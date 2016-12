Importa mantener el vínculo con los hijos durante todo el año

24/12/2016 -

Stamateas hizo referencia a los papás que están separados y deben pasar alguna de estas fiestas sin sus hijos. A ellos les recomendó "desdramatizar" porque lo importante es mantener el vínculo con los chicos durante todo el año. "Los papás que están separados también tienen que desdramatizar, es una noche la que van a pasar sin sus hijos. Lo importante es haber mantenido el vínculo con los chicos durante todo el año. Entonces cuando el vínculo es sólido, el hecho de que durante una noche o dos no se esté con los hijos, no es traumático ni doloroso porque el vínculo está construido", consideró. Y amplió el concepto de las relaciones familiares al graficar: "Lo mismo pasa cuando en las fiestas se pelea con el tío sacando a relucir las deudas que no se pagaron, y cuando existen esas peleas es porque el vínculo es poco sólido. Si uno discute con un amigo y a la media hora ya se lleva bien de vuelta, es porque el vínculo es más sólido que la diferencia. Cuando la diferencia nos separa, no es por la diferencia, sino porque el vínculo no estuvo sólidamente construido".