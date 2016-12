Fotos Salud brindó recomendaciones para los santiagueños que viajen a Brasil

24/12/2016 -

El Ministerio de Salud de la provincia emitió un comunicado con una serie de recomendaciones para los santiagueños que tienen planificado viajar a Brasil durante el año 2017, con la intención de que estos gocen de un viaje pleno y una estadía saludable, ante la circulación de enfermedades como zika o dengue. Los cuidados generales que se recomiendan son: 1) Conozca la localidad dónde viajará y destinos intermedios. Tenga presente si hay riesgo de algunas enfermedades y la necesidad de vacunas u otras medidas preventivas. 2) Evite viajar enfermo. 3) Consulte a su médico entre 4 a 8 semanas antes de viajar. Infórmele de su viaje para que lo oriente sobre cómo cuidarse. 4) Arme un botiquín: medicación habitual (con receta original para toda la estadía más una semana), repelente de insectos, alcohol en gel, antiséptico, protector solar, gasas, apósitos, termómetro, analgésicos, antialérgicos, sales de rehidratación oral. Tenga presente que puede ser dificultoso conseguir medicamentos que utiliza en forma habitual. 5) Realice un chequeo odontológico. 6) Si usa lentes, anteojos y/o audífonos lleve un par extra y/o la receta. 7) Protéjase del sol: use protector con FPS menor a 15 y no se exponga en horas no recomendadas (11 a 16). 8) Cuídese de las infecciones de transmisión sexual. Use preservativo. 9) Durante el viaje coma liviano y evite consumir alcohol. 10) Lleve todos sus documentos de identificación. Si tiene alergias, diabetes o alguna enfermedad que requiera cuidados especiales lleve algún carnet con la información. 11)Si está embarazada consulte con su obra social o seguro de viajero si tiene cobertura fuera del país. Tenga presente que en general no cubren gastos para embarazos de más de 26 semanas. Las vacunas Brasil no exige Certificado Internacional de Vacunas ni de Profilaxis para la entrada al país a) Certifique tener todas las vacunas de calendario al día. b) Si us ted es menor de 50 años debe tener aplicada por lo menos una dosis de vacuna doble viral (Sarampión- Rubeola) o Triple Viral (Sarampión- Rubeola -Paperas) c) La preparación para un viaje es una buena oportunidad para chequear el estado de vacunas de todas las personas. Prevención contra la malaria Algunos lugares de Brasil presentan riesgo de malaria. No lo presentan los destinos costeros. Verifique el destino de su viaje y consulte al médico.