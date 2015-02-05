CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 26 de Diciembre 2016

A LAS 22.00 MOISÉS Y LOS DIEZ MANDAMIENTOS

-

CANAL 7

07.55 PAUSA EN FAMILIA

08.00 DISCOVERY KIDS

09.00 LA NIÑERA

10.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE MONO BINGO

11.40 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

12.00 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

13.00 TELEFÉ NOTICIAS

13.15 NOTICIERO 7 - 1RA. EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 MORFI CAFÉ

14.45 MOISÉS. ESTO PASÓ EN EL CAPÍTULO ANTERIOR

15.45 EL SECRETO DE FERIHA

16.45 POR AMARTE ASÍ

17.45 LOS SIMPSONS

18.45 CASO CERRADO

20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL

21.15 LOCO POR VOS

22.00 MOISÉS Y LOS DIEZ MANDAMIENTOS

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 MOISÉS Y LOS DIEZ MANDAMIENTOS (CONTINUACIÓN)

23.45 CASO CERRADO, SIN CENSURA

00.45 UPLAY

01.00 DIARIO DE MEDIANOCHE

01.30 PAUSA EN FAMILIAl

AMÉRICA

09.00 DESAYUNO

12.00 TE CUENTO AL MEDIODÍA

13.30 INTRUSOS

16.00 INFAMA

17.30 IMPUTADOS

19.00 AMÉRICA NOTICIAS

20.30 INTRATABLE

CANAL 9

13.00 EL SHOW DEL PROBLEMA

14.00 SIMPLEMENTE MARÍA

15.00 LA VECINA

16.00 MUCHACHA ITALIANA

17.00 AMO DESPERTAR CONTIGO

18.00 LA PREVIA DE BENDITA

19.00 TELENUEVE

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 TOMATE LA TARDE

18.00 EN ALGÚN LUGAR DE LA TIERRA

19.00 TV PÚBLICA NOTICIAS

20.00 DESORDENADOS

21.00 LA QUINTA PATA DE LA NOTICIA

 EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 ÉSTE ES EL SHOW

18.00 ESPOSA JOVEN

18.30 SARAS Y KUMUD

19.00 LA MEJOR ELECCIÓN

20.00 TELENOCHE

21.30 LOS RICOS NO PIDEN PERMISO

 


CANAL 14 

12.00 EN ARMONIA

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 FÓRUM

14.00 NOTICIERO 7 1ª EDICION

15.00 BÁSQUET CAPITALINA

16.30 ESTUDIO ABIERTO

17.30 LA COCINA DE TIC

18.00 VA DE NUEVO

18.30 BÁSQUET POR EL 14: RED STAR VS. NICOLÁS AVELLANEDA (FEM) (R)

20.30 TELÓN ABIERTO

21.00 ARABESC

21.30 NOTICIERO 7 2ª EDICION

22.30 PUNTO LÍMITE

CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS PRIMERA EDICIÓN

13.30 EN PLENITUD

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

15.00 EN BOCA DE TODOS

15.30 CINE EXPRESS

17.00 SEGURIDAD VIAL

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 CENTRAL CÓRDOBA

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 EXPRESS SPORT

23.00 40 GRADOS TV

PELÍCULAS

CINEMAX

07.12 LA ISLA DE LOS DINOSAURIOS

08.52 LIGA DE LA JUSTICIA. LA PARADOJA DEL TIEMPO

10.35 TRES HOMBRES Y UN BEBÉ

12.44 ESCUCHA TU DESTINO

15.06 MISS SIMPATÍA

17.25 NO ME QUITES A MI NOVIO

19.44 SUPER AGENTE 86

22.00 MISS SIMPATÍA


TCM

06.00 LA PANTERA ROSA

06.30 ALF (TEMPORADA 4)

07.00 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)

07.30 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

13.40 LA PANTERA ROSA

14.10 LÍMITE VERTICAL

18.30 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

19.30 ALF

20.00 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)

20.30 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

21.00 BILLY ELLIOT

23.05 LA PANTERA ROSA

23.35 LA PISTOLA DESNUDA


TNT

07.34 ¡PIRATAS! UNA LOCA AVENTURA

09.14 UNA CHIHUAHUA DE BEVERLY HILLS 3. ¡VIVA LA FIESTA!

10.55 NO DEBERÍAS BESAR A LA NOVIA

12.43 LA HUESPED

14.58 MI VILLANO FAVORITO 2

16.53 30 MINUTOS O MENOS

18.23 EL GRAN CASAMIENTO

20.00 DOS LOCOS EN PATRULLA

22.00 NEED FOR SPEED. LA PELÍCULA

00.26 SOLDADO UNIVERSAL. EL DÍA DEL JUICIO FINAL


UNIVERSAL CHANNEL

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S17. LAS DISECCIONES DEL DIABLO

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S17. PATOLOGÍA CRIMINAL

11.00 CHICAGO MED. CUIDADO DEL ALMA

12.00 CHICAGO MED. GANADOS PERDIDOS

13.00 CHICAGO MED. HISTORIA NATURAL

14.00 CHICAGO MED. AL CUIDADO DEL HERMANO

14.55 CHICAGO MED. MEDIDAS EXTREMAS

15.45 CHICAGO MED. MEDICINA ALTERNATIVA

16.45 CHICAGO MED. PREFERENCIAS INHERENTES

17.45 CHICAGO MED. LIBRE ALBEDRÍO

18.45 DETECTIVES MEDICOS S14. HELL’S KITCHEN

19.15 SHREK 2

21.00 LADRONA DE IDENTIDADES

23.10 TED


STUDIO UNIVERSAL

10.00 CIRQUE DU SOLEIL. MUNDOS LEJANOS

11.45 EL NIÑERO

13.30 LEJOS DE UN FINAL FELIZ

15.45 ANNA KARENINA - PARTE 1

17.45 ANNA KARENINA - PARTE 2

20.00 PERFUME DE MUJER

23.15 BAJOS INSTINTOS

02.00 FULLSCREEN

02.30 AMISTAD

A DÓNDE IR

CLUB VÉLEZ SÁRSFIELD DE SAN RAMÓN

ESTE JUEVES 29 Y VIERNES 30, A PARTIR DE LAS 22, SE REALIZARÁ LA GRAN PEÑA TINKUNAKUY SANTIAGUEÑO. EL JUEVES 29 ACTUARÁN ROXANA CARABAJAL, ENRIQUE MARQUETTI Y LA BRASA, LA REPERCUTA, LOS SIN NOMBRES, LOS LUGONES, HERENCIA BANDEÑA, CARLITOS ZILINSQUI Y LA CARANCHADA. ESE DÍA SE REALIZARÁ UN HOMENAJE A JUAN SAAVEDRA. EN TANTO, EL VIERNES 30 SE PRESENTARÁN “DEMI” CARABAJAL, FRANCO RAMÍREZ, LA PESADA SANTIAGUEÑA, PABLO CARABAJAL, ULTRAVIOLETA, MISHQUISIMI Y UN GRAN CIERRE CON EL CONCIERTO DEL GUARACHERO SANTIAGUEÑO ALEJANDRO VÉLIZ.

CINES

SUNSTAR

DOCTOR STRANGE (3D):

FANTASÍA (+ 13 AÑOS)

HOY AL 28/12- 16:30 (Cast)


ROGUE ONE (2D):

CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)

HOY AL 28/12- 19:00 (Cast) 22:00 (Subt)


ROGUE ONE (3D):

CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)

HOY AL 28/12 18:00 (Cast) 21:00 (Subt)


TROLLS (2D)

AVENTURAS (ATP) / HOY AL 28/12-16:15 (Cast) 18:15 (Cast)


LA LLEGADA (2D)

CIENCIA FICCIÓN (SAM13)

HOY AL 28/12 - 20:10 -(Cast) 22:35 (Subt)

LAS LOCURAS DE ROBINSON CRUSOE (2D):

ANIMACIÓN (ATP)

HOY AL -28/12 16:40 (Cast) 18:40 (Cast)


SULLY: HAZAÑA EN EL HUDSON (2D)

DRAMA (SAM13)

HASTA EL 28/12- 20:40 (Cast)


FIESTA DE NAVIDAD EN LA OFICINA (2D)

COMEDIA (SAM13)

HOY AL 28/12 -22:40 (Subt)


ANIMALES FANTÁSTICOS Y DÓNDE ENCONTRARLOS (2D)

AVENTURAS. (SAM13)

HOY AL 28/12-17:30 (Cast)


PRESENCIA SINIESTRA

TERROR, (SAM13)

HASTA EL 28/12- 20:10 (Cast)


ELLOS TE ESTÁN ESPERANDO SUSPENSO

HOY AL 28/12 - 22:45 (Subt)

HÍPER LIBERTAD

TROLLS 2D ATP / 17:30 (TODOS LOS DÍAS)

ROGUE ONE: UNA HISTORIA DE STAR WARS 2D

APTA 13 AÑOS / 17:00- 19:30- 21:00- 22:30- (TODOS LOS DÍAS)

ROGUE ONE: UNA HISTORIA DE STAR WARS 3D

APTA 13 AÑOS / 16:30 (TODOS LOS DÍAS)

PRESENCIA SINIESTRA 2D APTA 13 AÑOS C/RESERVA

19:00 - 23:30 (TODOS LOS DÍAS)

LA LLEGADA 2D APTA 13 AÑOS

20:00 - 22:20 (TODOS LOS DÍAS)

 
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