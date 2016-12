Pablo Alarcón: "La obra trata un tema vidrioso como es la corrupción"

Fotos El intérprete argentino trabaja con su ex esposa, Claribel Medina.

Pablo Alarcón está muy contento por volver a la Villa Carlos Paz luego de 23 años, una ciudad que le tiene mucho cariño por vivencias que tuvo en el pasado como ser cuando su hija aprendió a caminar o bien era el lugar predilecto para sus vacaciones juveniles teniendo en cuenta que el nació en La Pampa. Alarcón protagoniza "Los Corruptelli", a la cual define como una obra de primer nivel por la calidad del elenco y dirección de José María Muscari. Alarcón destacó: "La obra trata un tema vidrioso como es la corrupción, somos muy sensible a ese tema y creo que es necesario comenzar a verlo con humor, y esta obra te lo permite. Muscari tiene ese talento innato y una mirada espontanea y filosa de la realidad, lo conozco desde pibe y su capacidad no deja de crecer". Pablo está viviendo un gran romance con la "Pimpinela" Lucía Galán, a tal punto que ella lo acompaña a todos lados en Carlos Paz, desde la casa al teatro y a aquellos lugares donde hay eventos sociales y de prensa. Hay que tener en cuenta que Claribel Medina, ex de Alarcon, también forma parte del elenco de "Los Corruptelli", obra que sube a escena, de martes a domingo, a las 22, en el Teatro Bar (Avenida General Paz Nº 27).