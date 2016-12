La Gringa: "Muchas bendiciones para todos, Feliz Navidad"

Fotos

Videos La Gringa saludó a todos los santiagueños, a través de El Liberal.

Hoy 12:56 -

Hace algunos días, se conoció que Lidia Dolores Romagnoli de Rodríguez, popularmente conocida como "La Gringa", sufrió un accidente callejero en el que terminó con la fisura de una costilla.

Por fortuna, el accidente no pasó a mayores, aunque ahora la Gringa deberá hacer reposo por cuarenta días, lo que sí le molestó y mucho, más teniendo en cuenta que no podía cocinar para las fiestas.

Hoy, la entrañable Gringa envió un video para saludar a todos los santiagueños, desearles felices fiestas y contar que se recupera de a poco. Eso sí: no pudo evitar hablar de su fastidio: "Estoy re caliente porque no he podido hacer ni pan ni pollo", dice rezongando.

¡Desde aquí, te agradecemos el saludo y te deseamos una "Feliz Navidad", Gringa!