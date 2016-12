Fotos El Frente Cívico de La Banda cerró sus actividades

El Frente Cívico por Santiago de la ciudad de La Banda cerró las actividades del año con una gran cena que se desarrolló en las instalaciones del club Tiro Federal de La Banda con la participación de más de 1800 personas.

A la misma asistió la gobernadora de la provincia, Dra. Claudia de Zamora, acompañada por el vicegobernador José E. Neder y el senador nacional Dr. Gerardo Zamora.

Durante el brindis, la Dra. Claudia de Zamora agradeció la invitación para “poder estar juntos en esta fiesta de fin de año” y luego dijo que se hicieron muchas cosas “a lo largo de estos años, pero siempre por más que se haga mucho es como que es más lo que falta que lo que se hizo, pero quiero darles la tranquilidad que seguimos trabajando fuerte para que la provincia continúe por este camino de progreso, de crecimiento, de desarrollo, de igualdad y de inclusión social para todo el pueblo santiagueño”.

Agregó que “nosotros gobernamos para todos los santiagueños, pero siempre tenemos una mirada muy pero muy especial con aquellas personas que menos tienen, para los que más necesitan, para los más vulnerables. Ese fue siempre el rumbo que hemos tenido y así seguirá siendo”, dijo la Dra. Claudia de Zamora, para agregar que la situación económica puede “generar cierta preocupación por lo económico, por la pérdida del poder adquisitivo, del empleo; pero yo aquí quiero darles muchísima tranquilidad porque no solo quien les habla, sino también el vicegobernador, el senador y todo el gabinete provincial trabajamos todos los días para tomar medidas y para llevar a cabo acciones para que nada de lo que a ustedes le preocupa suceda, para que no pierdan el empleo, para que no pierdan el poder adquisitivo, para que aquellos que no tienen empleo lo puedan conseguir, para que sigamos siendo una de las pocas provincias que tiene equilibrio económico y financiero y también para que podamos seguir invirtiendo fuertemente en obras importantes que benefician a todos los santiagueños”.

Finamente propuso el brindis por “un 2017 muchísimo mejor y que nos encuentre, más que nunca, a todos los santiagueños trabajando por nuestra provincia y también sosteniendo esa ansiada y lograda paz social desde el año 2005 a esta parte”, culminó en medio de cerrados aplausos.