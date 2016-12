Masacró a cuatro familiares de su ex novia al discutir por hijos

26/12/2016 -

Horas previas a Navidad, Marcos Feruglio, de 25 años, mató a su ex suegro, a una hija adolescente del hombre, a la madre de la chica y al novio de la mujer en Sauce Viejo, cerca de la capital santafesina. Todos fueron atacados a puñaladas en un departamento de barrio Sur. La ex pareja del homicida, una joven de 20 años, resultó herida junto con una mujer. Una vecina del 8º piso del edificio ubicado en 25 de Mayo 1641, advirtió la situación que se estaba dando en el departamento contiguo y llamó al 911. Policías que estaban en la zona llegaron al lugar y se encontraron con la dramática escena del crimen. La causa de los asesinatos habría sido una discusión de hace unos días con su ex. Ella, que está internada y tiene 20 años, le había dicho que no autorizaría que los hijos de ambos pasaran la Nochebuena con él. Según la investigación, Feruglio ingresó al departamento de la joven que fue su pareja y con la que tiene tres hijos en común. Hipótesis En ese momento se produjo una áspera discusión verbal y luego el joven asesinó a puñaladas al padre de la mujer, Gustavo Dusso de 45 años. Después atacó a la hija adolescente del hombre, Camila Dusso de 15 años, a quien también mató. Finalmente hirió a su ex pareja de 20 años y a otra mujer, María Noelia Huss de 31 años, quien también se encontraba en el domicilio y sería pareja del fallecido. Ambas fueron asistidas por el servicio de Emergencia y la segunda, derivada al Cullen. El joven está detenido, y el cuchillo que empleó para cometer los asesinatos fue incautado. La causa quedó a cargo de los fiscales de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación, Cristina Ferraro y Jorge Nessier.