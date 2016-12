“En estas fiestas disfrutemos del vínculo, del encuentro con el otro”

24/12/2016 -

La llegada de la Nochebuena y la víspera del nuevo año, predisponen a la gente de una manera especial, que muchas veces se traduce en tristezas o depresiones, o en un exagerado goce que lleva a excesos peligrosos. Juegan un rol fundamental las relaciones familiares y todo aquello que tiene que ver con los seres queridos. Es época de balances y de pase de facturas, hacia uno mismo y hacia los demás. Para el licenciado en sicología Bernardo Stamateas, lo primero que se debe tener en cuenta para pasar estas fiestas es verlas "desde el lado del placer y no desde el deber; asarla con quien uno quiere y disfrutar del vínculo". "En estas fiestas seguramente nos vamos a encontrar con familiares con quien no nos hemos visto en todo el año, entonces no hay que tratar de armar en una noche el vínculo que no hemos armamos en todo un año. Debemos utilizar las fiestas para divertirnos, relajarnos y no filosofar; ni hablar temas profundos; ni querer solucionar la crisis política del país", sostuvo Stamateas en diálogo con EL LIBERAL. Respecto de cómo se deben mirar estas celebraciones para encararlas con la mejor actitud posible, analizó que "cuando en estas fiestas se pone el foco en la comida, en la comilona, es porque no se disfruta del otro, del vínculo, lo mismo cuando se pone el foco en los regalos". "El foco tiene que estar en la capacidad de disfrutar del otro. Cuando ese es el foco, la comida y lo otro son un medio, no un fin. Justamente, la gente que pelea en las fiestas es porque esta con quien no quiere estar, no disfruta del otro", sentenció. Sentido Bernardo Stamateas, quien además es pastor de la Iglesia Bautista Ministerio Presencia de Dios, en el barrio de Caballito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hizo especial mención al sentido de la Navidad, al recordar que "estamos celebrando el nacimiento del Salvador, lo cual tiene que ver con una vida, con el nacimiento de la esperanza, por lo cual no hay que perder ese sentido". "Hay mucho marketing en las fiestas, como que en las noches del 24 o del 31, uno tiene que tener una megafelicidad, y eso hace que mucha gente se deprima o lo viva como una gran presión. Hay que desdramatizar la exageración de la felicidad. De hecho, la gente que se alcoholiza en las fiestas es porque no puede divertirse, o sea que el problema no es el alcohol, el problema es que no saben divertirse, entonces la sugerencia es pasar las fiestas con poco alcohol y enseñarles a nuestros hijos que no es necesario emborracharse para divertirse. La borrachera o la droga, esa euforia, es una máscara de vacío, una falsa felicidad, porque la felicidad pasa por disfrutar del otro", opinó.