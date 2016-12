"Jugaría toda la vida aquí"

Fotos REGRESO. Adrián Toloza se dio el gusto de volver a jugar la semana pasada en cancha de Mitre, con un grupo de amigos. ¿Lo hará en el Federal A?

Hace un año se fue de Mitre siendo el goleador del equipo y del Torneo Federal A. Y tras un buen 2016 en el Magallanes de la segunda división de Chile, Saúl Adrián Toloza tiene todo listo para volver a ponerse la camiseta del club de sus amores e ir en busca del ascenso a la B Nacional.

Tal como lo anticipó EL LIBERAL, las negociaciones están muy encaminadas y el propio jugador, en una entrevista exclusiva con este medio, reveló las ganas que tiene de volver a jugar en el estadio de Roca y Tres de Febrero.

En realidad ya lo hizo, porque el pasado viernes estuvo compartiendo un picado con amigos junto al equipo Gomería Sara Mañu, campeón de la categoría C33 de la Liga Amateur del Sur (un equipo plenamente identificado con Mitre), pero pronto podrá hacerlo como refuerzo del equipo que dirige Arnaldo Sialle.

"Fue una experiencia muy linda, la verdad que me ha gustado mucho. Lo lindo es que he jugado la mayoría de los partidos y creo que es positivo para mí. Ahora a esperar lo que viene el otro año y prepararme de la mejor manera", comenzó diciendo Adrián sobre su 2016 en el Magallanes, donde tuvo como compañero al paraguayo Marco Prieto, con quien también había coincidido en Mitre. "Da la casualidad de que yo llego y a la semana llega el ‘paragua’ (Prieto), pero después no tuve otros compañeros que ya conocía. Había uruguayos y otros argentinos pero no los conocía", dijo al respecto.

A la hora de comparar el fútbol argentino con el chileno, explicó: "Es muy diferente. El fútbol argentino es más pasional. Allá es mucho ir para adelante y sin pensar demasiado, es tocar y tirar muchos pelotazos para adelante. Pero es más friccionado y más duro que el de aquí".

Futuro

Sobre la chance de volver a Mitre, contó: "Con el presidente (Guillermo Raed) siempre tengo buen diálogo y hablo seguido con él. Tengo una buena relación, hablamos del tema pero todavía no tenemos nada definido. Si es por mí, jugaría toda la vida aquí. Es a donde siempre quiero jugar, donde me siento cómodo, donde me quieren y me hacen sentir que me quieren. Eso es lindo. Si me toca, lo haré de la mejor manera, si no, cuando me toque, también. Pero siempre lo voy a estar alentado esté donde esté, esté aquí o afuera siempre estoy pendiente. Ojalá que se de algo lindo. Y si se da de venir, como todos decimos ojalá que se pueda dar el ascenso", agregó. Consultado sobre de qué depende su regreso, contestó: "Los de Chile ya querían que me quede antes que yo vine a Santiago. Y lo de Guillermo surgió hace una semana, cuando llegué, me preguntó y le comenté que allá quieren que me quede. Por eso estamos tratando de arreglar. Mi contrato ya se terminó, soy libre y puedo ir dónde quiera. Pero depende de cómo se den las cosas estos días", completó. Para Toloza, solo existen dos chances: Mitre o Magallanes.

"Había otra, pero nada bien concreto como estas dos. Espero que lo que se de, que sea bueno para todos", concluyó el jugador que hoy se realizará una placa por una molestia en la rodilla izquierda, aunque se estima que no es grave.