“Lo ideal es continuar con un plan alimentario después de las fiestas de fin de año”

Hoy 00:11 - Lo ideal es hacer las cuatro comidas principales (desayuno, almuerzo, merienda y cena) para no caer en los excesos en estas reuniones de fin de año. También debemos incorporar dos colaciones en el caso que sea necesario, que ayuda a llegar con menos hambre a la cena de fin de año. Debemos tratar de hacer un buen desayuno, con lácteos descremados, cereales integrales, queso untable descremado. En la media mañana puede ser una colación, como una fruta o un vaso de yogurt descremado con cereales. El almuerzo también debe ser liviano, porque sabemos que a la noche algún desorden alimentario haremos; por lo que se recomienda, una ensalada con una porción de carnes magras. Hay que tratar que las formas de preparar las carnes y verduras sean al horno, asadas; y debemos evitar las frituras y salteados que nos incorporan calorías extras a las dietas. Para la cena de fin de año podemos incorporar frutas y verduras; tratar de no tener muchas opciones de comidas porque eso lleva querer probar de todo. Recomendamos colocar dos platos de carne (pollo y cerdo), ensaladas, tres guarniciones. En cuanto a las bebidas deben ser agua, con o sin gas, limonadas caseras; que el alcohol sea para el brindis y siempre medido. En la mesa dulce podemos poner dos opciones, como las frutas secas, para que no tengamos tanta variedad y no nos tentemos. Tratemos que las fiestas no se centren en la comida y hacer actividades, como juegos con los chicos, karaoke o baile… para que todo no gire en torno a la comida. Se debe cocinar lo justo, para que no estemos toda la semana comiendo lo que quedó. Entonces al siguiente día nos vemos en la obligación de comer algo más liviano. Es fundamental también la hidratación, que son dos litros de agua u ocho vasos durante el día. Estamos en un clima muy caluroso y es muy importante estar hidratados durante todo el día, mucho más si se hace deporte. Para aumentar la prevención y no caer en atracones hay que organizar el menú de fin de con los invitados, para prever la cantidad de comida que se va a preparar. Lo ideal es continuar con un plan alimentario después de las fiestas de fin de año para mejorar el estilo de vida. Es decir, que se transforme en un hábito que uno vaya adquiriendo de a poco. Para ello recomendamos aumentar el consumo de lácteos, frutas y verduras estacionales son más accesibles; comer carnes magras, evitar las duras. Tenemos que aprovechar y consumir licuados con agua y edulcorante, si es que uno está fuera de la casa y no sabe si en el bar utilizarán leche descremada, por ejemplo. Es fundamental que se realice actividad física, porque cuanto más te mueves más calorías gastas.