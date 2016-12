Fotos EL MEJOR DEL TNA. Víctor Hugo Cajal será premiado el martes 27 por el Círculo de Periodistas Deportivos. A principio de año brilló en Oberá TC y ahora viste la camiseta de Independiente BBC.

Habló el capitán y dejó en claro que el 2017 será mucho mejor para Independiente BBC, cuando el TNA ingrese en la etapa de playoffs.

"En lo deportivo, uno siempre aspira a más, a ser protagonista con sus equipos. Con Oberá no pudimos pasar a cuartos de final, pero hicimos un buen torneo. Y con Independiente, contento por volver a jugar en Santiago para mi familia y para mis amigos. Los resultados no se dieron como esperábamos, pero somos conscientes de que es un primer año de adaptación", opinó Víctor Hugo Cajal a modo de balance.

"Soy un convencido de que todo va a cambiar en el 2017 y que vamos a mejorar. Y a la hora de los playoffs, vamos a ser la sorpresa. Ningún equipo nos va a querer enfrentar", agregó el base armador santiagueño.

Víctor Cajal fue elegido por el Círculo de Periodistas Deportivos como el mejor en básquet TNA. "Siempre es lindo, más que nada por la edad que tengo. Que me sigan reconociendo, a uno lo llena de alegría y felicidad. Es una muestra de que uno sigue haciendo bien las cosas", comentó.

En la fiesta, Víctor Hugo se reencontrará con dos compañeros de la selección: Fernando Small (premio a la trayectoria) y con Nicolás Aguirre (básquet Liga Nacional).

"Fernando es uno con los que más compartí a lo largo de mi carrera en los seleccionados. Competimos en nuestros comienzos en la lucha por los premios del Círculo de Periodistas, pero siempre los dos queriendo lo mejor del otro. Nos une una amistad de muchos años y nos mantenemos en contacto permanentemente. Y en cuanto al Penka, contento por él, por todo lo que ha conseguido. Lo he visto crecer y madurar a pasos agigantados. Es el mejor base de la Liga Nacional y me llena de orgullo que sea santiagueño y que sea un amigo", indicó.

Víctor asistirá a la fiesta acompañado por su esposa, Elsa Battán, la mejor en básquet femenino. "Es una alegría que la estamos compartiendo. Siempre le deseo que le vaya bien y que siga vigente, porque ha crecido mucho el básquet femenino. Y que ella sea la goleadora histórica del torneo y haya podido conseguir un título más con su equipo, sin reforzarse y manteniendo su grupo de amigas, nos pone muy contentos".

Por último, reveló por quién brindará esta noche cuando levante su copa. "Siempre levanto la copa y pienso primero en mis dos estrellas que siempre me han acompañado y me han impulsado a dedicarme al básquet. Son mi viejo y mi vieja, que ya no los tengo conmigo, pero siempre me iluminan desde arriba. Y después por toda mi familia, por mis hermanos, mis tíos, mis primos, mi señora y mi hijo, que hoy por hoy es mi pilar, mi cable a tierra y es por el que trato de seguir siendo un jugador importante, tratando de ganar todo lo que pueda para que él disfrute", concluyó.