Dirigentes históricos del PJ bonaerense, con María E. Vidal

Fotos ACTO. Los dirigentes peronistas se mostraron con la gobernadora.

24/12/2016 -

En medio de la fragmentación que vive el peronismo bonaerense, los intendentes Mario Ishii, de José C. Paz, y Alejandro Granados, de Ezeiza, se mostraron con la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal. Según trascendió de voceros, estos dirigentes históricos del PJ buscan ser la "ambulancia" justicialista de la mandataria en las elecciones legislativas del año próximo.

Junto al ex presidente Eduardo Duhalde, los jefes comunales tuvieron el "bautismo" de su armado al compartir un acto con Vidal, quien también estuvo acompañada por el ex ministro de Seguridad provincial, el excarapintada Aldo Rico; y los ex jefes comunales Jesús Cariglino (Malvinas Argentinas) y Humberto Zúccaro (Pilar), entre otros dirigentes.

La excusa para dar luz verde a la movida fue la inauguración de dos hospitales en José C. Paz, hasta donde llegaron también la ex senadora Hilda "Chiche" González, esposa de Duhalde, y el ex presidente de la Cámara de Diputados Julián Domínguez.

"Vamos a ser una ambulancia peronista de Vidal", señalaron desde el flamante espacio, al apuntar que hay "muchos" dirigentes del PJ que consideran que la ex presidenta Cristina Fernández es el "límite" y "no piensan volver", además de "desconfiar" del jefe del Frente Renovador, Sergio Massa.

Por eso, este grupo, que nació de una reunión que Vidal tuvo oportunamente con Ishii y Granados, tendrá la tarea de "juntar" a los peronistas que no comulguen ni con el PJ ni con el massismo.