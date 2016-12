Hoy 00:16 - Fin de año es una época muy sentida en cuanto a las urgencias oftalmológicas. Es una época pico porque los ojos quedan muy expuestos a todo lo que significa la pólvora, los cohetes, los tapones, los corchos. Y hay que tener cuidado sobre todo con los niños. Es muy importante la prevención o qué hacer en el caso de que se sufra un accidente en los ojos. Es fundamental tenerlos en cuenta. El ojo es nuestra conexión de nuestro cerebro con el mundo. Tiene una carcasa de protección que es la órbita, pero a su vez es una serie de cámaras que nosotros debemos cuidarlas porque si alcanzamos a cerrar los párpados, que son los primeros que nos van a proteger, van a ir directamente al órgano de la visión, que puede ser la córnea, o un golpe puede producir además que se rompa el globo con lo grave que esto significa. Pero lo primero que debemos saber cuando hay un accidente a nivel ocular es si el ojo está abierto o cerrado. Entonces, tendríamos que separar el acci - dente cuando el ojo está cerrado y cuando está abierto. Cuando el ojo está cerrado se pueden producir quemaduras, lesiones de párpado, quemadura de córnea, que se deben a di s t intos motivos. Pero si el ojo est á abierto no hay que intentar nada, directamente ir a la consulta de urgencia, porque la lesión en ojo abierto es una urgencia. Si el ojo está cerrado se lo debe tapar con una pomada, lavar profundamente para que lo que haya llegado sea sacado, taparlo, porque el párpado, con un movimiento involuntario va a agravar la lesión, o bien profundizar si hay un cue rpo extraño o hará que quede más inserta en el ojo, porque en los ojos tenemos los s a c o s , q u e son unos huequi tos que t e - nemos al rededor del globo y en donde se alojan las cosas que pueden haber quedado. Lo primero que hay que hacer es mirarlo al ojo, y si el ojo está abierto, no tocarlo; y si está cerrado, y vemos que no hay pérdida de sangre ni de líquido, y que anatómicamente esté entero, hay que taparlo con una gasa, una cinta y concurrir a la consulta. No hay que usar aceite. Es común esto en la gente, pero no lo deben hacer porque el aceite produce una capa oleosa que no permite que la lágrima saque o expulse lo que tiene el ojo. Hay que lavar con solución fisiológica o agua. QUÉ HACER A los niños no hay que dejarlos solos, hay que acompañarlos y jugar con ellos de tal forma que disminuya el riesgo de que el niño, al estar solo, no sepa cómo hacer para prender la pi rotecnia. Es un tiempo de familia, y la única prevención es hacerlo juntos, y de tal forma cuidarlos porque hay que tomar conciencia de que se está jugando con pólvora, con elementos nocivos que van a hacer daño en cualquier parte del cuerpo. Creo que más allá de prevenir, creo que estamos preparados como hospital, pero no dejemos que nada opaque la alegría de estas fiestas. Se pueden presentar heridas en el párpado, una herida traumática por el tapón de la sidra con una hipema ocular, o bien un corte, lo que obligará a que haya que suturarlo. Estos suceden porque rebota en la parte ósea y eso provoca el corte. Eso lo sabremos cuando abramos el ojo y lo veamos. El ojo tomado rápidamente puede ser salvado; el tiempo que pasa entre la lesión y la asistencia determinará la complicación o la salvación del ojo. Además pueden producirse úlceras, que es una lesión en donde se ha lastimado la córnea y obliga a tratamientos especiales. BALANCE Veo que fue creciendo la concientización sobre la salud de la visión. Hoy en las escuelas piden certificados de visión, algo que antes no ocurría. Nosotros aprendemos a ver, viendo. Entonces, el niño que no puede ver bien y que esta situación es ignorada por los padres, lógicamente queda sin estimular la visión. El ojo es una parte del cerebro, nosot ros vemos con el cerebro. El ojo es el que toma la imagen y a través del nervio óptico se va a conectar con el cerebro. Es algo fundamental porque es la forma en que nosotros nos conectamos con el mundo