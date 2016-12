La variación de reservas del BCRA hasta el tercer trimestre es positiva

Fotos TENDENCIA. El déficit de cuenta corriente es de u$s 3.000 millones.

26/12/2016 -

Las reservas en dólares en poder del Banco Central alcanzaron los u$s 3.986 millones, por encima de los u$s 2.447 registrados entre enero y septiembre del año anterior.

Igualmente resulta insuficiente para paliar la pérdida de u$s 7.380 millones sufrido a lo largo del último trimestre de 2015, precisó un análisis de la Bolsa de Comercio de Rosario sobre la Balanza de Pagos en las cuentas nacionales.

La entidad remarcó que, al desglosar los componentes de la balanza de pagos, la mejora en la cuenta corriente proviene de ‘un sustancial fortalecimiento de la balanza de mercancías que no llega a compensar el saldo negativo de la cuenta servicios’, señaló Télam.

Este resultado ha sido acompañado de una caída del valor de las importaciones, con un nivel relativamente estable de exportaciones.

Si bien el déficit en la cuenta corriente se ubica cerca de los u$s 3.000 millones, la brecha negativa entre ingresos y egresos ‘ha tendido a achicarse siendo el déficit más bajo en más de un año’, sostuvo.

En el tercer trimestre del 2015 se importaron bienes por u$s 15.895 millones y se exportaron u$s 15.866 millones. De julio a septiembre 2016 las importaciones sumaron u$s 13.741 millones (14% menos) y las exportaciones u$s 15.757 millones, una baja del 1%. La BCR dijo que ‘el balance negativo se compensó con flujos de la cuenta capital y financiera’.