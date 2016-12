Hoy 00:14 - Prevenir los accidentes es una cuestión cultural. En las fiestas se trata de estar en familia, que el adulto no se tiente con el exceso de comida y bebid a , p o r q u e luego le dan la oportunidad a los jóvenes de salir en motos o autos y después tenemos que lamentar un accidente y al año que viene quizás haya una silla vacía. Para nosotros es una fiesta muy cara, no sólo por la accidentología de tránsito vial, sino por los accidentes por la pirotecnia, por excesos de comidas y bebidas que descompensan a la gente con patologías previas, como diabetes o hipertensión. El exceso de alegría lleva a estos eventos y por eso debemos estar en alerta, precavidos, para que nuestra eficacia y eficiencia sean lo óptimo. Y no nos referimos a estas situaciones sólo en Navidad, que es mucho más familiar, sino a todos los eventos por la despedida de año. Todo esto nos lleva a mucha más prevención, porque sabemos que en las fiestas hay mucho más exceso. Los chicos no salen tanto en Navidad a reunirse pero sí para Año Nuevo, ya que se reúnen en fincas, en las que no son totalmente controladas. El Sease tiene todos los operativos en todas las rutas, pero no alcanza. Tenemos también trabajando a la Policía, Defensa Civil, Calidad de Vida… tenemos todas las armas para una vez que se haya producido algún hecho. Lo único que tenemos de prevención es nuestra conciencia como padres y como familia. ASISTENCIAS En esta época, las asistencias comienzan después de las madrugadas; y por la mañana depende de la climatología. Como hay aglomeración en el microcentro por las compras, hay caídas, descompensaciones y golpes de calor. Todo paciente tiene una historia clínica previa, que puede ser diabetes o hipertensión, y el calor lo deshidrata; la salida y entrada al calor en diferentes lugares hace que el cuerpo no resista. Después de las 18 horas cuando el sol ya hizo estragos, el organismo no resiste todo el batacazo de comidas y bebidas de la cena de Navidad o fin de año. Entonces, la idea es lograr la compensación interna metabólica. Con el agua podemos llegar a compensar un poco, pero hay que tener en cuenta que con el agua la alcoholemia no disminuye. La descompensación no sólo puede ser por los desórdenes alimentarios o el calor, sino también por la pérdida de la cadena de frío de los alimentos, porque se van a fincas o pasar el día en el río y allí no hay sombras ni calidad de atención adecuadas. La recuperación depende de cada persona, porque si además de la descompensación por el exceso de comida y bebida se sufre de golpe de calor (jaqueca, gastroenteritis, deshidratación, etc.) no es fácil la recuperación porque hasta se puede necesitar de una internación. Todo depende del exceso y del organismo de cada persona. Hay que remarcar que los comas alcohólicos existen en los jóvenes, sobre todo en las mujeres. Un chico que está desvanecido, con náuseas o vómitos, porque ha bebido mucho no es que está en coma alcohólico, porque reacciona; entonces es un exceso de bebida. El coma alcohólico existe y sí se lo ve en el Hospital Regional, entran todos los sábados o domingos a la madrugada. Para todo esto tenemos las guardias diarias y las pasivas para asistir a la gente. Nosotros tenemos el promedio de 12 minutos, estando en Capital, de llegar a la asistencia, que a veces se hace 30 minutos como mínimo para llegar a otras localidades. Es amplio el territorio que está cubriendo el Sease y por eso que queremos conformar la red de asistencia con el CIS Banda, por la rapidez del servicio. Todos sabemos que si estamos a los 45 minutos en un lugar para salvar una vida, la vida será salvada o las consecuencias van a ser menores. Esa es la idea que tenemos y llevarla a cabo será paulatinamente.