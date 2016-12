"En caso de buscar a Piatti, haremos el esfuerzo"

Fotos APUNTADO. El mediocampista Ignacio Piatti es una de la prioridades para reforzar el plantel de Boca Juniors.

24/12/2016 -

El presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, avisó ayer que en caso de querer al volante Ignacio Piatti harán "el mejor esfuerzo" para conseguir la contratación de cara a la segunda etapa del torneo de Primera División del fútbol argentino.

"En el caso de ir a buscarlo, haremos el mejor de nuestros esfuerzos, que es lo que hacemos siempre con los jugadores que nos interesan, pero hay que ver y analizar muchas cosas", avisó el directivo sobre el ex San Lorenzo de Almagro.

La salida de Piatti es complicada, ya que actualmente pertenece al Montreal FC, de la Mayor League Soccer de los Estados Unidos, y es una de las máximas figuras de la franquicia canadiense. Sin embargo, al entrenador, Guillermo Barros Schelotto, lo seduce para ser uno de los posibles reemplazantes de Carlos Tevez, quien continuaría su carrera en China.

"Tevez es irremplazable. Si encontramos algo de calidad, la invertiremos en reforzar al plantel", advirtió el mandatario. Con él, Boca ganó dos títulos (el torneo local y la Copa Argentina 2015), el equipo terminó invicto en partidos oficiales contra River y en su último enfrentamiento celebró (4 a 2) dos tantos del ‘Apache’.

Acerca de las incorporaciones para la segunda parte del campeonato local, que lo tiene al "Xeneize" como líder con 31 puntos, Angelici adelantó que trabaja "día a día" pero sin apurarse.

"Guillermo está de vacaciones, pero chateamos todos los días y con Gustavo (Barros Schelotto) también nos mantenemos el contacto. Ya sabemos dónde apuntar", detalló.

De esta manera, Boca ya busca al posible sucesor de Tevez aunque aún faltan varios pasos para conocer el apellido que desembarcará.

En tanto, ante la oferta que llegó desde el fútbol de Estados Unidos por el delantero Darío Benedetto, allegados a la dirigencia "xeneize" señalaron que el jugador decidió quedarse en Boca al menos hasta junio de 2017.

La oferta de la MLS era por 10 millones de dólares limpios para el club, pero Benedetto le dijo al presidente del club que "no se irá hasta no salir campeón con Boca", por lo que Angelici concluyó en que "creo que no se va en este mercado de pases".

Mariano Andujar

Todavía no hay negociación formales por Mariano Andújar, pero si hubo cruces de palabras entre las partes.

"Vamos a hablar por él, pero escuché lo que dijo Alayes y me dio miedo", reconoció Angelici tras el interés por el arquero de Estudiantes, pero a la vez bromeó un poco con el mensaje que le mandó el mánager del Pincha.

Boca no va a hacer locuras para incorporar a Andújar, el preferido de Guillermo para reemplazar a Sara. "Un arquero necesitamos sí o sí. Si aparece uno de jerarquía, haremos una inversión", finalizó.