Benavides, una baja dolorosa para Argentina

El piloto de Honda sufrió una caída entrenando y se fracturó una mano, lo que lo aleja de participar en la próxima edición del Dakar, que arranca el próximo 2 de enero.

El piloto argentino Kevin Benavides no tomará parte en la próxima edición del Rally Dakar tras sufrir una fractura en la mano. Durante la mañana del miércoles, el integrante del equipo oficial Honda informó de una lesión acontecida durante un entrenamiento.

‘Con toda la tristeza del mundo me tocó algo que nunca había pensado . Me caí y me fracturé la mano, me tuvieron que hacer cirugía y poner 7 clavos. Se esfumó mi sueño por el Dakar y perdón a toda la gente que confió en mí... No tengo palabras para expresar lo que siento. Pero gracias a toda mi familia, a mis amigos, personas que me siguen y al Team @rallyteamhrc por bancarme (apoyarme) en este difícil momento", indicó el sudamericano, que terminaba su nota con un ‘volveremos’, escribió el salteño días atrás.

Benavides fue la revelación del Dakar 2016 al finalizar en el cuarto puesto de la clasificación general de motos en su primera participación en su debut en el rally, terminando por delante de pilotos oficiales de la marca alada.