tristeza, llanto, alivio, alegría, paz, recuerdos, etc. • La soledad no es mala, el problema es el aislamiento. porque es la dificultad de construir un vínculo con el otro. Uno puede estar aislado rodeado de mil personas. • Dibujar las esperanzas y los sueños hacia delante. Para atrás están las pérdidas, para delante están las esperanzas.