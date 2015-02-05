CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 26 de Diciembre 2016
A LAS 22.00 MOISÉS Y LOS DIEZ MANDAMIENTOS
Por El Liberal
-
CANAL 7
07.55 PAUSA EN FAMILIA
08.00 DISCOVERY KIDS
09.00 LA NIÑERA
10.00 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE MONO BINGO
11.40 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
12.00 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
13.00 TELEFÉ NOTICIAS
13.15 NOTICIERO 7 - 1RA. EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 MORFI CAFÉ
14.45 MOISÉS. ESTO PASÓ EN EL CAPÍTULO ANTERIOR
15.45 EL SECRETO DE FERIHA
16.45 POR AMARTE ASÍ
17.45 LOS SIMPSONS
18.45 CASO CERRADO
20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL
21.15 LOCO POR VOS
22.00 MOISÉS Y LOS DIEZ MANDAMIENTOS
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 MOISÉS Y LOS DIEZ MANDAMIENTOS (CONTINUACIÓN)
23.45 CASO CERRADO, SIN CENSURA
00.45 UPLAY
01.00 DIARIO DE MEDIANOCHE
01.30 PAUSA EN FAMILIAl
AMÉRICA
09.00 DESAYUNO
12.00 TE CUENTO AL MEDIODÍA
13.30 INTRUSOS
16.00 INFAMA
17.30 IMPUTADOS
19.00 AMÉRICA NOTICIAS
20.30 INTRATABLE
CANAL 9
13.00 EL SHOW DEL PROBLEMA
14.00 SIMPLEMENTE MARÍA
15.00 LA VECINA
16.00 MUCHACHA ITALIANA
17.00 AMO DESPERTAR CONTIGO
18.00 LA PREVIA DE BENDITA
19.00 TELENUEVE
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 TOMATE LA TARDE
18.00 EN ALGÚN LUGAR DE LA TIERRA
19.00 TV PÚBLICA NOTICIAS
20.00 DESORDENADOS
21.00 LA QUINTA PATA DE LA NOTICIA
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 ÉSTE ES EL SHOW
18.00 ESPOSA JOVEN
18.30 SARAS Y KUMUD
19.00 LA MEJOR ELECCIÓN
20.00 TELENOCHE
21.30 LOS RICOS NO PIDEN PERMISO
CANAL 14
12.00 EN ARMONIA
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 FÓRUM
14.00 NOTICIERO 7 1ª EDICION
15.00 BÁSQUET CAPITALINA
16.30 ESTUDIO ABIERTO
17.30 LA COCINA DE TIC
18.00 VA DE NUEVO
18.30 BÁSQUET POR EL 14: RED STAR VS. NICOLÁS AVELLANEDA (FEM) (R)
20.30 TELÓN ABIERTO
21.00 ARABESC
21.30 NOTICIERO 7 2ª EDICION
22.30 PUNTO LÍMITE
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS PRIMERA EDICIÓN
13.30 EN PLENITUD
14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF
14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
15.00 EN BOCA DE TODOS
15.30 CINE EXPRESS
17.00 SEGURIDAD VIAL
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 CENTRAL CÓRDOBA
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 EXPRESS SPORT
23.00 40 GRADOS TV
PELÍCULAS
CINEMAX
07.12 LA ISLA DE LOS DINOSAURIOS
08.52 LIGA DE LA JUSTICIA. LA PARADOJA DEL TIEMPO
10.35 TRES HOMBRES Y UN BEBÉ
12.44 ESCUCHA TU DESTINO
15.06 MISS SIMPATÍA
17.25 NO ME QUITES A MI NOVIO
19.44 SUPER AGENTE 86
22.00 MISS SIMPATÍA
TCM
06.00 LA PANTERA ROSA
06.30 ALF (TEMPORADA 4)
07.00 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)
07.30 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
13.40 LA PANTERA ROSA
14.10 LÍMITE VERTICAL
18.30 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
19.30 ALF
20.00 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)
20.30 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
21.00 BILLY ELLIOT
23.05 LA PANTERA ROSA
23.35 LA PISTOLA DESNUDA
TNT
07.34 ¡PIRATAS! UNA LOCA AVENTURA
09.14 UNA CHIHUAHUA DE BEVERLY HILLS 3. ¡VIVA LA FIESTA!
10.55 NO DEBERÍAS BESAR A LA NOVIA
12.43 LA HUESPED
14.58 MI VILLANO FAVORITO 2
16.53 30 MINUTOS O MENOS
18.23 EL GRAN CASAMIENTO
20.00 DOS LOCOS EN PATRULLA
22.00 NEED FOR SPEED. LA PELÍCULA
00.26 SOLDADO UNIVERSAL. EL DÍA DEL JUICIO FINAL
UNIVERSAL CHANNEL
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S17. LAS DISECCIONES DEL DIABLO
10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S17. PATOLOGÍA CRIMINAL
11.00 CHICAGO MED. CUIDADO DEL ALMA
12.00 CHICAGO MED. GANADOS PERDIDOS
13.00 CHICAGO MED. HISTORIA NATURAL
14.00 CHICAGO MED. AL CUIDADO DEL HERMANO
14.55 CHICAGO MED. MEDIDAS EXTREMAS
15.45 CHICAGO MED. MEDICINA ALTERNATIVA
16.45 CHICAGO MED. PREFERENCIAS INHERENTES
17.45 CHICAGO MED. LIBRE ALBEDRÍO
18.45 DETECTIVES MEDICOS S14. HELL’S KITCHEN
19.15 SHREK 2
21.00 LADRONA DE IDENTIDADES
23.10 TED
STUDIO UNIVERSAL
10.00 CIRQUE DU SOLEIL. MUNDOS LEJANOS
11.45 EL NIÑERO
13.30 LEJOS DE UN FINAL FELIZ
15.45 ANNA KARENINA - PARTE 1
17.45 ANNA KARENINA - PARTE 2
20.00 PERFUME DE MUJER
23.15 BAJOS INSTINTOS
02.00 FULLSCREEN
02.30 AMISTAD
A DÓNDE IR
CLUB VÉLEZ SÁRSFIELD DE SAN RAMÓN
ESTE JUEVES 29 Y VIERNES 30, A PARTIR DE LAS 22, SE REALIZARÁ LA GRAN PEÑA TINKUNAKUY SANTIAGUEÑO. EL JUEVES 29 ACTUARÁN ROXANA CARABAJAL, ENRIQUE MARQUETTI Y LA BRASA, LA REPERCUTA, LOS SIN NOMBRES, LOS LUGONES, HERENCIA BANDEÑA, CARLITOS ZILINSQUI Y LA CARANCHADA. ESE DÍA SE REALIZARÁ UN HOMENAJE A JUAN SAAVEDRA. EN TANTO, EL VIERNES 30 SE PRESENTARÁN “DEMI” CARABAJAL, FRANCO RAMÍREZ, LA PESADA SANTIAGUEÑA, PABLO CARABAJAL, ULTRAVIOLETA, MISHQUISIMI Y UN GRAN CIERRE CON EL CONCIERTO DEL GUARACHERO SANTIAGUEÑO ALEJANDRO VÉLIZ.
CINES
SUNSTAR
DOCTOR STRANGE (3D):
FANTASÍA (+ 13 AÑOS)
HOY AL 28/12- 16:30 (Cast)
ROGUE ONE (2D):
CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)
HOY AL 28/12- 19:00 (Cast) 22:00 (Subt)
ROGUE ONE (3D):
CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)
HOY AL 28/12 18:00 (Cast) 21:00 (Subt)
TROLLS (2D)
AVENTURAS (ATP) / HOY AL 28/12-16:15 (Cast) 18:15 (Cast)
LA LLEGADA (2D)
CIENCIA FICCIÓN (SAM13)
HOY AL 28/12 - 20:10 -(Cast) 22:35 (Subt)
LAS LOCURAS DE ROBINSON CRUSOE (2D):
ANIMACIÓN (ATP)
HOY AL -28/12 16:40 (Cast) 18:40 (Cast)
SULLY: HAZAÑA EN EL HUDSON (2D)
DRAMA (SAM13)
HASTA EL 28/12- 20:40 (Cast)
FIESTA DE NAVIDAD EN LA OFICINA (2D)
COMEDIA (SAM13)
HOY AL 28/12 -22:40 (Subt)
ANIMALES FANTÁSTICOS Y DÓNDE ENCONTRARLOS (2D)
AVENTURAS. (SAM13)
HOY AL 28/12-17:30 (Cast)
PRESENCIA SINIESTRA
TERROR, (SAM13)
HASTA EL 28/12- 20:10 (Cast)
ELLOS TE ESTÁN ESPERANDO SUSPENSO
HOY AL 28/12 - 22:45 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
TROLLS 2D ATP / 17:30 (TODOS LOS DÍAS)
ROGUE ONE: UNA HISTORIA DE STAR WARS 2D
APTA 13 AÑOS / 17:00- 19:30- 21:00- 22:30- (TODOS LOS DÍAS)
ROGUE ONE: UNA HISTORIA DE STAR WARS 3D
APTA 13 AÑOS / 16:30 (TODOS LOS DÍAS)
PRESENCIA SINIESTRA 2D APTA 13 AÑOS C/RESERVA
19:00 - 23:30 (TODOS LOS DÍAS)
LA LLEGADA 2D APTA 13 AÑOS
20:00 - 22:20 (TODOS LOS DÍAS)