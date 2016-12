FÚNEBRES | 26 de Diciembre de 2016

Hoy 22:13 -

FALLECIMIENTO

- Fernando Ramón Daniel Castillo

- José Luis Herrera

- Ricardo Alfredo López

- Raúl Antonio Acuña

- Víctor Omar Sandez (La Banda)

- Manuel Ángel Salvatierra (Beltrán)

- Amalia Isabel Galván de Manzur

- David Alejandro Juárez

- Beatriz Mercedes Ledesma

- Antonio Gumercindo Sosa

- Enrique Guzmán (La Banda)

- Vanesa Romina Martinengo

- Viviana Elizbabet Gorostiaga

Sepelios Participaciones

ACUÑA, RAÚL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/16|. Su esposa Aidé Fernández, hijos Norma, Gabriel y Raúl, nietos Agustín, Ailín y Lautaro participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. EMPRESA SANTIAGO.

ACUÑA, RAÚL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/16|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Sus hermanos políticos: Lidia Fernández de Tévez, su esposo Tito Tévez, sus sobrinos Daniel y Mariela; Lilo y Angie; y Fernanda y Ariel, sus sobrinos nietos Milagros y Javier; Aylen, Maite y Abril; Nicolás, Ramiro y Ambar, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

ACUÑA, RAÚL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/16|. "Que la luz Divina del Señor ilumine su descanso eterno". Sus sobrinos Daniel Tévez, su esposa Mariela Uñates, sus sobrinos nietos Milagros y Javier Tévez, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Elevamos oraciones en su querida memoria.

ACUÑA, RAÚL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/16|. Los compañeros de trabajo, de su hijo Shimi: Fernando, Alejandro, Claudia, Yenny, Sonia, Silvia, Natalia, Sebastián, Leo, Miguel, Fernando, Ciro, Walter, Magdalena, Cecilia y Víctor participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CASTILLO, FERNANDO RAMÓN DANIEL Dr. (q.e.p.d) Falleció el 23/12/16|. Hijo querido me dejas con un gran dolor. Su desconsolada madre Rosa Farías de Castillo ruega oraciones en tu querida memoria y por la paz de tu alma.

CASTILLO, FERNANDO RAMÓN DANIEL Dr. (q.e.p.d) Falleció el 23/12/16|. Señor, en vísperas del nacimiento de tu Hijo, pusiste una nueva estrella en el cielo para iluminar y guiar nuestros pasos!! Que la fe y la esperanza de esta Navidad reconforten a su familia en este doloroso momento de tan intempestiva partida. Colega y amiga Marcela Soria Bussolini.

CASTILLO, FERNANDO RAMÓN DANIEL Dr. (q.e.p.d) Falleció el 23/12/16|. Hijo querido me dejas con un gran dolor. Su desconsolada madre Rosa Farías de Castillo ruega oraciones en tu querida memoria y por la paz de tu alma.

CASTILLO, FERNANDO RAMÓN DANIEL (q.e.p.d) Falleció el 23/12/16|. Su madre Rosa Farías de Castillo, sus hermanos Luisa, José y María Alejandro; su hermano pol. Daniel, sus sobrinos Benjamín y Joaquín participan con dolor su fallec. e invitan al sepelio hoy a las 16 en el cem. P. de la Paz. C de duelo P. L. Gallo 340 sv. Serv. Soc. Amparo SRL. EMPR. ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CASTILLO, FERNANDO RAMÓN DANIEL (q.e.p.d) Falleció el 23/12/16|. Su madre Rosa Farías, tus hermanos Luisa, José, Maria, hermano político Daniel Pereyra, sobrinos Benjamín y Joaquín participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

CASTILLO, FERNANDO RAMÓN DANIEL Dr. (q.e.p.d) Falleció el 23/12/16|. Sus tíos Enrique y Olga Sgoifo, sus primos Aldo y Jimena Lescano y flia., participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su madre y hnos. en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CASTILLO, FERNANDO RAMÓN DANIEL Dr. (q.e.p.d) Falleció el 23/12/16|. "Señor dale el descanso eterno y brille para el la luz que no tiene fin". Eva y sus hijas Chicha, Liliana y Germán, Noni y Omar y Luciana participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CASTILLO, FERNANDO RAMÓN DANIEL Dr. (q.e.p.d) Falleció el 23/12/16|. Su ex profesor y compañero del Coro Plenitud; Roque Villavicencio y Reina Palavecino participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CASTILLO, FERNANDO RAMÓN DANIEL Dr. (q.e.p.d) Falleció el 23/12/16|. Los compañeritos de la secundaria de su hermana Luisa, Acompañan en este difícil momento a la flia. Castillo. Ruegan oraciones en su memoria.

CASTILLO, FERNANDO RAMÓN DANIEL Dr. (q.e.p.d) Falleció el 23/12/16|. Miembros de la comisión directiva y socios del Centro de Jubilados y Pensionados "Lazo de Amistad", participan con dolor el fallecimiento del hijo de su socia integrante de la comisión directiva Sra. Rosa Farias de Castillo y acompañan con afecto sincero implorando a Dios por una Cristiana resignación extensiva a todos sus hermanos y flias. Rogamos oraciones en su memoria.

CASTILLO, FERNANDO RAMÓN DANIEL (q.e.p.d) Falleció el 23/12/16|. El departamento de Formación Ética de la Esc. Técnica Nº 8: Gabriela, Alejandra, Belén, Zulma, Cristina y Mario participa con profundo dolor el fallecimiento de su compañero y amigo Fernando Castillo.

CASTILLO, FERNANDO RAMÓN DANIEL (q.e.p.d) Falleció el 23/12/16|. Hoy te despedimos con gran dolor en el alma. Carlos Ernesto García, Gabi Pacheco y sus hijos Emanuel y Macarena, César, Patricia y Maxi y María Ángel. Hasta siempre Fernando, que descanses en paz.

CASTILLO, FERNANDO RAMÓN DANIEL (q.e.p.d) Falleció el 23/12/16|. Estás gozando de la gloria de Dios. Que descanses en paz junto a Él. Edgardo Manuel Pacheco y flia. te despiden.

CASTILLO, FERNANDO RAMÓN DANIEL Dr. (q.e.p.d) Falleció el 23/12/16|. Amigas y colegas: Dra. Cristina Heredia y Dra. Miriam Salazar y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CASTILLO, FERNANDO RAMÓN DANIEL Dr. (q.e.p.d) Falleció el 23/12/16|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Su amiga Adela Jorge y familia participan con dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

CASTILLO, FERNANDO RAMÓN DANIEL Dr. (q.e.p.d) Falleció el 23/12/16|. Su madrina Marta Ciucci, su tía Pepita de Longo y sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por la paz de su alma.

CASTILLO, FERNANDO RAMÓN DANIEL Dr. (q.e.p.d) Falleció el 23/12/16|. Sus amigos Pedro y Lucha Paz del Centro de Jubilados "Lazos de Amistad" participan con dolor el fallecimiento del hijo de Rosita, Dr. Fernando Castillo. Ruegan al Señor les de mucha resignación a sus hnos. y a todos sus fliares. ante irreparable perdida. Que su alma descanse en paz.

CASTILLO, FERNANDO RAMÓN DANIEL Dr. (q.e.p.d) Falleció el 23/12/16|. Sus compañeros de trabajo que siempre te recordarán como una gran persona y un gran compañero; Dres. Mariano Gómez, Silviana Paz, Victoria Sottini, Sebastián Galvez, Ariel Zalazar, Victoria Ledesma, Mariana Lascano, Silvia Gallo, Gabriel Gómez, Mariela Colomenares, Fernanda Vittar, Santiago Bridoux, Alejandra Rayo, Silvina Camacho y Malvina Lobo.

CASTILLO, FERNANDO RAMÓN DANIEL DR. (q.e.p.d) Falleció el 23/12/16| El Grupo de Adultos Mayores Provinciales acompañamos a nuestras querida amigas Rosita y Luisa, en estos momentos de dolor por la pérdida de su querido hijo Fernando, pedimos oraciones en su memoria. Sus amigas Zulma, Nena, Lolita, Muñeca, Reina.

CASTILLO, FERNANDO RAMÓN DANIEL Dr. (q.e.p.d) Falleció el 23/12/16|. La Asociación Civil (Coral Plenitud) y su Prof. Juan Cano, participan el fallecimiento del hijo de su compañera Rosita Farías, acompañan en este trance tan doloroso a toda su flia. y elevan oraciones en su memoria.

CASTILLO, FERNANDO RAMÓN DANIEL Dr. (q.e.p.d) Falleció el 23/12/16|. "Señor, recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Liliana González y Rubén A. Medina Perez y flia. participan con dolor su fallecimiento y piden oraciones por la paz de su alma.

CASTILLO, FERNANDO RAMÓN DANIEL Dr. (q.e.p.d) Falleció el 23/12/16|. "Que el Señor te reciba en sus brazos y te dé la paz eterna". Familia Pereyra participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en este difícil momento.

CASTILLO, FERNANDO RAMÓN DANIEL Dr. (q.e.p.d) Falleció el 23/12/16|. Sus compañeros de la promoción 83 del Colegio San José despiden con gran tristeza y profundo amor al amigo Fernando. Dios bendiga y de cristiana resignación a su flia.

CASTILLO, FERNANDO RAMÓN DANIEL Dr. (q.e.p.d) Falleció el 23/12/16|. Acompañan en tan difícil momento a la familia; Compañeros de los turnos mañana, tarde y vespertino de la Escuela Técnica Nº 8, que la luz brille para él.

CASTILLO, FERNANDO RAMÓN DANIEL Dr. (q.e.p.d) Falleció el 23/12/16|. Prof. Alejandra Torrens y flia. participan con profundo pesar su partida y ruegan oraciones en su memoria.

CASTILLO, FERNANDO RAMÓN DANIEL Dr. (q.e.p.d) Falleció el 23/12/16|. El señor presidente del Club Social y Deportivo Huaico Hondo, C.P. Ramón Rodríguez participa con dolor el fallecimiento del hermano de la Cont. Luisa Castillo colaboradora de nuestra Casa.

CASTILLO, FERNANDO RAMÓN DANIEL Dr. (q.e.p.d) Falleció el 23/12/16|. C.P. Ramón Rodríguez participa con dolor la partida hacia la Casa del Padre del hermano de su amiga Cont. Luisa Castillo. Ruega oraciones por su alma.

CASTILLO, FERNANDO RAMÓN DANIEL Dr. (q.e.p.d) Falleció el 23/12/16|. Tus amigos Kuky, Tito Torres y flia. participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CASTILLO, FERNANDO RAMÓN DANIEL DR. (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/16|. Amigos de su Sra. madre Rosita de Castillo; Oliva Pécora, Nena Marcos, Chabela Suárez, Pedro Zalazar, Negrita Villagrán, Vicente Pécora, Alicia Fernández, Silvia Cubas, participan con profu ndo dolor su fallecimiento. Acompañan a sus fliares. elevando oraciones en su memoria.

CASTILLO, FERNANDO RAMÓN DANIEL Dr. (q.e.p.d) Falleció el 23/12/16|. "Yo pongo mi esperanza en ti Señor y confío en tu palabra". Mario B. Salto, Ana María Seijas e hijos participan con gran pesar el fallecimiento de su sobrino y acompañan en su dolor a su querida madre Rosa y hermanos. Que el Señor le dé el descanso eterno y brille para él la luz que no tiene fin.

CASTILLO, FERNANDO RAMÓN DANIEL Dr. (q.e.p.d) Falleció el 23/12/16|. Se fue una excelente persona. Acompañamos en el dolor a toda su flia. participa su fallecimiento Virginia Stiepanich y flia, Zulma Frias y flia. Ruegan oraciones en su memoria.

CASTILLO, FERNANDO RAMÓN DANIEL Dr. (q.e.p.d) Falleció el 23/12/16|. Hilda Isabel Comán de Gerez; Oscar Gerez, Daniel Gerez y Adriana Gerez de Frías participan con profundo dolor su partida.

GALVÁN DE MANZUR, AMALÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/16|. Su esposo Héctor Manzur, sus hijos: Cecilia, Silvia y Mauricio, sus hijos pol.: Ricardo y Natalia, y nietos, part. con profundo dolor su fallec. y sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GALVÁN DE MANZUR, AMALÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/16|. Su hermano Carlos Mario Galván, cuñada Silvia Basbús de Galván, hijas Sandra R., Valeria I., Fabiana y flias. lamentan con profundo dolor su partida, con la esperanza del reencuentro. Ruegan oraciones en su memoria.

GALVÁN DE MANZUR, AMALÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/16|. "No perdimos a nadie Mary simplemente se adelantó, allí nos encontraremos todos. Además lo mejor de ella el amor sigue en nuestros corazones". Su hermano Eduardo Mauricio Galván su esposa Susana y sus hijos Hernán, Marcos y Gonzalo participan con dolor y acompañan a Héctor a Cecilia , Silvia y Mauricio y toda su flia. en tan doloroso momento.

GALVÁN DE MANZUR, AMALÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/16|. Sus primos Miguel Armando Sánchez y Silvia Margarita Ruiz, sus hijas Maria Virginia y Maria Emilia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. que brille para ella la luz que no tiene fin.

GALVÁN DE MANZUR, AMALÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/16|. Sus tíos Juan Pablo Ruiz y Margarita Galván de Ruiz, sus primos Liliana, Analia y Silvia Ruiz y Miguel A. Sánchez, y respectivas flias. participan con profundo dolor la partida de nuestra querida Mary y acompañan a sus fliares. en este difícil momento, elevan oraciones al Altísimo en su memoria.

GALVÁN DE MANZUR, AMALÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/16|. Su prima Hetty Pacheco y María del Carmen Botterón participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Mary, una gran luchadora. Ruegan oraciones en su memoria.

GALVÁN DE MANZUR, AMALÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/16|. Su tía Marta Ledesma de Galván, sus hijos Gabriel Pío y María Silvia Isorni, María Marta y María Cira Galván, su nieto Gabriel Santiago, María Eugenia y María Cecilia Galván participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Mary y acompañan en este difícil momento a su querida flia.

GALVÁN DE MANZUR, AMALÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/16|. Marta Sialle de Gauna y sus hijos Carolina, Juan José, Florencia y respectivas flias., lamentan el fallecimiento de la muy querida Mary y acompañan a sus primos Héctor, Cesi, Silvia y Mauricio.

GALVÁN DE MANZUR, AMALÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/16|. Esther Mínguez de Azar, Rosbel Alejandro Azar, Luis Vicente Azar y familia y Hugo José Azar y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GALVÁN DE MANZUR, AMALÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/16|. Familia Atías, participa con pesar su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

GALVÁN DE MANZUR, AMALÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/16|. "A ti Señor levanto mi alma. Dios mío en Ti confío". Alberto Sialle, Lucía Coronel e hijos Martín, Alfredo y José Sialle y sus respectivas flias., participan con profundo dolor el fallecimiento de su muy querida amiga Mary. Ya estas junto al Señor, descansa en paz amiga.

GALVÁN DE MANZUR, AMALÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/16|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Mario Jiménez y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su compañera Silvia y la acompañan en su pesar. Elevan oraciones en su memoria.

GALVÁN DE MANZUR, AMALÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/16|. Siempre te recordaremos con cariño. Graciela Sauad y familia, Norma Sauad y familia, Eduardo Sauad, Sara Sauad y familia Adriana Sauad y familia acompañan a su familia en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

GALVÁN DE MANZUR, AMALÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/16|. Anita Sialle, Vicente Sayago y familia acompañan a su primo Héctor y familia. Elevan oraciones en su memoria.

GALVÁN DE MANZUR, AMALÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/16|. Querida tía siempre viviras en nuestro corazón. Tu sobrina Fabiana Galván y su esposo Ariel Otrera y sus hijos Matías y Camila participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones een su memoria.

GALVÁN DE MANZUR, AMALÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/16|. Silvia Tahhan, sus hijas María Fernanda y Florent, Marcela y Nicolás participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria y acompañan a su flia. en este difícil momento.

GALVÁN DE MANZUR, AMALÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/16|. Sara Beatriz Manzur, Pablo, Daniel, Miguel y Martha Elena y flias. participan con profundo dolor el fallecimiento de su amada cuñada y tía Mary, Te llevaremos siempre en nuestros corazones.

GALVÁN DE MANZUR, AMALÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/16|. Esteban Daniel Karam, Martha Elena de la Cruz de Karam y sus hijos Valentina y Facundo participan con profundo dolor el fallecimiento de su amada tía Mary. Esperando su eterno descanso y el reencuentro en Dios.

GALVÁN DE MANZUR, AMALÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/16|. Rolo Numa y flia. participan con profundo dolor el fallecimiento de la esposa de su primo Héctor y flia. Ruegan oraciones en su memoria.

GALVÁN DE MANZUR, AMALÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/16|. Aldo Sialle y Mamily Avido de Sialle, sus hijos y respectivas flias. participan con p rofu ndo dolor su faallecimiento y acompañan con caariño a su flia. en estos momentos de dolor. Elevan oraaciones por su eterno descanso.

GALVÁN DE MANZUR, AMALÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/16|. Emilce Avido participa con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a su flia. en estos momentos de dolor. Elevan oraciones por su eterno descanso.

GALVÁN DE MANZUR, AMALÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/16|. Participan con dolor y acompañan a Héctor y su flia., sus amigos Fernando Postigo y Marta Luñiz, Matías y Adriana, Luisina y Andrés, Virginia y Gabriel. Elevan oraciones en su memoria.

GALVÁN DE MANZUR, AMALÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/16|. Las amigas de su hija Cecilia; Mirna Canata, Maitena Elua, Josefina Mansilla, Marta Rivas Jordán, Silvia Agüero, Silvia Gutiérrez, Fabiola Moreno, Romina Frediani, Eugenia Areal, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones.

GALVÁN DE MANZUR, AMALÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/16|. Marcelo Tahhan, su esposa Mirna Canata, sus hijas Elena y Josefina participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones.

GALVÁN DE MANZUR, AMALÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/16|. Carlos Barquín, Cecilia Llapur y sus hijos Nicolás y Gonzalo acompañan a Agustina y su flia. en tan dolorso momento.

GALVÁN DE MANZUR, AMALÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/16|. Carlos Tahhan, Dolores Segura y flia. participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GALVÁN DE MANZUR, AMALÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/16|. Sus consuegros Ricardo Tahhan y Mirta participan con pesar lamentable pérdida y acompañan a Héctor y sus hijos en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

GALVÁN DE MANZUR, AMALÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/16|. Marcelo Curi flia. participa el fallecimiento de la madre de su amigo Mauricio.

GALVÁN DE MANZUR, AMALÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/16|. Victor Amado participa con profundo dolor el fallecimiento de Mary y acompaña al amigo Héctor en este díficil momento. Ruega oraciones en su memoria.

GALVÁN DE MANZUR, AMALÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/16|. Jorge Zahorski y flia. participa el fallecimiento de la madre de ssu amigo Mauricio.

GALVÁN DE MANZUR, AMALÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/16|. Luis, Mario, Ernesto Milet y sus respectivas flias. participan con dolor el fallecimiento de su prima Mary.

GALVÁN DE MANZUR, AMALÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/16|. Víctor Numa, su esposa Sofía Durán, Carlos Jorge, Víctor Roberto y Pini, sobrinos nietos Iván, Julio y Valentina participan con profundo dolor el fallecimiento de la tía Mary.

GALVÁN DE MANZUR, AMALÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/16|. Greta Chequer y María de los Ángeles Menini participan su fallecimiento.

GALVÁN DE MANZUR, AMALÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/16|. Los amigos de Mary y su esposo Héctor, Cristina Basbús de Casis, Juan Elias Casis, y su hijo Hugo Alberto Casis, Dr. Victor Miguel Basbus (a), e hijos despiden a la amigo con inmenso cariño y dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

GALVÁN DE MANZUR, AMALÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/16|. Tía te despedimos con mucho dolor y acompañamos a su flia. Héctor, Ceci, Silvia y Mauri, tu sobrina Valeria Galván y esposo Gustavo Guzmán e hijas Emilia y Ana Paula.

GALVÁN DE MANZUR, AMALÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/16|. Querida hermana, a pesar que hoy nos dejas fisicamente, jamás podremos olvidarte. Dejas un gran vacío, pero también hermosos recuerdos. Quique, Reina y tus sobrinos Fernando, Maria Noel y Agustina.

GALVÁN DE MANZUR, AMALÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/16|. Acompañan a su flia. sus amigos que la extrañarán, elevan oraciones en su memoria. Viviana Chequer, José, Virgi y Nazareno Ávila, Luciana Greta.

GALVÁN DE MANZUR, AMALÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/16|. Roxana Corvalán y flia. participa con dolor el fallecimiento de la mamá de sus amigas, Cecilia y Silvia y acompañan a la flia. en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

GALVÁN DE MANZUR, AMALÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/16|. Participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestra amiga Mary; Luis Dario Elias, Beatriz Argañaraz. Ruegan oraciones en su memoria.

GALVÁN DE MANZUR, AMALÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/16|. "Que el Señor te reciba en sus brazos y te de la paz eterna". Santiago Tahhan, Maria Gabriela Oliva y flia. participan su fallecimiento y acompañan a su flia. en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

GALVÁN DE MANZUR, AMALÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/16|. Sebastián Juri, su esposa e hijos participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su amigo de la infancia Mauricio y demás familiares. Elevan oraciones en su memoria.

GALVÁN DE MANZUR, AMALÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/16|. Ramiro Chedid y familia acompañan con profundo dolor a su amigo Mauricio y demás familiares en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

GALVÁN DE MANZUR, AMALÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/16|. "Nos hacemos uno en oración pidiendo por su eterno descanso". Los amigos de Ceci; Ricardo y Mónica, Orlando y Marybé, Carlos y Betina participan con profundo dolor su partida y brille para Amalia la luz que no tiene fin.

GALVÁN DE MANZUR, AMALÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/16|. Querida Mary, no te fuiste, tan solo caminas un poquito más allá. Hablaremos sin escucharnos o quizá, sin saberlo, nos respondamos. Tan solo te adelantaste, tan solo caminas un poquito más allá. No alcancé a decirte adiós, aunque ya nos habíamos despedido. No te olvides de mí estando allá arriba. Recuerda que no te fuiste, tan solo caminas un poquito más allá. Tu amiga María Silvia Collado, sus padres Cacho y Norma participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Héctor, Ceci, Silvia, Mauricio y sus respectivas familias en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

GODOY, ALVARO EZEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/16|. Su madre Nélida Godoy, sus hermanos Marta, Eduardo, Paola, Pamela, tíos, sobrinos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 11 en el cementerio de Vuelta la Barranca. Servicio realizado por COCHERÍA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

GOROSTIAGA, VIVIANA ELIZABET (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/16|. Su madre Rosa del Valle de Gorostiaga, sus hermanas del corazón Sandra Vera y Patricia Anrriguez, sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio La Piedad. Casa de duelo Av. Rivadavia 323 (SV). EMPRESA SANTIAGO.

HERRERA, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/16|. Sus hijos: Andrea, Emma, Florencia, José, Alma y Mateo, sus hijos pol.: Cecilio Ibáñez y Pablo Acosta, sus nietos: Santino, Mateo y Matilda, part. con profundo dolor, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

HERRERA, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/16|. Su padre José Luis y sus hermanos Lalo y Mónica participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

HERRERA, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/16|. Su hermano Lalo, su hermana política Sumi Cardoso y sus sobrinos Ignacio, Mariano y Agustina participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

HERRERA, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/16|. Su hermana Mónica, su hermano político Raúl Lami y sus sobrinos Ramiro, Facundo y Abril participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

HERRERA, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/16|. Su tía Teresa Fino, tus primos Miguel, Cecilia, Graciela y Cristian, sobrinos Guido, Matías, Micaela, Anita, y Augusto participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia., en tan doloroso momento.

HERRERA, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/16|. Su tía Amanda Herrera, sus primos Koky, Héctor Daniel, Fernanda y respectivas flias. acompañan en el dolor a toda su flia. y ruegan por el eterno descanso de su alma.

HERRERA, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/16|. En vida fuiste ejemplo de lucha, de noble amistad, hoy descansas junto a Dios en su morada. Tus amigos de promoción Mecánica 85/86 nunca te olvidaremos; Flaco Pilán, Pichón, Pepo, Legui, Riki, Kike, Uralo, Hugo Coria, Abel, Rosco, Burro, Angi, Loro, Cala, Negro Sánchez, Flaco Paz, Mudo Trejo, Mono, Chiqui, Ruffa, Mudo Sell, Lito, Cuchara, y Chucula participan con profundo dolor su partida.

HERRERA, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/16|. Seba Díaz, Pacha y flias., participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a su flia., en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

HERRERA, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/16|. Myrtha y Myrna Agüero y María Fernanda Riaño Agüero participan su fallecimiento y acompañan a su padre, hermanos y demás fliares., en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

HERRERA, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/16|. Jorge Omar Boglione participa con profundo dolor su fallecimiento. Acompaña a su flia., en este difícil momento y ruega oraciones en su memoria.

HERRERA, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/16|. Colorado Cardoso y Queri de Cardoso participan con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

HERRERA, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/16|. Marga, Olga y Marina Abdelnur participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de Lalo. Elevan oraciones en su memoria.

HERRERA, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/16|. Fernando Angelet y familia participan con mucho dolor el fallecimiento de su querido amigo "Pico" y acompañan a su familia. Elevan oraciones en su memoria.

HERRERA, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/16|. Fernando Morellini y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

HERRERA, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/16|. Personal de O´Globo Megacotillón y los Envases SRL participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

HERRERA, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/16|. " Yo soy la resurrección y la vida, quien cree en mi aunque muera vivirá y todo el que cree no morirá jamas". Sus amigos Rodhy y Edith Lescano Núñez e hijas, participan su fallecimiento.

HERRERA, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/16|. Chichí Carbonel, su esposa Beba Navarro, sus hijos Berny, Carlos y Pablo y familia participan con dolor su fallecimiento acompañan el pesar de sus familiares, especialmente el de su padre, nuestro amigo Pico y elevan oraciones por el descanso de su alma.

HERRERA, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/16|. El cielo se ganó una estrella más. Hasta siempre campeón! Daniel Vera y sus hijas Agustina y Virgina participan con profundo dolor el fallecimiento del querido amigo Pico. Ruegan oraciones en su memoria.

HERRERA, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/16|. Su entrañable amiga Sandy, sus hijos y nietos participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Pico y que Dios lo tenga en la gloria.

HERRERA, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/16|. Los amigos de su tía Tere de Uequín: Estanislao Kozlowski, su esposa Sara Inés Anelli, sus hijos Daniel y Sole; Viviana y Gonzalo; Yeyé y Gustavo; Ariel y Florencia participan con gran pesar su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

JUÁREZ, DAVID ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/16|. Sus hijos Sofía y Lorena, sus padres Lucio Juárez y María Carranza, sus hermanos Pamela, Mónica, Lucio y Jesús participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio El Dean a las 9. Casa de duelo Cte. Espora s/nº Bº Aeropuerto. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

LEDESMA, BEATRIZ MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/16|. Su hermana polit. Lilia Chazarreta, sus hijos Raimundo Antonio, Dolores, sus sobrinos nietos Bauti y Sol y demás familiares participan su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

LÓPEZ, RICARDO ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/16|. Su esposa Olga Coria, sus hijos Tamara, Fátima, Yesica, Ricardo, Mainea, Yenifer, Cristian, Alejandro, Marisol, hermanos y demas familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el Cementerio El Zanjon. Servicio realizado por COCHERÍA NORTE La Plata 162 tel 4219787.

MARTINENGO, VANESA ROMINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/16|. Sus padres Sandra Mattar y Luis Martinengo, su hijo Gabriel, sus hermanos Florencia, Ingrid, Marianela, Victoria y Thiago Martinengo demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio del Zanjón ayer. SEPELIO SANTIAGO.

SERRANO, RICARDO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció en Nueva York el 22/12/16|. Sus tíos Luis Alfredo Serrano y Amalia Gómez, sus primos Carmen Serrano y familia; Luis Alfredo y familia participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SERRANO, RICARDO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció en Nueva York el 22/12/16|. Susana Maurelli y Raúl García Gorostiaga acompañan a su mamá Pelada y a sus hermanos y respectivas familias con dolor a su inesperada partida.

SERRANO, RICARDO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció en Nueva York el 22/12/16|. Miguel Ángel y Ariel Cantos y sus respectivas familias acompañan a Pelada y hermanos. Ruegan oraciones en su memoria.

SERRANO, RICARDO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció en Nueva York el 22/12/16|. Florinda de Reynoso, sus hijas Stela y Marilin Reynoso participan con profundo dolor su fallecimiento y nos unimos al dolor de su madre, hermanos, primos y demás familiares. Oramos en su memoria.

SERRANO, RICARDO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció en Nueva York el 22/12/16|. Los ex compañeros de 5º Año 2º Division, promocion 1975, de la Escuela Nacional de Comercio Antenor Ferreyra participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Ricardo y acompañan en este difícil momento a su mamá y hnos. Elevan oraaciones een su memoria.

SOSA, ANTONIO GUMERCINDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/16|. Sus hijos Antonio, Stella, Silvina, N. pol. Leonardo, Herrera, nietos Fernando, Gonzalo, Máximo, Lucas, Part. su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio de Loreto. SERV. IOSEP. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

ZEBALLOS, ELENA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/16|. Humberto A. Herrera, su esposa Maria C. Tévez, sus hijos Sebastián, Juan P., Maria del P., y Maria Florencia Herrera acompañan en estos momentos de dolor a sus hijos y flias., la partida hacia el Reino de los Cielos a su querida vecina. Que Dios la tenga en la Gloria eterna.

Invitación a Misa

ÁLVAREZ ORELLANA, CARLOS RAMÓN Pbro. (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/15|. Sus hermanos Manuel, Héctor y María de los Ángeles, hermanos políticos, sobrinos y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Pquia. San José del Bº Belgrano.

GEREZ ROXANA DEL CARMEN (q,e p.d.) Falleció el 16/12/16|. Su esposo César, sus hijos Priscila, Geremías y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20,30 en su honor en la Iglesia Catedral Basilica al cumplirse nueve días de su fallecimiento para rogar por su eterno descanso.

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

JAIMEZ DE GONZÁLEZ, MYRIAN ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/14|. ¿Quién dijo que las personas que van al cielo mueren? Al contrario, ellos comienzan a vivir verdaderamente. Recordarte en estas fechas hace que mi corazón tiemble pues todos los recuerdos a tu lado fueron especiales y llenaste mis días de una gran felicidad. Estoy seguro que estás descansando en un lugar lejano, tranquilo y distante y desde allí puedes vernos. Gracias madre por todo lo que hiciste por nosotros, te queremos y te guardamos en nuestra memoria para siempre. Su esposo Pedro, sus hijos Mónica, José, Mariana, Nora, Ana, Jodrge, Natalia, Noelia, Gonzalo, sus adorados nietos, sus hermanas Carmen, Guillerma y Aurora.

ROMERO SORIA, GASTÓN ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/96|. Pensar que hoy cumplirías 28 años y hace 20 años que Dios decidió llevarte; parece que fue ayer. El primer nieto, eras el niño mimado, el angelito más lindo de toda la familia, desde entonces no tenemos paz: y que Dios nos perdone, que hoy 24 de diciembre todos los ángeles ¡¡te cantarán el Cumple!! Nosotros desde aquí también, mi ángel, mi amor, siempre estarás en mi corazón y mi mente... Tu abuelita Blanca Juárez, tus papitos y Gastón Romero y Nélida Soria; tu hermana Fiama, tíos y primitos.

Responsos

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

GARAY, ÁNGEL VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/16|. El equipo de trabajo del Centro de Actividades Infantiles (CAI) de la Escuela Nº 1220 Paul P. Harris del barrio Las Américas, participan con profunda congoja su fallecimiento y acompañan nuestro amigo y compañero Rodrigo Acuña en el dolor elevando oraciones en su memoria y por la pronta y cristiana resignación de sus seres queridos.

GUZMÁN, ENRIQUE (Toto) (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/16|. Su esposa Gladys Infante, hijos María Belén y María Lorena h. pol. Fausto Arias, nieta Liza participan su fallecimiento y que sus restos serán inhumados a las 11 en el cementerio Jardín del Sol. C. de duelo Belgrano 532 SV. SERVICIO IOSEP ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

GUZMÁN, ENRIQUE (Toto) (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/16|. Su sobrino político Pepe Nieva y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GUZMÁN, ENRIQUE (Toto) (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/16|. Su sobrino político Manuel Nieva y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GUZMÁN, ENRIQUE (Toto) (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/16|. Sus sobrinos Daniel, Claudia, Alejandra, Karina y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GUZMÁN, ENRIQUE (Toto) (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/16|. Su cuñada Lola, sus sobrinos Fernando y Carola, y Keka participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

JAIMES, SAÚL EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/16|. Sus primos Oreste Pereyra, María Esther Jiménez, sobrinos participan con dolor a quien hizo un culto de la amistad. Que Dios lo reciba en su seno, rogamos oraciones a su memoria.

JAIMES, SAÚL EDUARDO (Quique) (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/16|. "Que el Señor todo misericordioso lo reciba con sus brazos abiertos". Sus sobrinos Ana M. Pereyra, Mariana y Gabriel Castañares participan con profundo dolor y ruegan oraciones en su memoria.

SANDEZ, VÍCTOR OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/16|. Su esposa Mónica Iñíguez, hijos Víctor Rolando y Rita, nieto Santi, hermanos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Clodomira. SEPELIO SANTIAGO.

Invitación a Misa

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

DÍAZ VDA. DE FIAD, NÉLIDA NATIVIDAD (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/16|. Sus sobrinos Beky, Rubén, y Jorge Fiad y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos y demás familiares en el dolor. Elevamos oraciones por el descanso de su alma.Loreto.

GARAY, ÁNGEL VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/16|. El equipo de trabajo del Centro de Actividades Infantiles (CAI) de la Escuela Nº 1220 Paul P. Harris del barrio Las Américas, participan con profunda congoja su fallecimiento y acompañan nuestro amigo y compañero Rodrigo Acuña en el dolor elevando oraciones en su memoria y por la pronta y cristiana resignación de sus seres queridos.

SALVATIERRA, MANUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/16|. Sus hermanos María y Mario Salvatierra, sus sobrinos y demás familiares participan de su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cement. de Beltrán. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.