“Los balances son positivos si apuntan hacia delante”

24/12/2016 -

También ésta es una época de balances, los cuales, según el licenciado Stamateas, no son malos, siempre y cuando se fundamenten en los logros obtenidos, para mirar hacia delante. "El balance nos tiene que servir para mostrarnos lo que nos queda por construir para delante. Es decir, tiene que ser un motivador de hacia dónde voy, nunca hacia lo que no logré. O sea, no pensar ‘no logré esto o no logré aquello’, lo cual hay que saldarlo, pero hay que pensar más en ‘logré esto y lo de más allá’. Debemos pararnos siempre sobre los logros y sobre eso ir por lo que nos falta", reflexionó. Insistió en que "si el balance es decir: ‘no logré esto o no logré aquello’ y se cae en la melancolía, no es un balance, eso es victimizarse. El balance es pensar ‘no logré aquello’ pero ‘logré esto y lo de más allá’, y por eso hay que apuntar hacia más allá". "El balance tiene que ser todo el año, uno no se baña una vez al año, tiene que haber balances semanales, balance de fin de año, y tiene que ser un balance de las metas grandes que hemos tenido pero también de las metas pequeñas. Necesitamos alinear metas cortas con metas a largo plazo, tener de las dos, si sólo tenemos metas de corto plazo vivimos en la inmediatez y nos perdemos de vista el construir a largo plazo", recomendó. Y ejemplificó: "El estudiante sueña con obtener el título, pero también tiene que disfrutar cada materia que va aprobando, entonces establece una meta de largo plazo, pero establece el disfrute de las metas de corto plazo, que son cada materia".