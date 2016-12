"No estar en redes, no significa que no existamos"

24/12/2016 -

"Para evitar que se conviertan en un quebradero de cabeza, basta con establecer límites", resaltó el Lic. Vega como recomendación a quienes estén pensando cerrar sus cuentas por hartazgo.

En este sentido, sostuvo que "las redes sociales no son tan relevantes como parecen, al menos para nuestro desarrollo personal e integración. No estar en redes sociales, no significa que no existamos, y no interactuar tanto como otros contactos, no quiere decir que seamos unos marginados".

"No son un concurso de popularidad, o al menos no deberían entenderse como tal, no es necesario seguir o agregar a usuarios con quienes sabemos que no interactuaremos. Tampoco es un pecado eliminar o bloquear a personas que forman parte de nuestro pasado. Internet es una magnífica herramienta para enriquecer nuestra vida y conocimientos, pero como ocurre con cualquier fuente de información, el impacto emocional de los estímulos percibidos depende únicamente del modo en que dejemos que pueda afectarnos", concluyó.