Retener a Alario es la cuestión en River

Fotos GOLEADOR. El delantero Lucas Alario está en la mira del París Saint Germain que ofrecería varios millones de dólares para sumarlo a su plantel.

26/12/2016 -

River Plate viene de conquistar hace poco la Copa Argentina que le permitió quedarse con un cupo para la próxima edición de la Copa Libertadores de América, pero ahora las mayores preocupaciones de la dirigencia de la entidad de Núñez pasa por resolver algunas cuestiones que serán clave para el futuro del equipo que seguirá dirigiendo el entrenador Marcelo Gallardo.

En los últimos días, por los pasillos del estadio Monumental comenzaron a surgir algunos nombres de los jugadores que podrían dejar la entidad para ir por nuevos desafíos.

¿Lucas Alario será uno de ellos?, "Si llega una buena oferta del exterior, se va", reconoció su representante como dando señales de que el goleador de los millonarios no tendría inconvenientes en rescindir su contrato con River Plate para probar suerte sobre todo en Europa.

El club que lo tiene en la mira es el París Saint Germain que estaría dispuesto a pagar 12.000.000 de dólares para adquirir su pase.

El presidente de River, Rodolfo D’Onofrio ya anticipó que el que quiera llevarse al jugador de 24 años tendrá que pagar 18 millones de euros para romper la cláusula del contrato.

Otro que está en carpeta y que está siendo visto con buenos ojos, sobre todo por el mercador chino, es el volante Leonardo Ponzio.

No obstante, todo parece indicar que el capitán de los millonarios renovará su contrato por lo que los deseos de los chinos de llevarse a un jugador de dilatada trayectoria quedaría sin efecto.

Al igual que Ponzio, el uruguayo Camilo Mayada debe dialogar para alcanzar la renovación de su vínculo aunque hay ofertas tentadoras que podrían hacerlo emigrar. El Flamengo de Brasil podría poner 2 millones de dólares por el 50% de su ficha para contratarlo. También suena en Peñarol de Uruguay.

Con poco espacio dentro del plantel, el ecuatoriano Abel Casquete tiene todo acordado para ser transferido a préstamo al Barcelona de Guayaquil por una temporada.

El mediocampista de 19 años apenas suma tres partidos oficiales.

Cabe destacar que Andrés D’Alessandro inició el éxodo, tras finalizar su cesión en el club y retornar al Inter de Porto Alegre, entidad que es dueña de su ficha.

"River hará todo el esfuerzo posible por mantener el plantel", aseguró D’Onofrio en los últimos días. Este panorama beneficia notablemente su intención.

¿Vuelve Rojas?

Por el lado de las posibles incorporaciones, el que se mostró interesado en volver es el volante Ariel Rojas. El "Chino" no está muy cómodo en Cruz Azul de México y cuando le preguntaron sobre si aceptaría regresar a la entidad de Núñez, no dudó en afirmar que es "una posibilidad".

"El club (por Cruz Azul de México) sacó una lista en la que yo estaba transferible, pero hasta el momento nadie me dijo nada. El tema de volver, en caso de que a River le interese, es una posibilidad", explicó, en diálogo con Fox Sports Radio.

Rojas conversaría con Marcelo Gallardo porque quedó una buena relación.

"Siempre me dijo te voy a evaluar estrictamente por lo deportivo. Cuando me vio bien, jugué; cuando no, no. Soy agradecido por cómo se manejó conmigo en un momento complicado, donde quizás otro técnico hubiese optado por no ponerme", expresó el jugador que además jugó en Godoy Cruz de Mendoza antes de partir a tierras aztecas.