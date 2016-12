Coleoni no le teme a las presiones

Fotos OPTIMISMO. Gustavo Coleoni sabe que la empresa que asumirá en Central Córdoba será difícil, pero llegará con muchas ganas de cumplir el objetivo.

24/12/2016 -

En un principio se había anunciado para ayer la llegada de Gustavo Coleoni a Santiago, pero el flamante entrenador de Central Córdoba arribará a nuestra provincia recién el lunes próximo, para firmar su vínculo y ser presentado oficialmente mediante una conferencia de prensa.

Sin embargo, desde su Córdoba natal, donde pasará la Navidad junto con su familia, el "Sapito" habló con un medio local sobre esta chance que se le presentó para suceder a Marcelo Fuentes en la dirección técnica del elenco ferroviario.

Coleoni reconoció que siempre estuvo en los planes del Ferro y se puso "contento" de que esta vez se haya podido concretar su arribo.

"Me tocó la posibilidad y la suerte de que la gente de Santiago, que siempre me ha querido tener ahí, se vuelva a fijar en mí. No se había podido antes por una cuestión de tiempos, de que yo estaba en Salta o venía a dirigir en Córdoba. Por eso me pone contento que se haya concretado esta vez", manifestó.

El cordobés tiene en claro que Central Córdoba lo contrató para salvarse del descenso. Y no le escapa a ese desafío. Además de confiar en el plantel actual, está con todas las "pilas" para venir a Santiago.

"Es un club que, en cuanto al proyecto tal vez es distinto porque está comprometido con mantener la categoría, pero he visto el plantel. Es un plantel muy rico, con mucha experiencia, me gusta el club, así que vamos a tratar de emprender este proceso con todas las pilas ahí", sostuvo. Coleoni viene de dirigir a Ferro Carril Oeste en la presente temporada. Y considera que esa experiencia en Buenos Aires le servirá de mucho para volcarla en Central Córdoba.

"Como todo entrenador del interior, era una materia pendiente dirigir en Buenos Aires, sobre todo un club como Ferro. Me sirvió mucho, la experiencia fue muy rica. En lo deportivo no fue malo porque el equipo termina con 28 puntos, a tres o cuatro puestos de los que están ascendiendo, con tan solo cuatro derrotas en toda la primera rueda. Desde ese lugar estoy tranquilo por la experiencia y por el rendimiento de nosotros como cuerpo técnico", explicó.

Y volvió a poner énfasis en las "urgencias" y "presiones" que deberá sobrellevar en Santiago.

"Hoy tenemos la posibilidad de un proyecto diferente, con otras urgencias, con otra presión, pero lo tomamos como los tomamos a todos los trabajos, con muchas ganas, con mucho entusiasmo", advirtió.

Antes de venir, el "Sapito" quiere cerrar lo de la pretemporada, un tema que considera clave.

"Estoy a full con eso, hablando con los dirigentes porque estamos llegando el 3 de enero y, al no tener con anterioridad el técnico, no tenían planificada la pretemporada, cosa que es lógico. Estamos preguntado por ahí cerca, el hotel Los Arcos de Perico, Jujuy, es muy lindo, estamos buscando en Salta. También pregunté acá en Córdoba, pero no se pudo", explicó. "Estamos en la búsqueda del lugar para concentrar diez días. Más que todo para armar el grupo. Es una etapa muy importante para el club porque no podés cometer errores, un error en este caso te puede costar la categoría así que estamos abocados a eso. Estoy con el teléfono al habla constantemente, buscando lo mejor", cerró Coleoni, que el lunes firmará su vínculo con Central Córdoba.