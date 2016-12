"La mundanidad tomó de rehén la Navidad", lamentó el Papa

Fotos La celebración fue presidida por el Santo Padre.

ROMA.-

ROMA.- Dejarse interpelar por el Niño que nace, ir a lo esencial, pensar en los niños que en vez de juguetes tienen en sus manos armas, pensar en los refugiados que huyen de sus tierras, no ser insensibles ante quien está marginado. Fueron los pedidos que hizo esta noche el Papa Francisco en la Misa de Gallo, en la que lamentó que "la mundanidad tomó de rehén la Navidad".



"Dejémonos interpelar por el Niño en el pesebre, pero dejémonos interpelar también por los niños que, hoy, no están recostados en una cuna ni acariciados por el afecto de una madre ni de un padre, sino que yacen en los escuálidos «pesebres donde se devora su dignidad»: en el refugio subterráneo para escapar de los bombardeos, sobre las aceras de una gran ciudad, en el fondo de una barcaza repleta de emigrantes", dijo el Papa en su homilía.

"Dejémonos interpelar por los niños a los que no se les deja nacer, por los que lloran porque nadie les sacia su hambre, por los que no tienen en sus manos juguetes, sino armas", siguió, en una misa que presidió, como es tradición, en la Basílica de San Pedro junto a cardenales, obispos, sacerdotes, miles de fieles y miembros del cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede.



El ex arzobispo de Buenos Aires subrayó también que el misterio de la Navidad, que es luz y alegría, "interpela y golpea porque es al mismo tiempo un misterio de esperanza y de tristeza". "Lleva consigo un sabor de tristeza, porque el amor no ha sido acogido, la vida es descartada. Así sucedió a José y a María, que encontraron las puertas cerradas y pusieron a Jesús en un pesebre, porque no tenían sitio en la posada: Jesús nace rechazado por algunos y en la indiferencia de la mayoría", explicó. Y advirtió que "también hoy puede darse la misma indiferencia, cuando Navidad es una fiesta donde los protagonistas somos nosotros en vez de él; cuando las luces del comercio arrinconan en la sombra la luz de Dios; cuando nos preocupamos por los regalos y permanecemos insensibles ante quien está marginado".



"La mundanidad tomó de rehén la Navidad", denunció, agregando unas palabras al texto que había preparado.